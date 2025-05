Merche actúa en Zaragoza: "Si no fuera la autora de mis canciones, no me dedicaría a la música"

Regresa a Zaragoza para actuar en el Teatro de las Esquinas dentro de su 'Gira Deluxe: Abre tu mente 2025', ¿tenía ganas de volver a ver al público zaragozano?

La verdad es que sí. Desde la gira pasada que no tuve la suerte de pasar por Zaragoza me llegan mensajes de seguidores de la ciudad diciéndome que tenían ganas de que actuara aquí. Afortunadamente ya no queda nada para el viernes donde ofreceremos un buen espectáculo.

Esta gira supone un repaso a los temas más conocidos de su trayectoria pero en la que también interpreta sus últimos trabajos.

La música tiene ese poder especial de teletransporte a un momento especial de tu vida. Este viernes en Zaragoza vamos a hacer ese viaje juntos repasando canciones como 'No me pidas más amor', 'Abre tu mente', 'Eras tú', 'Le deseo', 'Cal y arena', 'Si te marchas' y 'Soy superviviente' que mucha gente tiene en su memoria. Habrá espacio también para los nuevos éxitos y para las sorpresas, donde realizamos un acercamiento a mis raíces andaluzas. Quiero que la gente se olvide de sus problemas y se dedique exclusivamente a disfrutar y a emocionarse.

Volvamos al pasado, ¿cuándo fue el momento en el que supo que quería dedicarse a la música?

Desde muy pequeña pero no tengo el recuerdo exacto. A mí siempre me había gustado, cantar, bailar y contar historias, pero era un sueño tan difícil que yo me planteé otras opciones. Hice magisterio, fui profesora de música y estuve trabajando como secretaria de dirección, pero es verdad que mi pasión y mi deseo era vivir encima de un escenario. Cuando pasó el tren, lo cogí sin dudarlo, y ya han pasado 23 años y seguimos como si fuese el primer día.

¿Qué le diría a esa joven Merche que da sus primeros pasos en la industria musical?

Quizá que no corriera tanto y que fuera más despacio. En este negocio se corre tanto que no se saborean las cosas, aunque es algo que pasa en la vida en general. Tendemos a no disfrutar de los pequeños logros.

Merche en una imagen promocional. / EL PERIÓDICO

Una de sus muchas señas de identidad es que usted compone la totalidad de su canciones, ¿en algún momento ha sentido que este hecho se valoraba poco dentro del panorama nacional?

Ha cambiado un poco con el paso de los años, pero al principio me costó tener ese reconocimiento. Que una chica joven compusiera música pop era extraño y parecía que tenía que estar un señor con corbata detrás dirigiéndolo todo. Esa figura nunca ha existido en mi carrera, siempre he liderado yo mis proyectos. Por suerte, ahora sí me siento valorada como autora y esas suposiciones han pasado a un segundo plano.

¿Qué ventajas tiene ser la autora de sus propios temas?

Probablemente eso me otorga una seña de identidad potente. Yo si no fuese la autora de mis canciones, no me dedicaría a la música. Me gusta estar sobre el escenario e interpretar pero por encima de todo amo contar historias, y que esas historias sean mías o sobre situaciones que ocurren a mi alrededor.

A pesar de llevar muchos años encadenando giras y discos, siempre encuentra la motivación para seguir al pie del cañón.

La consigo encontrar gracias al público. Siempre he dicho que en el momento en el que yo vea que el público no se emociona con mis canciones, me retiraré. No seguiré insistiendo porque el público me estará enviando un mensaje. Afortunadamente, en mis conciertos la gente sigue cantando, bailando y demostrándome su cariño y eso inpagable. Mientras ellos estén, yo estaré, por muchos años que pasen.

¿Ha necesitado parar para recargar pilas en algún momento?

Debería haberlo hecho pero soy un poco bruta en ese sentido. Cuando tuve a mi hija bajé un poco el pistón y es verdad que desde entonces, mi carrera ya no ha sido tan vertiginosa. Tener un hijo o hija te cambia la vida y la responsabilidad recae sobre ti. Pero es verdad que no he parado. Llevo unos 1.400 conciertos, son muchos kilómetros en la carretera a las que hay que añadir las etapas de promoción, composición y grabación. Este es un trabajo exigente, pero yo he decidido que tanto si acierto como si me equivoco prefiero ser yo la que acierte o se equivoque. Hace mucho que marco yo los tiempos.

Tiene que estar satisfecha y orgullosa de todo lo logrado hasta ahora.

Me siento orgullosa pero también privilegiada. Cada vez es más complicado sobresalir porque hay muchos artistas jóvenes con ganas y propuestas interesantes. Yo también pasé por esa etapa y cuando tienes tu primer éxito piensas que va a costar mucho repetir. En mi caso, tuve la suerte de que después de lanzar mi primer sencillo 'No me pidas más amor' llegó 'Abre tu mente', una de mis canciones más exitosas. Todo se va convirtiendo en un reto conforme pasan los años, y hay que ofrecer algo nuevo y diferente que te distinga pero siempre manteniendo tu esencia.

Un artista siempre piensa en futuros proyectos para manetenerse, ¿cuál va a ser su próximo proyecto?

Mi último sencillo 'Tengo fe' salió hace ya unos meses y ya estoy trabajando en el siguiente. Con la gira hay poco tiempo pero los ratos libres los utilizo para darle forma a ese tema que espero que salga antes de final de año. Esto es una rueda, pero estoy feliz y contenta de poder seguir en ella.