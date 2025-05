La danza, la música y el teatro tomarán Zaragoza este viernes con Palafox a Escena: esta es la programación

En la recta final del calendario del curso 2024-2025 de los centros de enseñanzas artísticas municipales la iniciativa Palafox a Escena, que alcanza su octava edición y permitirá que una representación de los casi 2.000 alumnos matriculados en el Conservatorio Municipal Profesional de Danza, el Conservatorio Municipal Elemental de Música, la Escuela Municipal de Música y Danza, además de la Escuela Municipal de Teatro ofrezcan un amplio recital este viernes entre las 19.30 y las 00.00 horas.

Como es habitual, esta cita tendrá lugar en las instalaciones del antiguo Cuartel Palafox (Domingo Miral, 3-5) como un acto cultural, abierto a toda la ciudadanía, pretende ser una jornada festiva en la que disfrutar de las actuaciones del alumnado de todos estos centros municipales enfocados en diferentes disciplinas artísticas. Este año 'Un Palafox en Esencia' es el lema elegido y responde a un ejercicio de reafirmación como un colectivo creativo, basados en esa de la educación que se desarrolla a partir de los códigos artísticos que proporcionan las diferentes disciplinas y que contribuyen al crecimiento personal para los 2000 usuarios que lo viven día a día desde el ejercicio y aprendizaje de este proyecto educativo.

En total, durante esta edición, más de 500 alumnos y un centenar de profesores formarán parte de esta jornada artística que pone de relieve todo el trabajo realizado en el curso actual, con más de cinco horas de música, teatro y danza. La velada de ocio, familiar o entre amigos servirá para disfrutar al aire libre, a la luz de la luna y, por supuesto, de la iluminación que proporcionará el evento, incluido el servicio de cafetería.

Programación

Los alumnos y profesores de la Escuela Municipal de Música y Danza, el Conservatorio Municipal Profesional de Danza, el Conservatorio Municipal Elemental de Música y la Escuela Municipal de Teatro (EMT), ofrecen un repertorio con una gran variedad de referencias y que conforman una programación intensa para los asistentes.

La Escuela Municipal de Música y Danza inicia la jornada con el grupo Elastic Soul Band, que interpreta un repertorio de música moderna con temas emblemáticos de artistas como Amy Winehouse, Stevie Wonder, Melody Gardot o The Commitments. También se presenta un pasacalles y actuaciones de percusión (con la formación Percupasión), bailes tradicionales y una intervención de la Big Band. Además, la orquesta de cuerda de la EMMD interpreta versiones de clásicos como Stand by Me, música de La La Land y un popurrí de ABBA.

Por su parte, el Conservatorio Municipal Profesional de Danza ofrece una muestra de danza clásica con diferentes cursos. Se interpretan piezas de Bach en distintas formaciones, como Cello Suite y Principio de las Hadas, con la participación de más de 30 alumnos. A esto se suma una propuesta sólida de danza contemporánea con coreografías originales a cargo de Silvia Auré, Elia Lozano y Javier Sangrós. Los títulos incluyen Marabunta, Opposite, Stereotipe, Metrópolis y Eva, con música de autores como Autechre, Michel Banabila o Big Mama Thornton. El bloque concluye con un saludo final grupal sobre la pieza Tristesse de Zaho de Sagazan.

Desde el Conservatorio Municipal Elemental de Música , se presenta una fusión entre banda y orquesta de cuerda con obras sinfónicas destacadas como Fanfare for the Common Man de Copland, The Lord of the Rings de Howard Shore y el tema de Fórmula 1 de Brian Tyler, junto con la pieza Benedictus de Karl Jenkins interpretada con la participación del profesorado.

La Escuela Municipal de Teatro también tiene una importante presencia con propuestas teatrales propias y colaborativas. Presentan la pieza Naturaleza en movimiento, con textos de Federico García Lorca, Miguel Ángel León y otros autores, en un recorrido por los elementos de la naturaleza. Además, participa en una pieza de esgrima escénica junto a la Escuela Municipal de Música y Danza , y en la producción conjunta de Mujercitas con este centro y el Conservatorio Municipal Profesional de Danza. Como colofón, se representa la obra Metrópolis en colaboración con la compañía Teatro Che y Moche.

Motivaciones de Palafox a Escena

Esta iniciativa se puso en marcha, desde sus orígenes, con los objetivos de trabajar artísticamente para que Zaragoza sea una Ciudad Educadora, interactuar conjuntamente entre los cuatro centros de enseñanzas artísticas y dinamizar el espacio del patio del antiguo Cuartel Palafox. Así, obtuvo el distintivo de Ciudad Educadora en 2004 y, esta jornada, es una prueba que corrobora que es un municipio donde se educa a lo largo de la vida con el derecho de disfrutar de nuestra cultura y nuestro arte en condiciones de libertad, de igualdad y a cualquier edad.

El consistorio, además, sostiene económicamente todas las plazas de estos cuatro centros, en los que se desarrollan actividades, tanto académicas (Conciertos, cursos, audiciones, intercambios, conferencias…) como didácticas (para todos los escolares de la ciudad). Las edades varían según el centro y la materia de enseñanza, abarca desde los 4 años hasta adultos sin límite de edad, con un porcentaje ligeramente superior de mujeres.