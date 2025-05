El cine aragonés incorpora un nuevo talento: Gala Gracia estrena su ópera prima

No todas las óperas primas se presentan en el Festival de Málaga ni se estrenan el mismo día en casi 40 ciudades españolas. Pero eso es justo lo que ha logrado la directora oscense Gala Gracia con su primera película (Lo que queda de ti), que llega este viernes a los cines. Lo conseguido hasta ahora constata el nivel de un largometraje que no ha dejado de recibir buenas críticas en las últimas semanas, aunque quizá lo mejor aún esté por llegar. La realizadora de Benabarre no es una recién llegada. Su primer corto, El color de la sed (2017), ganó 23 premios nacionales e internacionales y el más reciente (Evanescente) fue nominado a los Premios Forqué del año pasado. Ahora, con su primer largometraje, Gala Gracia da un paso más en su trayectoria, al tiempo que el cine aragonés suma una nueva voz a su talentosa nómina de creadores.

La realizadora se une también a ese nutrido grupo de directoras que han mirado al medio rural en alguno de sus filmes (Carla Simón, Itsaso Arana, Elena López Riera, la propia Pilar Palomero...). Porque Lo que queda de ti rodó casi todo su metraje en las comarcas de la Ribagorza y La Litera, un territorio que la directora conoce bien. De hecho, su primera película tiene mucho de ella. «Siempre digo que no está basada en mi vida, pero sí que está inspirada. Durante la fase de desarrollo del guion se fue alejando un poco de la historia real, de todo lo que ocurrió con la muerte de mi padre, pero creo que ganó a nivel dramático. Los elementos de ficción que introdujimos pienso que la mejoraron», explica Gracia, que este jueves ha preestrenado el filme en los cines Palafox de Zaragoza con coloquio posterior incluido.

La película cuenta la historia de Sara (Laia Manzanares). A sus 25 años, está a punto de grabar un disco de jazz en Nueva York, pero, tras la muerte de su padre, regresa a su pueblo natal en el Pirineo oscense. Allí se encuentra con su hermana (Ángela Cervantes), que no se ha movido del pueblo y que se dedica a sacar adelante la explotación ganadera. Ambas tendrán que afrontar el legado de su padre mientras van aflorando diferencias por cómo sobrellevar el dolor de la ausencia.

Ángela Cervantes (izda.) y Laia Manzanares protagonizan el filme. / LANDER LARRAÑAGA

En este sentido, el duelo y el sentimiento de culpa por la ausencia son temas centrales en el filme. «Escribir esta historia me ayudó a digerir la pérdida, aunque la película también es un homenaje a mi padre y a mi hermana», indica Gracia, que ha sabido abordar la relación entre ambas protagonistas sin caer en el dramatismo excesivo, quizá uno de los grandes aciertos de la cinta. Tanto como el gran trabajo interpretativo de Laia Manzanares y Ángela Cervantes. «Su relación es clave en la película y por eso quise trabajar mucho los matices entre ellas», apunta la directora, que tenía muy claro que la cinta debía rodarse en la provincia de Huesca (se grabó en febrero y marzo de 2023): «Me pareció bonito rodar en el territorio de mi infancia igual que vuelve la protagonista. Además, también lo hicimos por una razón logística, ya que en la Ribagorza es donde hay más ovejas de la raza xisqueta».

La reivindicación del medio rural y la defensa de la ganadería extensiva y de las razas autóctonas son otros temas centrales en Lo que queda de ti (en un claro homenaje a las convicciones de su padre). También el sentimento de pertenencia, de arraigo, sobrevuela el metraje: «Da igual lo desconectado que puedas estar de tus raíces. Al final, tu tierra y tu familia imprimen una huella muy grande y definen nuestra identidad. Eso siempre se lleva dentro».

El trabajo de campo

Gracia nació en Benabarre en 1988, donde se crio hasta los 14 años. Después vivió en Huesca y en Quicena hasta que se fue a estudiar a la Complutense de Madrid, una formación que completó con un postgrado de dirección y guion en Londres. Precisamente, allí se plantó la semilla de Lo que queda de ti, en 2012, poco después del fallecimiento de su padre: «Charlando con una profesora acabámos hablando de la granja de mi familia y me comentó que ahí podía haber una historia. Seis años después, en 2018, decidí retomarlo».

El cartel de la película. / ep

La realizadora acertó de lleno a la hora de elegir a las dos protagonistas, quienes también hicieron un gran esfuerzo para instruirse en las labores del campo. Aprendieron a asistir al parto de una oveja, a sacar a pastar el rebaño e incluso a vacunar a los animales. «Su esfuerzo fue increíble y solo puede estarles agradecida. Laia también tuvo que dar clases de piano», destaca Gracia, que ha realizado un gran trabajo a la hora de dirigir a ambas actrices (la oscense compagina sus proyectos con su trabajo en el mundo de los castings, lo que le ha otorgado una gran experiencia en el trato con los actores).

«Este sector es complicado y poder trabajar de él ya es un éxito. Suena a tópico pero esto es una carrera de fondo», señala Gracia, que reconoce que el gran momento que vive el cine aragonés le da más fuerza para seguir intentándolo: «Paula Ortiz, Pilar Palomero o Javier Macipe son un claro ejemplo de que hay talento de sobra, solo hace falta que las instituciones pongan de su parte».