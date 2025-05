La opinión de Javier Losilla: Eurovisión y la Europa remilgada

Abochorna, desde una perspectiva exclusivamente musical, cada edición de ese engendro llamado festival de Eurovisión. Y cabrea, especialmente que Israel haya estado a punto de alzarse como ganador del concurso e incluso su participación en él. Televisión Española, la responsable de enviar al engendro la representación de nuestro país, ha intentado que se discutiese la presencia en Eurovisión del que el presidente Sánchez llama, con razón, Estado genocida. No ha sido posible, pero la cadena pública, tanto el día de las semifinales como en la final del sábado, ha apoyado sin ambigüedad al pueblo palestino. Así que en esas estamos: ante una competición europea en la que cuentan más los tejemanejes políticos que los artísticos.

Musicalmente Eurovisión no aporta nada al universo de la música actual, ni refleja el estado real del pop en los países participantes. Ni siquiera el de aquellos en el que un buen número de artistas han conectado con talento la tradición y la contemporaneidad. Ahí tenemos, sin ir más lejos, el caso de España, con una Melody que ha pasado de niña bailonga con gorila, a mujer pastiche con ínfulas de divina de la canción. La pieza presentada huele a rancio, y el toque flamenquito, tal cual está usado, solo contribuye a embarullar el asunto. Si realmente quieren intérpretes que partan de las raíces (todas las raíces), la oferta ahora mismo es abundante. Pero claro, esos artistas no van a prestarse a asistir a un evento fatuo y a competir con colegas que, en no pocas ocasiones, confunden música con circo. Y lo escrito sirve para todos los países participantes.

El festival de Eurovisión, por mucho que su organización lo haya llenado de colorido y fuegos de artificio, es un evento arcaico, viejuno y sin justificación en la Europa del siglo XXI. Si no se cambia radicalmente su concepto y se transforma en un acontecimiento que muestre la realidad musical europea (esa que también debe de mirar a los márgenes, a la periferia) lo mejor es que lo cierren, y a otra cosa, pues hay muchos campos en los que invertir el dinero europeo.

Y luego está el asunto de Israel, quien el año pasado, por ejemplo, financió la votación popular, y no hay seguridad de que este año no lo haya vuelto a hacer. La mano del estado sionista es muy larga, y la Europa de los mercaderes no tiene agallas para impedir su participación en el festival (entre otras cosas, porque la empresa israelí Moroccanoil es su principal patrocinador), de la misma forma que no las tiene (y esto es mucho más grave) para evitar la masacre Palestina. ¿Estoy justificando el ataque recibido por Israel por parte de Hamás y la Yihad Islámica Palestina? Por supuesto que no. Pero el conflicto viene tan de lejos que es imposible resumirlo en unas pocas líneas. Lo que sí es incuestionable es la desporcionada respuesta bélica de Israel, cuya pretensión (y la de Trump) es la aniquilación del pueblo palestino y convertir el escaso territorio que aún poseen los palestinos en 'resorts' para millonarios sionistas, que no judíos.

Que la representante de Israel en Eurovisión quedase en segundo lugar en la clasificación dice mucho de Europa y de sus moradores, quienes cada vez votan más a la extrema derecha (probablemente la izquierda debería hacérselo mirar) y quieren un territorio limpio de polvo y emigrantes. Soy europeísta, pero no eurocéntrico. Con todas las medidas sensatas que haya que tomar, Europa no debe cerrarse a los márgenes, a la periferia. Ni debe montar concursos musicales cutres para blanquear genocidas. La semana pasada celebramos el final de la Segunda Guerra Mundial; es decir, el fin del deleznable Holocausto. Cada vez que pienso en los campos de exterminio, algunos de los cuales he visitado, se me encoge el corazón y la razón; lo mismo que cada ocasión que leo o escucho noticias sobre Palestina.

Más Europa, se pedía estos días. Me apunto si hablamos de un territorio que dé ejemplo de dignidad. Y esa dignidad pasa, entre otros muchos asuntos más importantes, por reconvertir Eurovision o cerrarlo sin contemplaciones.