El Ayuntamiento de Zaragoza retira el proyecto de la Lonja ante la presión social y política

La Lonja no se tocará. Al menos, de momento. Uno de los proyectos estrella de Natalia Chueca, la reforma del edificio renacentista en la que se iban a invertir más de 2,5 millones de euros, no verá la luz. La presión social y política, ambas lejos de remitir, se iban incrementando, ha provocado que este mismo miércoles por la tarde el Ayuntamiento de Zaragoza anunciara oficialmente (a través de un comunicado) que renunciaba a continuar con el proyecto antes de que se abordara siquiera en la Comisión Provincial de Patrimonio. Todo, aseguraba, en pro «de mantener un clima de entendimiento y no generar crispación en torno a este espacio histórico del renacimiento aragonés».

El consistorio ha indicado que echa marcha atrás a este proyecto presentado en sociedad por la propia alcaldesa, «un trabajo elaborado por los arquitectos municipales y la empresa IDOM y que nació por la necesidad de mantenimiento de la instalación, que requiere una mejora de infraestructuras básicas, tal y como han indicado los técnicos». De esta forma, aseguran, « el consistorio, por decisión propia, ha solicitado la retirada de ese proyecto básico de la ponencia de la Comisión de Patrimonio de Aragón, así como del orden del día de la citada comisión».

"Deriva de los acontecimientos"

El proyecto que, entre otras cosas, planteaba recuperar el acceso por la calle Don Jaime I y colocar cuatro estructuras en las esquinas en las que se iban a colocar aseos y vestuarios, había generado un fuerte rechazo desde su publicación. De hecho, el pasado 3 de mayo centenares de personas realizaron un abrazo simbólico a la Lonja para rechazar el proyecto y la oposición había subido también sus críticas pidiendo la paralización del mismo. Algo que solicitó ayer mismo el PSOE.

Además, no son pocos los expertos que se han pronunciado en contra del proyecto en el que cada vez se estaba quedando más solo el ayuntamiento. Y es que junto a todo esto, Gozarte había impulsado una campaña de firmas en contra del plan que ya estaba cerca de sumar 10.000 adhesiones.

Con respecto a esta decisión, fuentes del equipo de gobierno han explicado a este diario que se ha decidido parar el plan por la deriva que estaban tomando los acontecimientos, especialmente en la última semana (la Comisión de Cultura del pasado martes fue muy dura en este sentido) ya que, en su opinión, se estaba «usando como arma política y un edificio como la Lonja es más importante que todo esto».

Así, el ayuntamiento, explica que «este espacio, que lleva más de un siglo acogiendo diferentes muestras artísticas, va a continuar siendo una sala de exposiciones, la más concurrida de todas las de propiedad municipal, y contando con la firma de artistas de gran prestigio y reconocimiento nacional e internacional».

Todo antes de expresar un deseo: «El Gobierno de la ciudad seguirá trabajando para que la Unesco otorgue a la Lonja la distinción de Patrimonio de la Humanidad y seguir manteniendo la grandeza y el esplendor de una construcción única en Zaragoza, con un gran valor histórico, patrimonial y sentimental para los ciudadanos», concluye el comunicado.