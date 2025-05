Reyes Monforte, en Zaragoza: "Adelina Patti continúa siendo la soprano mejor pagada de la historia"

"Adelina Patti parece más un personaje de ficción que un personaje real". Y es que Reyes Monforte sabe muy bien de lo que habla. La escritora madrileña, una auténtica experta en novela histórica, ha publicado recientemente su último trabajo 'La diva', un viaje por la vida de la soprano española que enamoró al mundo entero con su voz y que se convirtió en la mujer más famosa del siglo XIX. "Esta es la historia de una mujer que rompió barreras y todas las reglas establecidas en plena época victoriana tanto a nivel profesional como personal", explica Reyes Monforte.

La escritora madrileña admite no ser una experta en el mundo de la ópera pero sí se considera una aficionada. Ella desconocía la existencia de Adelina Patti. "Fue en un viaje a Gales cuando, tomando un café, se me acercaron para preguntarme si estaba allí para ver el castillo de "la primera gran diva de la ópera". Me acerqué a ver el castillo y de ahí empecé a investigar sobre ella", cuenta Monforte sobre cómo surgió la idea de escribir 'La diva'.

Esta artista nació en una pensión de la calle Fuencarral de Madrid. "Su familia se dedicaba a la música, pero Adelina tenía un don. Con solo cinco años sorprendió a su madre al cantar como una soprano de 30", detalla la autora. Patti debutó en Broadway delante de 4.000 personas con ocho años de edad. De ahí, se transformó en una estrella internacional con un caché elevadísimo, hasta el punto de ser considerada la mujer más famosa del siglo XIX. "Adelina Patti es la soprano mejor pagada de la historia. Cobraba 5.000 dólares de la época por función, como medio millón de euros en la actualidad", señala Monforte.

Una diva en todos los sentidos

Pero la Patti, además de estrella, era persona. Su vida personal estuvo marcada por sus tres matrimonios y su relación con las mayores celebridades de su tiempo, desde la reina Victoria hasta Oscar Wilde pasando por Abraham Lincoln. "Adelina estaba siempre en boca de todos porque tuvo una estrecha relación con la prensa, la cual se hacía eco de lo bueno y de lo malo. Ella siempre dijo que eligió mejor las óperas que los maridos", afirma la escritora madrileña.

Una mujer con una gran personalidad que estuvo adelantada a su tiempo. "En un mundo de hombres, ella tuvo en todo momento el poder de decidir sobre su carrera. Se hizo respetar entre los empresarios de la ópera y no se dejó pisotear nunca", determina Monforte. Y no solo a nivel profesional, porque en su trayectoria vital, dice la autora, cumplió las normas que le dio la gana desafiando la estricta moral victoriana.

A pesar de esta grandeza, Adelina Patti no es tan recordada por el gran público como María Callas. "Parece que tenemos la memoria muy cortoplacista, pero también puede deberse a que solo dejó grabados dos discos con mala calidad sonora", opina Monforte. Hay personas a las que olvidamos o desconocemos injustamente sin explicación, así que por ello, declara Reyes Monforte, "espero que gracias a 'La diva' se descubra y se sepa quién fue al menos".

La escritora desea que los lectores se queden con las lecciones que dejó la soprano española. "Patti enarboló la bandera del feminismo sin ser consciente. Manejó su vida y su carrera a su antojo y fue precursora de muchas cosas que hoy las mujeres consideramos normales", concluye.