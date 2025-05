Bernard Minier (Premio Aragón Negro de Honor): "La novela negra nos permite comprender antes que juzgar"

¿Qué supone para usted que le den este premio de Aragón Negro?

Es un reconocimiento porque he escrito de novelas con la investigadora española, pero soy un escritor francés y entonces recibir este premio es una forma de reconocer mi trabajo. Y espero que la gente que lee mis novelas no las lean como una novela escrita por un extranjero sino como una novela negra en España. Tengo un vínculo muy fuerte con Aragón, mi madre nació en el Alto Aragón, tengo un vínculo fuerte con la Ribagorza, es tan maravillosa me gusta contar que cuando uno despierta ahí parece que está en el primer día del mundo.

Lleva más de siete millones de libros vendidos, ¿le abruman estas cifras cuando escribe?

No, no, porque primero no lo pienso. Cuando estoy escribiendo no pienso ni en la crítica, ni en la recepción ni en los lectores. Estoy con mis personajes en un libro en mi universo y no pienso en nada más. Y, sobre todo, no pienso en las consecuencias de lo que escribo. Lo que me sorprende es que gente de países como Noruega, Taiwan, China o Polonia puedan engancharse con unos personajes tan franceses.

Y españoles como Lucía, la protagonista de su última serie, una teniente de la UCO. ¿En qué momento pensó en hacer una serie española?

Cuando tuve ya ocho novelas del Comandante Servaz. No quiero caer en una forma de rutina, lo que más me da miedo es esto, caer en una rutina, escribir siempre la misma novela y que los lectores se cansen. He sido funcionario durante 25 años, no hago esto para convertirme en un funcionario de la escritura. Y pensé que la mejor forma de cambiar era cambiar radicalmente de punto de vista. Servand es un hombre de mi generación y francés. Ahora tenemos una mujer española y de otra generación. Es un punto de vista radicalmente nuevo sobre la vida, sobre el mundo, sobre el crimen.

Retrata muy bien la sociedad española, si no supiera que es francés dudaría...

Sigo la evolución de la sociedad española desde hace mucho tiempo. Yo empecé a venir en España con 14 años. Coincido más o menos con la muerte de Franco y después vi la transición democrática. Yo estaba con la Movida. He visto la sociedad española cambiar, evolucionar desde los años 70 hasta ahora, los cambios de gobiernos, los culturales, los sociales, los cambios profundos. Incluso el hecho de verlo desde fuera te da una visión sobre todo esto que la persona que lo vive por dentro no tiene. No tiene esta distancia que puedo tener yo.

Bernard Minier, premio Aragón Negro de Honor, en Zaragoza. / JAIME GALINDO

En esta segunda novela de la serie, ‘Olvidadas’, plantea el conflicto entre, por simplificar, los ricos y los pobres.

Quería resaltar las desigualdades que fracturan cada vez más la democracia. Pero quería también hacer sentir que hay una profunda brecha entre estos dos mundos. Y en Francia está aún más viva que en España. En Francia si hubiera habido un movimiento como los indignados nunca hubiera sido pacífico, nunca y ahí estaría. Pensé en lo que decía Guy Debord, lo que él llamaba una sociedad de provocación. El público está inundado por un diluvio de imágenes de riqueza que impactan a gente que no pueden permitirse esta riqueza. Y decía que este bombardeo mantiene al público y especialmente a los jóvenes, en un estado de permanente y frustración y disposición. Y ahí no puede haber cuestión de moralidad política. En 'Olvidadas', el asesino deja el mensaje de ‘Matemos a los ricos’ y la opinión pública lejos de estar contra los asesino lo van a pintar en los bancos. La opinión pública tiene cada vez más odio a los ricos por esta misma sociedad de provocación.

¿La novela negra es la que nos permite entender la maldad de la sociedad?

La novela negra es la más capaz de dar cuenta de las tinieblas, de nuestra parte oscura. Todos tenemos el deseo de un mundo donde el bien y el mal sean claramente discernibles, porque tenemos el deseo de juzgar antes de comprender. Y la novela negra nos permite comprender antes de juzgar el crimen, el mal, la oscuridad que todos tienen adentro y la novela negra es la que va más profundo en estas tinieblas.