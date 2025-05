La escritora María Oruña visita Zaragoza: "Lo que no se cuenta en las escuelas, se olvida y se duerme"

«Una historia de aventuras histórica de intriga y de acción». De esta manera define la escritora gallega María Oruña su última publicación: 'El albatros negro'. La autora de la serie literaria 'Los libros del puerto escondido', la cual encandiló a millones de lectores de todo el mundo, vuelve con una novela llena de misterio en la que, tras la muerte de una anciana historiadora naval, la investigación policial conducirá a un viaje metafórico hasta el siglo XVIII y a la historia del galeón Albatros Negro. Oruña va a presentar su nuevo libro este lunes a las 19.00 horas en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Zaragoza.

En 'El albatros negro', el subinspector Pietro Rivas será el encargado de resolver el caso junto a Nagore Freire, una extravagante inspectora de Patrimonio. «La investigación de la policía revela que la anciana había descubierto un tesoro real en el fondo del océano Atlántico», detalla la autora. Cuando las muertes comienzan a sucederse, los agentes destapan que la clave para resolver los crímenes reside en la historia del Albatros Negro, un galeón que acabó en el fondo del mar durante la batalla de Rande en la Guerra de Sucesión Española.

Oruña ha nombrado de esa manera a un barco que existió en la realidad con otra denominación. «Le he puesto Albatros Negro porque es una metáfora sobre la libertad de los marineros. Para ellos, los albatros eran aves de buen augurio y creían que al morir perdurarían en su vuelo», explica la novelista.

Esta ha sido la primera obra que Oruña ha ambientado en su ciudad natal: Vigo. «No ha incidido en demasiadas cosas que la historia se desarrolle en un lugar muy conocido para mí, pero es verdad que en este caso tenía algo muy bien atado: la atmósfera», apunta. La escritora conoce muy bien la ciudad gallega en todas sus vertientes, especialmente la marinera, por lo que el contexto actual lo tenía controlado a la perfección. Más complicado fue ambientar la época del siglo XVIII. «Apenas queda nada de ese Vigo histórico. El trabajo de documentación ha sido difícil por la escasez de fuentes», detalla Oruña.

Y es que a principios del siglo XVIII la ría de Vigo se transformó en un auténtico campo de batalla. La novela revela el poco conocido pero trascendental episodio de la batalla de Rande, acontecida en torno al año 1700 en plena Guerra de Sucesión. «Lo que no se cuenta en las escuelas, se olvida y se duerme. Muchos lectores vigueses me han escrito diciéndome que no sabían que la ciudad había estado amurallada o que había sido puerto corsario. Estaría bien que al menos un día al año, se contara a los niños la historia de su ciudad», opina.

Búsqueda ilegal de tesoros

Uno de los temas más importantes que se tratan en la novela es el de la búsqueda ilegal de tesoros en las profundidades viguesas. El relato hace un retrato de las figuras de cazatesoros que, impulsados por la codicia, saquean un enclave cargado de historia donde naufragios, batallas y leyendas se entrelazan. «El expolio patrimonial es terrorífico. Me consta que en la Brigada de Patrimonio Nacional preocupa mucho el expolio arqueológico de aquello que se encuentra de forma azarosa. En estas introspecciones, la gente acaba adueñándose de material y estropea contextos históricos que pueden explicarnos muchas cosas», señala Oruña.

La escritora gallega plantea al lector en su propia obra el debate sobre qué hacer con esos restos marítimos. Ella es partidaria de que los barcos y los objetos se extraigan a la superficie de forma legal para mantenerlos, ya que si perduran en el fondo del océano existe el riesgo de que los materiales se deterioren. «Lo que perseguimos siempre las personas son las historias. Los objetos no valen nada, son inertes, pero sí que portan la memoria, que es lo que necesitamos para reconstruirnos permanentemente», afirma Oruña.