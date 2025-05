Zaragoza Fear estrena dos películas no vistas en los cines de España

Zaragoza Fear, en colaboración con la Filmoteca de Zaragoza, acerca hasta la capital aragonesa dos filmes que no pudieron tener vida comercial en España, 'I saw the TV glow', que podrá verse el viernes 30, y 'Moebius', el sábado 31. Ambos estrenos serán a las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

'I saw the TV glow' es el tercer filme de Jane Schoenbrun y fue distribuida por A24. La película que gira en torno a Owen, un adolescente que intenta sobrevivir en los suburbios cuando le descubren una serie de televisión misteriosamente cancelada: 'The Pink Opaque'. A partir de aquí, la realidad de Owen comenzará a resquebrajarse.

Es una de las mejores películas de 2024 que tan solo pudo verse en festivales en nuestro país y que mezcla 'coming of age', queer, drama, terror y surrealismo, todo bajo la mirada y las propias experiencias de Schoenbrun como persona no binaria.

Trabajo fin de curso

'Moebius', por su parte, es una película muy particular, ya que estuvo dirigido por el profesor Gustavo Mosquera, producido por la Universidad del cine de Buenos Aires, realizado por los estudiantes de la misma como un trabajo de fin de curso y estrenado en 1996.

'Moebius', otra de las producciones que se estrena en Zaragoza. / EL PERIÓDICO

La película narra la desaparición de un coche del metro de Buenos Aires con todos sus pasajeros y el intento de encontrarlo y adivinar qué ha ocurrido. Un film de ciencia ficción, misterio y suspense que se ha convertido en una de las mejores películas fantásticas argentinas.

La versión que se proyectará es una remasterización gracias al impresionante trabajo de Ariel Casós y se verán también varios vídeos de presentación por parte de varios de los implicados en el filme.

Durante los pases se darán, además, exclusivos del nuevo Zaragoza Fear Fest II, que se realizará a finales de octubre y primeros de noviembre de este mismo año.