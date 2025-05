Crónica del concierto de Amaral en Zaragoza: Una ‘Dolce vita’ de otro planeta

“Solo es ‘dolce vita’, la vida te lo da, nadie nos lo puede arrebatar”. Con esa declaración de intenciones en forma de canción, Amaral ha destapado este viernes el tarro de las esencias en un pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza lleno (y entregado, que no siempre es sinónimo) en la primera de las dos noches que Eva Amaral y Juan Aguirre le van a regalar al público aragonés dentro de su gira de su último disco, ‘Dolce vita’, nombre también del tema con el que, con un ritmo trepidante, ha arrancado el esperadísimo concierto. Una actuación en la que Eva Amaral se ha mostrado muy emocionado al borde de las lágrimas.

Sin respiro alguno, tras ‘Dolce vita’, el concierto ha transcurrido por la senda del disco con ‘Eso que te vuela la cabeza’ y ‘Tal y como soy’ para dar paso a uno de los ‘hits’ históricos de la banda, ‘Toda la noche en la calle’, con sorpresa incluida, la presencia de Juanjo Bona para cantar el tema con Amaral. Para entonces, el público, muy heterogéneo (precisamente una de las claves del triunfo masivo de Amaral), ya estaba totalmente entregado a la causa y al disfrute en una noche en la que los aragoneses volvían a tocar en casa tres años después. Y el concierto ha estado a la altura de la ocasión ya que (brillantemente arropados por una banda conformada por Ricardo Esteban, Álex Moreno, Miriam Moreno, Sergio Valdehita y Laura Sorribas), Juan y Eva (que ha llegado a volar literalmente en 'El centro de un tornado') se han deshecho de los nervios de actuar ante su público como mejor saben hacer, derrochando su maestría y su buen hacer desde el escenario.

Un concierto 'clásico'

Todo con una puesta de escena rompedora en la que destaca la elevación de la batería y el teclado sobre una plataforma que le concede a la escena un aire musical incluso épico.

Ha sido un concierto llamémosle clásico de presentación de un nuevo disco en el sentido de que han tenido cabida las 15 canciones que lo conforman (abriendo y cerrando con una de ellas, ‘Dolce vita’ y ‘Ahí estás’), pero en el que, como no podía ser de otra manera, también ha habido espacio para grandes éxitos (muy coreados, cómo no) como ‘Sin ti no soy nada’ (interpretado en acústicos por ellos dos, sin banda), ‘Revolución’, ‘Cómo hablar’ y ya en el tramo final (en el segundo ‘bis’),’ Salir corriendo’, ‘Marta, Sebas, Guille y los demás’ y ‘El universo sobre mí’. Y también un hueco emotivo para Juan Aguirre y su guitarra en ‘Tardes’ y un homenaje a Víctor Jara con ‘Te recuerdo, Amanda’… y el toque final en forma musical, ‘Nothing compares 2 U’, de Sinéad O’Connor.

El espíritu del disco al directo

Ojo, un concierto de presentación de nuevo trabajo con un grado de dificultad añadido, que era poder trasladar el aura de este ‘Dolce vita’ al directo, una tarea que no era nada sencilla ni musicalmente ni visualmente, pero, para sorpresa de nadie, Amaral vuelve a salir indemne y con una nota altísima. La implicación de Juan y Eva con la propuesta artística es tal que la propia Eva Amaral ha sido la encargada de dirigir muchos de los audiovisuales que acompañan a la propuesta del directo.

Una producción de más de dos horas que, afortunados los que tienen entrada para este sábado, se repetirá una vez más para seguir demostrando que Amaral siempre triunfa en casa, pero no desde el elogio gratuito sino desde el buen hacer y la maestría de su música elevada a otro nivel en los directos. En Zaragoza seguro que desde este domingo ya se espera con ganas que el dúo haga una nueva parada en la ciudad.