Fernando León de Aranoa (autor de 'Leonera') en Zaragoza: "Me ha costado ser consciente de mi mortalidad, pero ya sé que está ahí"

A Fernando León de Aranoa todo el mundo le conoce por ser el director de grandes éxitos del cine español como 'Los lunes al sol' y 'El buen patrón'. Sin embargo, hacer cine tiene sus contraindicaciones: «En el cine es todo mucho más lento y costoso, tardamos tres o cuatro años en levantar un proyecto. Escribo para ordenar el desorden de la 'leonera' y la ventaja que tiene el libro es que todo mucho más rápido», reflexiona en voz alta ahora que acaba de publicar su segundo libro, 'Leonera' (Seix Barral), que este viernes ha estado promocionando en Zaragoza.

Y es que este libro «es una manera de poner orden en el desorden, en mi cabeza, en los pensamientos… Es un cúmulo de fogonazos que me iban viniendo y que yo iba escribiendo para tratar de entenderlos», señala León de Aranoa, que defiende la presencia del humor, el amor, las relaciones y la muerte en este libro. «He sido consciente de la muerte hace relativamente poco, cuando ves a gente alrededor que se va te hace ser consciente de ello, no porque me vaya a llegar ya, que espero que no, pero uno ya sabe que está ahí. Muchos de estos cuentos están escritos en ese momento en el que uno se da cuenta de su mortalidad. Uno no es consciente de eso hasta bastante tarde, ese es mi caso», explica. Y eso se ve reflejado en varios de los relatos de la obra, especialmente emotivo es el que le dedica a su padre fallecido: «Me ha costado asumir la muerte pero ya sé que está ahí y eso me ha llevado a pensar sobre ella».

Huir de la autocomplacencia

Si por algo destaca 'Leonera' es por no ser un libro autocomplaciente sino más bien todo lo contrario: «Es que es algo necesario para entenderme y para crecer. Tengo una mirada que no es complaciente y que no debe serla, como te decía, escribo para entenderme y no sería honesto que no lo fuera a la hora de escribir». Aun así, aclara Fernando León de Aranoa, que hay un juego muy medido a lo largo de las casi 200 páginas de 'Leonera' entre ficción y realidad: «Me permito jugar en ese límite y me siento cómodo ahí, porque no todo es la realidad lo que se ve aquí, pero en esa convivencia con la ficción, me siento muy cómodo porque me permite recorrer un camino más largo».

En ese transitar por la vida que es este 'Leonera', el autor también se permite narrar el paso del tiempo y cómo afecta a él mismo y los cuerpos o la realidad de una relación con un lenguaje diplomático y bélico más que sentimental: «Cuento las relaciones desde muchos lenguajes a lo largo del libro, pero sí, en ese relato utilizo un lenguaje al que estamos demasiado acostumbrados por las noticias y lo introduzco ahí para diferenciar y ahondar entre la forma y el contenido. En el fondo es un mundo al que nos quieren llevar, sí, al de la ausencia de sentimientos o a vivir en un modo más frío».

Fernando León de Aranoa en su visita este viernes a Zaragoza. / LAURA TRIVES

Los silencios como arma

Si en el cine de León de Aranoa juegan también un papel importante los silencios, lo que no se dice en la escena, ese estilo lo ha trasladado a este Leonera, aunque a priori no parecía sencillo: «Es algo que pensé a posteriori, cómo crear la atmósfera que lleva a ello. Creo que al ser relatos cortos, lo piden más que el cine que pueda hacer, que tiene más espacio para poder desarrollar las tramas y las historias».

Con respecto a sus próximos proyectos, León de Aranoa es cauto (como lo son todos los cineastas), aunque en este caso es porque, asegura, no hay todavía ningún proyecto en marcha: «Estoy empezando a escribir algo porque tengo muchas ganas de ponerme a rodar ficción, pero de momento no hay nada».