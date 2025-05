Rifirrafe por la Lonja: "¿Por qué no escuchan a la sociedad civil y piensan que saben más que los catedráticos?"

La polémica sobre la intervención propuesta por el Ayuntamiento de Zaragoza en la Lonja lejos de remitir crece día tras día y este martes el asunto ha sido tratado en la Comisión de Cultura del consistorio ya que el PSOE había solicitado la comparecencia de la concejala del ramo, Sara Fernández. En ella, los tres partidos de la oposición (PSOE, ZeC y Vox) se han opuesto radicalmente al proyecto y han sido contundentes mientras que la popular ha contraatacado asegurando que las críticas llegan por "interés político".

"¿Por qué no escuchan a la sociedad civil y piensan que saben más que los catedráticos?", ha enfatizado la socialista Eva Cerdán, que ha criticado la idea expresada por el equipo de gobierno de que "quieren una Lonja del siglo XXI" ya que, en su opinión, lo que debe hacerse es "adecuarla como un edificio del siglo XVI, que es lo que quiere la mayoría" porque, ha recalcado, "lo suyo no es un intervención de mínimos sino de máximos", ha asegurado antes de concluir: "Zaragoza puede perder una sala de exposiciones pero no un monumento único como es la Lonja, eso sí que es un bien para la ciudad y los zaragozanos".

"Les da igual la cultura y el patrimonio"

Sara Fernández, visiblemente irritada, ha atacado con dureza asegurando que el PSOE "tiene poca intención de defender la Lonja" aludiendo a lo que ella considera "incoherencia por defender que sea una sala una sala de exposiciones en las Cortes de Aragón y lo contrario aquí". Se refería a una Proposición no de ley presentada en las Cortes, aprobada, en la que se hablaba de "preservar el uso cultural" del edificio. "Al PSOE le da igual la cultura y el patrimonio, utiliza este tema con interés político", ha asegurado con contundencia.

Según la concejala de Cultura, el proyecto "nace del compromiso con la conservación del patrimonio a raíz de la explosión de un tubería en 2020, no de una voluntad política" y recalcó que esto es un proyecto básico "que se adaptará y modificará si es necesatio según diga la Comisión Provincial de Patrimonio. Nadie se va a saltar la normativa. Si hay que cambiar el proyecto, se cambiará, pero en el ayuntamiento también tenemos expertos y titulados", ha defendido.

Elena Tomás, de Zaragoza en Común, ha abogado, por su parte, en "hacer compatible su uso como sala expositiva y como monumento visitable y diáfano. Hay que conseguir eso", ha dicho antes de dejar claro que "restaurar es conservar, no hacer reformas, si quieren reformas háganlas en su casa".

Por parte de Vox, Julio Calvo, ha vuelto a asegurar que el proyecto "horroriza" y ha acusado a Sara Fernández de "faltar a la verdad porque no es verdad que las actuaciones sean de poca importancia, son de gravedad, van a matar las cuatro esquinas con instalaciones fijas, van a sacrificar uno de los principales monumentos de la ciudad".