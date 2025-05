Crítica de Javier Losilla sobre 'Pasolini, petróleo': La libertad bien vale un par de huevos

El 1 de noviembre de 1975, el periodista, escritor y político Furio Colombo entrevista a Pier Paolo Pasolini. Casi al final de la conversación el cineasta confiesa: “Todos saben que yo pago mis experiencias personalmente. Quizá soy yo quien se equivoca. Pero sigo diciendo que estamos todos en peligro”. Pocas horas después de este encuentro Pasolini fue asesinado. Su muerte impidió al cineasta, poeta, narrador, ensayista y activista político concluir el libro que iba a ser algo así como un 'Satiricón' moderno, aunque sí envió una copia del manuscrito a su amigo Alberto Moravia: 'Petróleo'.

Se trataba de un texto inconcluso y singular, tanto en su estructura como en su lenguaje y, por supuesto, en su contenido. Publicado por su editor como 'novela' en 1992, Pasolini pretendía que 'Petróleo' ocupase 2.000 páginas tras su finalización y que fuese presentado como «la edición crítica de un texto inédito». Es un texto fragmentario y heterogéneo, pero con trama, que ofrece una síntesis del pensamiento estético y ético de su autor y que se revuelve contra la retórica del poder. Una especie de palimpsesto atravesado, como anota Raquel Olea, de la Universidad de Santiago de Chile, en 'Estética y política en la escritura de Pier Paolo Pasolini', por "los registros de la oralidad, la solemnidad de la tragedia, la alegría de la fiesta y la sexualidad libre". Un texto salvaje, deudor de las tradiciones literarias, políticamente explosivo y sexualmente perturbador, penetrado tanto por la mitología ('Jasón y los argonautas') como por la obra de autores como El Marqués de Sade.

Grupo Enigma estrenó su nueva producción en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. / CARLA GREENWOOD

Palabra, música e imagen

Bueno, pues esa pieza es el sustento artístico de 'Petróleo. Una ficción documental', que el lunes estrenó el Grupo Enigma con adaptación, concepción y dirección musical de Asier Puga, con música de Carlos de Castellarnau, la narración de José Miguel Baena, los audiovisuales de Puga y Javi Yond y la iluminación de George Marinov. Es complicado explicar al detalle la propuesta, pero básicamente se trata de un espectáculo articulado en torno a la palabra, la música y la imagen. Las imágenes (también textos escritos), en las que se entremezclan la historia política y social de Italia con fotogramas de películas, animaciones, citas a los clásicos, anuncios de televisión y otros argumentos, es el reflejo de la escritura de cruces, tropos y figuraciones del lenguaje de Pasolini en 'Petróleo'. Y la palabra (retazos del libro) y la música cabalgan juntas en la construcción de un discurso polisémico.

Nos situamos, entonces, ante una ficción documental, valiente, atrevida y turbulenta. La música, interpretada brillantemente por Antonio Nuez (flauta) Emilio Ferrando (Clarinete), Zsolt G. Yottzer (chelo) y Juan Carlos Segura (sintetizador), conforma una singular poética del fragmento con un alto nivel de abstracción, y la lectura de los textos es correcta. Pero hay algunos detalles que trastocan la relación: música y palabra suenan prácticamente al unísono dificultando en ocasiones la escucha de lo que se dice o de lo que se toca. ¿Hay demasiado texto? ¿Pueden ser más amplios los interludios musicales? El hecho es que sería deseable más equilibrio entre las dos 'voces': la música pierde protagonismo y da la sensación de ser un mero acompañamiento de la palabra; pero esta, también resulta engullida por la música en momento concretos. Y algo más: una oferta tan rotunda requiere una dinámica (no me refiero al término musical) menos conservadora en su desarrollo y contener puntos fuertes en su estructura: combinar, en definitiva, pasajes de brío con progresos más tranquilos. Los audiovisuales y la iluminación quieren cumplir ese papel, pero no lo resuelven completamente. Tal vez dos horas de espectáculo sea mucho tiempo.

Romper estreotipos

Son pormenores que lastran un 'Petróleo' que busca romper estereotipos y acercarse sin recato a un creador que se mueve en los márgenes, en la periferia, con un lenguaje abierto, critico y transformador. Lo primero que ve el espectador cuando entra en la sala es una pantalla en la que se van detallando atentados, secuestros y fechorías políticas en la Italia de los años de plomo. Acongoja el listado. En esa misma pantalla, casi concluyendo el espectáculo, la imagen de una 'vagina fascista' invita a trasladarnos al otro extremo de la sala donde comienza a celebrarse una 'rave antifascista' con cierto aire berlinés, animada por el DJ Carlos Naltes. “La fiesta sigue”, recita entre el público el actor George Marinov, con una bola de luz que ilumina el camino. Es casi una advertencia: la fiesta antifascista continúa porque también el fascismo está vivo y tiene sus consecuencias. Pero, como dice en 'Petróleo' Carlo / Karlo, el desdoblado personaje principal, cuando cambia de sexo: “La libertà vale bene un paio di palle” (La libertad bien vale un par de huevos). Es la gran metáfora que deberíamos tatuarnos en una parte del cuerpo bien visible.