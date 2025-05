Uno de los mejores baterías del mundo visitará el Festival de Huesca

El afamado baterista del icónico grupo The Police, Stewart Copeland, acudirá al 53º Festival Internacional de Cine de Huesca para la premier nacional del documental 'Copeland', del aragonés Pablo Aragüés. La cinta que repasa su trayectoria tendrá su estreno español el próximo 7 de junio a las 22.00 horas en el Teatro Olimpia de la capital altoaragonesa. El certamen oscense avanza así uno de los platos fuertes de su próxima edición que se celebrará del 6 al 14 de junio. El músico y compositor estadounidense se volcará con los espectadores y fans de su talento ya que además de presentar la película sobre las tablas del centenario edificio sede de la cita cinematográfica, compartirá también un cercano encuentro con el público dentro del marco de la sección Vermú con... (13.00 horas). “Es todo un privilegio poder tener con nosotros a una leyenda de la música, integrante de una de las bandas más influyentes de todos los tiempos, y muy ligado al cine donde ha trabajado con grandes nombres del séptimo arte como Francis Ford Coppola, Oliver Stone o Ken Loach” afirma Estela Rasal, directora del Festival de Huesca.

'Copeland' es un repaso a la aventura que ha sido la vida en la música de este talento a lo largo de sus cinco décadas de trayectoria, desde The Police a sus óperas y bandas sonoras de cine. Un concierto en Italia sirve como punto de partida para esta obra que sobrepasa los límites del autorretrato, es una conversación con el artista mismo. Stewart Copeland narra su vida en primera persona y expone los acontecimientos tal y como los vivió; buscando un símil musical “es un solo de batería donde el protagonista es quien cuenta su propia historia” explica el director de la cinta, el aragonés Pablo Aragués.

La carrera de Stewart

Stewart ha recibido el primer premio Outstanding Music in Film Visionary Award del Festival de Cine de Hollywood, y en 2003 ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll; actualmente se prepara para el lanzamiento de su disco 'Wild Concerto' (18 de abril bajo el sello Platoon Records), un álbum pionero que fusiona la composición orquestal con auténticos sonidos de animales. Así como la segunda parte de su gira 'Stewart Copeland: Have I Said Too Much? Tour 2025' que le llevará por todo Reino Unido, desde el 24 de septiembre hasta el 9 de noviembre que cerrará con un concierto en The Queen’s Hall de Edimburgo.

Su carrera incluye la venta de más de 60 millones de discos en todo el mundo, y le ha valido cinco premios Grammy. Mientras tanto, sus viajes en busca de ritmos exóticos y celebraciones musicales le han llevado por todo el mundo, desde la misteriosa Isla de Pascua hasta Mozambique, y desde el interior de Australia hasta las regiones más remotas de las selvas congoleñas. Es padre de siete hijos y vive en Los Ángeles con su esposa, Fiona Dent.

'Copeland' se verá el 7 de junio en el Festival de Huesca. / EL PERIÓDICO

La cinta está producida por Marta Cabrera y Pablo Aragüés, quien también la dirige; junto a ellos Tarquin Gotch (Solo en casa, Still crazy), Shawn Rhodes y John Alexander como productores ejecutivos. Aragüés es un realizador, guionista y editor zaragozano que mantiene una fuerte vinculación con el cortometraje, esencia de la cita oscense. En su filmografía aparecen más de una veintena de títulos con los que ha cosechado multitud de premios y menciones en festivales nacionales e internacionales. Aragüés ha trabajado ampliamente en publicidad y el audiovisual dedicado a la música, realizando videoclips de grupos extranjeros como Saxon, o nacionales como Siniestro Total, Neuman... conciertos para Violadores del Verso, Alice Cooper y Slayer... y series para HBO o Endemol.