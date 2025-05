Virgina Feito, la escritora madrileña que triunfa en Hollywood, visita Zaragoza: "Los psicópatas son los vampiros de la edad moderna"

Virginia Feito se convirtió hace tres años en la autora revelación en Inglaterra y EEUU gracias al éxito de su primera novela: ‘La señora March’, cuyos derechos fueron adquiridos para llevarla al cine. La madrileña, que escribe en inglés, vuelve ahora con ‘Victorian Psycho’ (Lumen), que también se adaptará a la gran pantalla con Margaret Qualley como protagonista. En esta ocasión, la psicópata se llama Winifred Notty, una institutriz de la época victoriana capaz de convertir un té con elegantes invitados en un acontecimiento macabro.

-He leído que le costó rematar esta novela, que la dejó y la volvió a retomar. ¿Al principio de todo qué tenía? ¿Cómo nació esta historia?

-Lo primero que tuve fue una frase. No es nada del otro mundo, pero me dio la chispa necesaria para pensar todo lo demás. Es cuando la protagonista dice en la primera página que se le bambolean los pechos dentro del corsé yendo en un carruaje. Con esa frase ya entendí la voz, el sarcasmo, la época... Luego ya le asigné su condición de psicópata y la profesión de institutriz, y empecé a desarrollar todo lo demás. Soy tan fan de la época victoriana y me gustan tanto los libros ambientados en ella, que fue algo natural enmarcarla en ese periodo.

-¿Por qué le fascinan tanto los psicópatas?

-¿Yo creo que a todos, no? Ahí está el éxito del true crime y de los documentales sobre psicópatas… Es una figura muy interesante, casi mitológica, como el vampiro de la edad moderna. No beben sangre, pero no sienten miedo ni empatía, están entre nosotros pero tienen otra vida secreta… Creo que lo que más me atrae de esos personajes es su capacidad para vivir sin miedo, porque yo vivo en tensión por todo. Casi que me dan envidia... Y, en parte, por eso hay tanto humor en la novela.

-¿El título es un guiño a la novela ‘American Psycho’ (1991)?

-Sobre todo en el título, porque luego el contenido no tiene tanto que ver. Pero sí que es uno de los libros que más me ha impactado. Fue uno de los primeros que me hizo entender que una novela podía ser una experiencia muy potente, ese poder de las palabras... Recuerdo estar leyéndolo en un avión y tener que parar porque iba a vomitar. Era la primera vez que me pasaba y fue muy bonito descubrirlo. Y más teniendo en cuenta que lo que estaba leyendo era algo horrible.

-Ha asegurado que escribir de una forma bonita sobre cosas no tan bellas era uno de sus retos.

-Sí, ese contraste me encanta. Indagar en lo bonito que puede ser el lenguaje y la literatura aunque sea para describir algo asqueroso. En este sentido, sí que quise subir el nivel con respecto a 'La Señora March'. En ella había cucarachas y orina; y aquí lo más asqueroso que se me podía ocurrir.

-Durante algunas temporadas ha vivido fuera de España. ¿Cree que eso ha influido en su forma de escribir y de afrontar el ejercicio literario? No sería difícil pensar que sus novelas las ha escrito un autor o autora extranjero...

-Viví en París de pequeña y luego hice la carrera en Londres, pero yo creo que en eso ha influido más la cultura literaria que he consumido desde muy niña. Yo leo casi exclusivamente en inglés y desde pequeña crecí con referencias anglosajonas y americanas. En esa época clave, cuando empiezas a imitar a tus ídolos y empiezas a desarrollar cierta personalidad escribiendo, yo leía a Frances Hodgson Burnett o a Jacqueline Wilson. Supongo que todo eso es lo que más influyó, aunque también leía algo en español. Por ejemplo, me encantaba 'Manolito Gafotas', y seguro que hay algo en mis dos novelas que los extranjeros no reconocen como suyo.

-Es curioso que nombre a Manolito Gafotas. Parece un personaje y un universo totalmente alejado del suyo...

-¿Muy español, no? (ríe). Sí, puede ser. Pero también hay un niño al que llaman 'El imbécil'... No sé, hay cierto humor salado que creo que es interesante mezclarlo con muerte y destrucción.

-¿Se ve escribiendo una novela más ‘terrenal’, una historia común del día a día?

-Podría ser, aunque quizá no podría evitar meterle algo de muerte, abuso, incesto... Pero sí que podría escribir algo un poco más cercano a la persona media. ¿Quién sabe? Quizá sería un ejercicio interesante ver si puedo mantenerme más en lo terrenal, pero no podría prometerlo (ríe).

-¿Por qué escribe en inglés?

-Lo que te comentaba antes. Leo casi todo en inglés, también veo muchas series y películas en versión original... Básicamente porque tengo más facilidad y por comodidad. Hablo mucho el castellano pero lo escribo poco, así que me impone más. Me intimida de alguna forma a la hora de afrontar una novela; creo que le faltaría el respeto. Por eso tampoco traduzco mis novelas.

-Sus novelas son muy audiovisuales.

-Sí, no lo puedo evitar. En mi cabeza lo veo como una escena de una película. De hecho, cuando me atasco me pongo una banda sonora para intentar buscar una salida... Y claro, directores como Hitchcock o Polanski son referencias al cien por cien.

-‘La señora March’ se va a adaptar al cine y también ha vendido los derechos de ‘Victorian Psycho’. ¿Cómo lo ha hecho?

-Engañando a muchas personas inocentes (ríe). La verdad es que no lo sé muy bien. Quiero pensar que tener esa sensibilidad visual ha podido ayudar... Yo leía guiones desde pequeña y entendía un poco el lenguaje, pero no me sale tan fácil como la novela. No sé que he hecho bien, no he demostrado saber nada de cine como para que gente tan talentosa me contrate... El síndrome del impostor está ahí.

-¿Ya hay fechas de rodaje?

-Bueno, la que se va a hacer antes es 'Victorian Psycho'. La ha adelantado por la derecha y va a estar protagonizada por Margaret Qualley. En principio, dicen que se podría rodar en agosto, pero no hay nada seguro. Y 'La señora March' aún no ha entrado en preproducción porque el guion aún no está aprobado al cien por cien.

-¿También ha participado en el desarrollo del guion?

-Sí, he trabajado mano a mano con el director, que me ha guiado mucho. Ha sido una experiencia muy interesante, me ha fascinado todo ese mundo.

-¿Le gustaría darl el salto a ese universo cinematográfico?

-Alguna vez lo he valorado y de hecho en la universidad también estudié arte dramático, pero escribir siempre me ha resultado más cómodo. Además, el cine es un trabajo muy de equipo y yo soy bastante antisocial.

-Usted trabajaba en publicidad…

-Sí, dejé la publicidad para escribir 'La señora March'. Me iba muy bien en la publicidad y me propusieron un ascenso, pero mis jefes no me veían del todo feliz y me preguntaron: '¿Preferirías que te despidiéramos?' Lo vi tan claro que entendí que me tenía que ir para al menos intentarlo. Y me autoimpuse un año para escribir la novela, me lo tomé como la última oportunidad. Pero bueno, aún sigo conservando el mail de la agencia de publicidad por si esto no sale bien (ríe).

-Me decía antes que de niña ya escribía.

-Sí, desde los seis o siete años. Historias muy pedantes que aún estarán por la casa de mis padres. Pero la puerta de entrada fue la lectura.

-¿Ya sabe qué será lo próximo?

-Tengo varios finalistas y estoy esperando a que me seduzcan. Será algo oscuro y muy psicológico, pero no tan gore como 'Victorian Psycho'.