Dani Rovira (premiado en La Almunia): "Os ánimo a que sigamos dedicándonos a esta pequeña mentira"

El festival de Cine de La Almunia (Fescila) ha celebrado este jueves la gala de entrega de sus premios honoríficos, uno de los actos centrales de la programación de esta edición, en la que se distinguió la trayectoria y el compromiso de cuatro figuras destacadas del audiovisual español. El actor Dani Rovira y el cineasta Marcel Barrena fueron reconocidos con el Premio Florián Rey, mientras que el actor Jorge Usón y la diseñadora de vestuario Arantxa Ezquerro recibieron el Premio Villa de La Almunia. El acto estuvo conducido por la actriz Helena Ezquerro y contó con la actuación musical de Silvia Solans y José Carlos Ondiviela.

Dani Rovira recibió el galardón muy agradecido y en su discurso quiso poner en valor la profesión: · «Tenemos un compromiso con la verdad y nos conduce a que llevemos tantos años disfrutando de esta maravillosa mentira que es el cine. Os ánimo a que sigamos dedicándonos a esta pequeña mentira». También mostró su ilusión al compartir este reconocimiento con el resto: «Todos los que estáis aquí formáis parte de mi tribu. Siempre sonrío cuando me encuentro con vosotros», destacó. Tras el éxito de 'Ocho apellidos vascos', se ha consolidado como una figura versátil entre la comedia y el drama participando en títulos como '100 metros' o 'Mediterráneo', dirigidos por el otro premio Florián Rey, Marcel Barrena. El director catalán le dedicó unas palabras a Dani Rovira y a Paula Ortiz: «Estoy con dos de las mejores personas que he conocido en la profesión». Sobre el premio también se mostró agradecido. «De normal soy yo quien hace llorar a la gente y hoy habéis conseguido hacérmelo a mi. Estoy superado. Llevo tres horas en La Almunia y no me voy a olvidar nunca», añadió. Reconocido por su sensibilidad para contar historias basadas en hechos reales, ha cosechado éxitos con las películas ya mencionadas y el reciente Goya por 'El 47' exaequo con 'La infiltrada'.

Ahora sigue trabajando con los hechos reales: su próxima película se titulará 'La roja' y tratará el tema de la inmigración a través de la historia de la selección española de críquet que en su mayoría está compuesta por jugadores de origen pakistaní o indio y lograron el bronce en los europeos de 2022 y 2023.

Jorge Usón y Arantxa Ezquerro

El actor zaragozano Jorge Usón, premiado recientemente por la serie 'Las abogadas', recogió el Premio Villa de La Almunia. Recordó sus visitas a La Almunia y sus actuaciones de teatro sobre el escenario que ha recibido el galardón. «Soy de Zaragoza, me crié en Ontinar de Salz. Pero también me siento un poco de La Almunia. Este premió es vitamina y gasolina para seguir mi camino. Lo agradezco de corazón», expresó emocionado. Actor de teatro, cine y televisión, suma dos Premios Max y una sólida trayectoria en la escena nacional. Recientemente lo hemos podido ver en otras series como 'Galgos', 'La vida breve', 'Su majestad' y muy pronto estrenará la película 'Islas', de Marina Seresesky.

Por su parte, la diseñadora de vestuario, Arantxa Ezquerro, Goya por su trabajo en 'La virgen roja', recogió el premio agradecida. «Es muy emocionante ver tu carrera. Habéis conseguido dar visibilidad a un departamento que muchas veces se ha quedado escondido», expresó la diseñadora. Ezquerro ha trabajado en todos los largometrajes de las directoras aragonesas Paula Ortiz y Pilar Palomero. Precisamente, Ortiz quiso acompañarla durante la gala y le ha dedicado unas palabras: «Es un absoluto privilegio haber hecho todo juntas. Hemos vivido muchas vidas juntas. Y este premio también lo compartimos». La cineasta zaragozana también se refirió a los tres premiados con los que también ha trabajado. «Habéis premiado a cuatro personas que tienen mucho cine, mucha imaginación, potencia y compromiso. Además de ser unas personas bondadosas», añadió.