Sylvia Pennings exhibe su proyecto ‘Echar raíces’ en el Pablo Serrano

El IAACC Pablo Serrano de Zaragoza ha inaugurado este viernes la exposición 'Sylvia Pennings, Echar raíces', derivada de su proyecto 'Mundo subterráneo', que resultó ganador de la III Convocatoria de Creación y Producción Artística Pablo Serrano / Juana Francés, en 2023.

La artista propuso explorar el lugar más profundo del bosque «donde es posible reconocer el origen de la urdimbre que teje el mundo visible y a la que estamos conectados», con el propósito de «cartografiar el laberinto de senderos que, partiendo de una gran cúpula-gruta, visibilizan lo que permanece escondido y de cuya existencia sabemos a través del imaginario colectivo».

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, el director del IAACC Pablo Serrano, Julio Ramón, la comisaria de la muestra, Chus Tudelilla, y la artista, Sylvia Pennings, han presentado esta exposición que se podrá visitar hasta el 13 de julio en la sala 00 del museo.

Entre 2012 y 2025

El resultado de la investigación de Sylvia Pennings, realizada en los talleres del centro, se ha materializado en esta exposición que reúne una amplia secuencia de obras realizadas entre 2012 y 2025, casi una treintena de pinturas y dibujos, junto a instalaciones textiles y una intervención mural.

Desde hace años los bosques ocupan la atención de Sylvia Pennings que los pinta o dibuja como escenarios donde encontrar refugio, y también como lugares inhóspitos cuando los países los convierten en fronteras, en trincheras que impiden el paso a quienes buscan arraigo.

Desde el nicho ecológico, que inicia el recorrido expositivo, corresponde al espectador elegir el sendero por el que desea transitar. Y como sucede en los paseos por el bosque, los claros permiten ver lo que las zonas de penumbra ocultan: la crisis ecológica, la inteligencia vegetal, el giro biocéntrico y la necesidad de echar raíces.

Raíces, bosques, árboles y nidos

En el proyecto muestra raíces, bosques, árboles y nidos, porque «te anclan a la tierra, pero también pueden ser obstáculos que tienes que esquivar, para no perderte en el bosque y entre las raíces». Las obras se presentan, además, en blanco y negro, porque le permite a la artista «trabajar de manera muy directa». «Cojo mi tinta china y acrílico negro y trabajo rápido, sin pensar demasiado para ver dónde me lleva, y me gusta también el contraste que crea» en la obra, ha afirmado.

Por su parte, la comisaria Chus Tudelilla ha explicado que los bosques son un tema recurrente en la obra de Sylvia Pennings. «Sus proyectos son diferentes, pero siempre el árbol es el elemento clave, porque hunde sus raíces en el suelo y surge hasta lo más alto», ha observado . Esta muestra reflexiona sobre la conciencia ecológica, la inteligencia vegetal o cómo «convertimos los bosques, que son un refugio, en fronteras».