Noemí Casquet, en Zaragoza: "A los 17 abrí un blog sobre sexo y mi profesor me llamó guarra delante de toda la clase"

Noemí Casquet (Sabadell, 1992) se ha convertido en una de las voces más autorizadas e influyentes en materia de sexualidad. Tiene 33 años y lleva 15 divulgando sobre sexología, feminismo y lucha social. Tras ocho títulos publicados, acaba de lanzar su segundo libro de no ficción: 'Pirómanas' (Planeta), en el que propone "una guía hacia la sanación y transformación profunda de las mujeres" mucho más allá del estricto campo de la sexualidad.

-Tiene 2,4 millones de seguidores en Instagram y otro millón en TikTok. ¿Su éxito demuestra lo necesario que era divulgar sobre sexo?

-Claro, venimos del sexo y no se nos ha educado para nada en todo esto. En la antigüedad había tratados y manuales sobre sexualidad y en nuestra época todo esto ha desaparecido. Lo que intentamos otras compañeras y yo es dar la información básica que todos deberíamos tener sobre el conocimiento de nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Es un trabajo como otro cualquiera y al final hacemos una labor social porque es algo muy necesario. Lo que pasa que las divulgadoras de estos temas de algo tenemos que comer, porque los orgasmos no pagan facturas (ríe).

-Acaba de abrir una escuela de educación sexual en Madrid.

-Así es. Se llama Santo Amor y es un proyecto revolucionario y pionero porque es la primera escuela de placer consciente de España. Tenemos una parte online en la que hacemos cursos explícitos sobre diferentes temas como por ejemplo cómo hacer una mamada. Y en la sede física también hacemos talleres muy prácticos. La pasada semana hicimos uno sobre cómo tocar un coño, con coños de silicona para que la gente aprendiera nuevas técnicas. El placer y el sexo tienen que dejar de ser algo teórico.

-Para mucha gente hablar de sexo sigue siendo algo incómodo…

-Sí, se notan nuestras raíces judeocristianas. El sexo ha sido algo muy perseguido y castigado; como un pecado que no deberíamos alcanzar. Parece que el sacrificio y el dolor son algo que debe formar parte de la vida y el placer sea algo opcional. Y para mí el placer debería ser obligatorio sin sentir vergüenza ni culpa por ello. El control de la Iglesia respecto a nuestra sexualidad ha sido también un mecanismo de control social.

"Hay grandes aliados del feminismo que dejan mucho que desear; los nombres seguirán saliendo"

-En ‘Pirómanas’ ha apostado por la no ficción. ¿Por qué?

-Porque necesitaba expresar todo lo que llevaba dentro y porque también sentía que podía haber mujeres que necesitaban una especie de manual que completara toda la divulgación a través de las redes. De hecho, en el libro incluyo ejercicios y cuestionarios.

-¿Cuándo empezó a interesarse por todos estos temas?

-Con 14 años empecé a experimentar mis primeras relaciones y no tenía mucho conocimiento de nada. Lo bueno es que tenía una madre increíble que me explicaba lo que era un orgasmo o qué era correrse. Y ya entonces empecé a hacer un poco el papel que desempeño ahora. Mis amigas me preguntaban cosas, yo iba a mi madre y les transmitía la información. Ahora mis fuentes son mucho más amplias y mis amigas son millones de personas.

-A los 18 creó su primer blog sobre sexualidad.

-Sí, creo que lo abrí a los 17. Mi profesor me llamó guarra delante de toda la clase y dijo que hacía eso para llamar la atención del público masculino. Ahí tuve claro lo mucho que se había denostado el sexo y me prometí a mí misma que haría lo que estuviera en mi mano para intentar cambiar eso.

-Escribe en el libro que ‘Mulán’ "lo cambio todo"...

-Claro, veníamos de Blancanieves, La bella y la bestia... Todo relaciones tóxicas donde la mujer estaba al servicio del hombre y de repente Mulán lo cambió todo porque ella salvaba su país siendo una guerrera igual que los hombres. Para mí y para muchas significó el permiso de poder ser lo que quisiéramos ser, más allá del prototipo al que nos habían reducido.

-Hay quien dice que el mundo asiste a una crisis de la heterosexualidad. ¿Qué opina?

-Creo que la heterosexualidad, igual que la masculinidad y la feminidad, son cárceles que nos han ido creando en base a lo que supuestamente debemos ser o hacer. En muchos casos, sobre todo entre los más jóvenes, esas cárceles se están abriendo. Al final, la llave para abrirlas es el conocimiento que tanto se nos ha negado. Pero bueno, a nivel personal creo que hay gente que no recuerda que solo se vive una vez y que hay que disfrutar.

-En el libro también alerta de la figura del "neomaltratador".

-Sí, los perfiles de manipulación y maltrato han ido cambiando a medida que evolucionaba la sociedad. Y a raíz de la oleada del feminismo han surgido nuevos. Se muestran como grandes aliados y no lo son tanto como parecen. Hay que seguir divulgando todo esto porque, al final, el machismo cambia de careta pero no significa que haya desaparecido. Muchos aliados feministas, que llevan la bandera ocupando nuestros espacios, actúan así por su interés propio, en muchos casos como una forma de validación social y sexual. Grandes aliados del feminismo que tenemos actualmente dejan mucho que desear en muchos aspectos. Los nombres seguirán saliendo…