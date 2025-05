Día de los museos en la comunidad: "El Gobierno central se olvida de forma reiterada de Aragón”

El Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel y el ayuntamiento de la ciudad han reclamado este lunes al Gobierno de España que cumpla con las deudas históricas que mantiene en materia de museos con la provincia de Teruel. Así lo han reivindicado el director general de Cultura, Pedro Olloqui, el presidente de la DPT, Joaquín Juste, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, con motivo del acto institucional de celebración del Día Internacional de los Museos.

El director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha recordado que la relación con el Ministerio de Cultura es fluida y continuada y existe una buena comunicación, “pero somos muy exigentes en la defensa de los derechos culturales de los aragoneses”. El ministerio, por distintas razones, “tiene deudas históricas muy relevantes con los aragoneses que nunca se han saldado”, como la ausencia de sede para el Archivo Histórico de Zaragoza, la falta de convocatoria del patronato del Archivo de la Corona de Aragón, la ampliación del Museo de Zaragoza y los compromisos en materia de museos con Teruel, entre otros.

Museo Nacional de etnografía

En este sentido, el director ha explicado que en el año 2008 el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero prometió la construcción de un museo nacional de etnografía en Teruel, una propuesta que no se desarrolló. En 2022, a través de grupos aragoneses en el Congreso, se incluyó una enmienda por importe de 2,5 millones en los Presupuestos Generales del Estado para el desarrollo del proyecto de ese museo, y se ejecutó “algo más de un millón de euros, pero no conocemos su aplicación y el resto se perdió”.

“La gravedad se incrementa exponencialmente en 2023, porque el Gobierno aceptó una enmienda de grupos aragoneses por valor de cuatro millones de euros, pero de nuevo no se ejecutó” y en 2024 “por tercera vez, con ensañamiento presupuestario, se introduce una nueva enmienda y tampoco se ejecuta”, por lo que ahora esa “deuda pendiente es de más de cinco millones de euros”.

“La sensación de los aragoneses es que el Gobierno de España se olvida de Aragón y nos duele porque es cuantificable, es una pérdida presupuestaria reiterada” que afecta a Teruel, “una de las poquísimas provincias que no tiene un museo estatal”, dado que el museo que existe está impulsado por la Diputación de Teruel, con el apoyo del Gobierno de Aragón. Este centro se encuentra en obras de ampliación, un proyecto que se aprobó en 2008, y se está construyendo “a expensas de los turolenses”, cuando se podría avanzar en los trabajos con la aportación comprometida por el Ejecutivo central.

El director general ha recalcado que el canal de comunicación con el ministerio “está abierto, pero no conseguimos avanzar en absoluto en esta situación”, por eso el acto institucional del Día Internacional de los Museos es este año “un día de reivindicación”. Mientras que el Ejecutivo aragonés está construyendo dos nuevos proyectos museográficos, el Centro Goya en Zaragoza, vinculado al Bicentenario del fallecimiento del pintor, y el Museo de la Batalla de Teruel, en la capital turolense, “no podemos celebrar nada por los incumplimientos del Ministerio de Cultura en la provincia de Teruel”, ha incidido. “Todas las administraciones aragonesas estamos unidas para pedir al Gobierno de España y a todos sus ministros que cumplan con Teruel”, ha dicho tajante.

Más de veinte años

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, ha indicado que “ya toca” terminar las obras en el museo provincial, “después de más de veinte años esperando la ampliación del museo, de varios proyectos y de ciertas dificultades”. La ampliación tiene un coste de 15 millones de euros que la institución provincial “no puede sufragar sola”.

Desde la Diputación de Teruel “nos vamos a comprometer firmemente, tenemos varias cantidades asignadas del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), pero hay que llamar a todas las puertas, sobre todo al ministerio, la institución que más presupuestos tiene y que tiene una deuda con Teruel, que exigimos que se cumpla”. “Esperamos que lleguen esas cantidades y nosotros haremos nuestro trabajo”, ha insistido el presidente de la institución provincial.

Por último, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha considerado que el Gobierno de España “es el gran ausente en la política cultural de la ciudad y de la provincia de Teruel”. “El Gobierno ha incorporado varias veces partidas presupuestarias para el museo etnográfico en la ciudad, pero no se llegan nunca a ejecutar”, una situación que supone “un nuevo engaño a los turolenses, porque si no lo vas a hacer ten valor de decir que no vas a hacer nada en Teruel”, ha lamentado.