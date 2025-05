El Festival b vocal de música a capela vuelve a Zaragoza con Onfive y Fool Moon como invitados

La música a capela llenará un año más el Teatro Principal de Zaragoza con el Festival Internacional b vocal A Capela. Será los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio, con los grupos Onfive, procedente de Córdoba y Fool Moon (Hungría) como invitados. El objetivo del festival, que este año celebra su séptima edición, busca favorecer la difusión de la cultura como vehículo de entendimiento y profundización en el desarrollo humano, y la ampliación de las relaciones entre grupos a cappella, creando sinergias fundamentales para el fortalecimiento y desarrollo de este mercado que posee tantas posibilidades.

El viernes 30 de mayo, b vocal, el grupo anfitrión del evento, abrirá el festival con su espectáculo ‘Érase una voz… la historia’, uno de los más representados. En él, cantarán a capella cada periodo de la historia de la música a través del humor. Desde la época de las cavernas hasta el rap, pasando por el canto gregoriano, el bel canto o el jazz, b vocal hará un repaso a la historia de la música, donde no podrán faltar los Beatles o The Jackson 5. Junto a ellos estará el grupo cordobés Onfive con su espectáculo ‘Otherwise’. En él, ofrecerán un viaje sonoro a través de canciones procedentes de diversas épocas y lugares, que hará que cada interpretación sea un puente entre culturas y emociones.

'La música en tu voz'

Al día siguiente, el 31 de mayo, b vocal seguirá con el repaso a sus espectáculos. En esta ocasión será el turno de ‘La música en tu voz’, donde el Teatro Principal se convertirá en una academia de música con un profesor un tanto particular, Rimvonband, y un alumno avanzado, Pánfilo, que explicarán al resto del alumnado (y al público del concierto) conceptos como el falsete y aspectos como la estructura interna de una canción, la relación entre la música y el cine y la importancia de la iluminación. A través de canciones de música pop interpretadas totalmente a capella, enseñarán de una manera divertida cómo crean e interpretan sus temas algunos de los grupos más significativos de la historia reciente.

Fool Moon es el grupo invitado en esta jornada. Venidos desde Hungría, cuentan con una trayectoria de más de 18 años de promoción de la música pop a capella. Una década después de presentar ‘Acappelland’, vuelven con ‘Return 2 Acappelland’, que incluye nuevos éxitos del pop internacional, canciones folk y clásicos favoritos del público. Mantienen además algunas de sus señas de identidad, como su humor desenfadado y único, acompañado de entretenidas imágenes de vídeo. El concierto ofrecerá arreglos de clásicos modernos como ‘Locked Out of Heaven’ o ‘Can’t Stop The Feeling’, favoritos del público con humor como ‘I'm Yours’, ‘Hello.tourist!’ o ‘Bud & Terrence medley’ y joyas del folk como ‘Népdal’ o ‘A csitári hegyek alatt’.

Entradas y dónde comprarlas

El festival se cerrará el 1 de junio con el espectáculo más reciente de b vocal, ‘eVOZlution’. En él, plantearán un viaje en el tiempo desde los monasterios y las tabernas medievales hasta las discotecas y los grandes conciertos, pasando por los momentos de la historia en los que la voz humana ha evolucionado a través de la música. El público podrá descubrir la armonía de la voz, el virtuosismo, pero también el humor y la música como terapia curativa, a traés de una aventura interactiva.

Las sesiones comenzarán a las 20.00 horas, excepto el domingo, que será a las 19.00 horas. Las entradas tienen un precio de 20 euros, con bonificación en todas las funciones.