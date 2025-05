J. Benítez Fernández (autor de 'Las claves de lo oscuro'): "Madrid fue el hospital que salvó a Ángel Guinda"

El primer sorprendido cuando Trinidad Ruiz Marcellán le buscó para ofrecerle hacer una biografía de Ángel Guinda fue el propio J. Benito Fernández. Su respuesta fue clara: "Pero yo de Ángel no sé nada", explica el biógrafo de varios poetas (como Leopoldo María Panero o Eduardo Haro Ibars): "Tenía ciertos vínculos, no vivíamos muy lejos de Madrid, y había leído algún libro suyo, pero lo desconocía todo de su vida, incluso que se había casado cuatro veces o dónde había nacido", explica el autor de 'Las claves de lo oscuro. Biografía de Ángel Guinda' (Olifante).

Ángel Guinda, en una fotografía de 2015. / EL PERIÓDICO

A partir de ahí, J.Benito Fernández empieza una exhaustiva labor de investigación para contar con precisión historiográfica la vida de Guinda desde su infancia en Uncastillo hasta sus últimos años en Madrid, consciente ya de que una enfermedad se lo iba a llevar: "Yo no lo traté en esa etapa pero por lo que he hablado con los que sí, él no le tenía miedo a la muerte, lo llevaba bien. Creo que a lo que le tenía miedo era a la enfermedad y al proceso de deterioro. Pero lo afrontó incluso con alegría, de hecho me han comentado que incluso hacía chistes en su etapa final, así era él".

Marcado al nacer

Y es que la muerte le atravesó al poeta aragonés desde su nacimiento, el hecho de que su madre falleciera después de darle a luz le atravesó profundamente: "Es indudable leyendo su obra que es algo que le marca de por vida. Pero yo no creo que Ángel sea un hombre tenebroso. Es un hombre vital y, sobre todo, es un gran poeta romántico", razona el biógrafo, que insiste en la idea de que Guinda era ante todo pura pasión: "Como él decía, ‘me caso porque me enamoro’. Por eso se casó cuatro veces. Y era muy apasionado, que es fundamental para tirar para adelante. Si tienes proyectos, ganas de vivir y de seguir hacia adelante, yo creo que eso alarga tu vida. Es un privilegio tener una cabeza así".

La vida de Ángel Guinda toma un gran giro cuando decide mudarse a Madrid: "Se alejó del trasiego nocturno que tenía en Zaragoza y, de hecho, él siempre jugaba con la idea de que Madrid era como el hospital que le había salvado a él. Y sí quizá hubiera seguido en Zaragoza a lo mejor no hubiera sido tan productivo. Cuando llega a Madrid es cuando él pega un giro en su poesía. Creo que ese encierro, esa soledad al principio de su llegada le benefició", afirma.

La lealtad como bandera

Aun en su nueva vida, Guinda siempre fue leal a Olifante, nunca quiso publicar en ninguna otra editorial. Así era su sentido de lealtad: "Sí, porque eso también le ha hecho más desconocido. Él era leído entre los poetas, sí, pero es un hombre muy desconocido, sobre todo en Madrid. Si se hubiera dedicado a moverse más, a publicar en otras editoriales y a diversificar un poco su trabajo, quizá hubiera llegado mucho más lejos», explica J. Benito Fernández, que, en cualquier caso da una clave definitiva: «No le preocupaba gran cosa lo de lo de ser famoso, él mismo lo decía, pero esto es hablar de futurismo, claro".

Y es que el propio Guinda dejo escrito: "(...) mi verdadera vida tal vez se inventará". "Yo no seré el que lo haga -concluye el biógrafo. Los datos son los datos. Luego se puede poner n un poco de literatura, pero es que tampoco es mi estilo. Yo cuento lo que hay y, bueno, puede ser una vida aburrida en algún momento dado, pero eso no es un problema mío".