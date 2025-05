María Pérez Heredia (autora de 'Fiebre'): "Si el personaje es bueno, puedes leer cualquier libro, te da igual lo que pase"

La escritora zaragozana María Pérez Heredia, premiada autora con su anterior novela, ‘Pirineo Noir’ regresa con otro ‘thriller’ literario, 'Fiebre' (Reservoir Books), que no da tregua con la misma protagonista, Alice Leclerc.

Insiste en recorrer el camino de la novela negra pero le quería preguntar si ha llegado aquí porque es el género que le permite hacer esa hibridación de géneros que practica últimamente.

A mí la novela negra me gusta mucho, me gusta como lectora y creo que es importante que algo te guste como lector cuando estás escribiendo porque si estás escribiendo algo que a ti no te interesaría, pierdes el interés. Pero es cierto que la novela negra permite mucho, desarrollar historias con cierta libertad y permite meter otros géneros dentro. De hecho, no toda la novela negra es igual, hay cosas más psicológicas, cosas que se van más a al terror...

Hibrida géneros hasta en una misma escena, ¿cómo surge eso?

Igual tú eres más consciente de esa hibridación de géneros que yo. La verdad es que yo soy bastante antigénero. Me parece que a veces es útil como herramienta de crítica literaria situar las novelas en distintos géneros. Pero me gusta mezclarlo todo, leer de todo, realmente leo muchos géneros diferentes y entonces pues igual inconscientemente los mezclo, pero en realidad yo intento meterle a cada escena lo que ella me pide, intento que sea orgánico.

¿Cuál es el germen de esta historia?

Todo surge de del final de 'Pirineo Noir', aunque déjame decir que creo que se puede leer individualmente. Pero tenía a unos personajes en una situación ideal porque quería a la vez construir una novela carcelaria y contar una historia del pasado. Quería hacer como una casa china y a partir de esos elementos fui construyendo la historia.

Una de las cosas que tiene la novela negra es que interpela directamente al lector, aquí juega constantemente con la dualidad moral de los personajes.

A mí eso me parece muy interesante porque la novela negra exige un lector activo, que esté implicado en lo que lee, que tiene que pensar, que a veces está ahí sospechando y elucubrando. Eso es muy divertido como lector, pero también exige mucho. Me gusta eso de interpelar al lector, que se pregunte cosas. Y tener que conocer que los personajes no son buenos o malos, con sus luces y sus sombras.

Alice Leclerc encuentra en ‘Fiebre’ la cruz de su misma moneda como si fueran gemelas separadas al nacer.

Quería mostrar la dualidad de dos personas que van llevando caminos completamente diferentes, pero que se convierten en líneas convergentes en varios momentos de su vida. Es muy interesante porque podemos ver cómo las personas cambian cuando lo hacen las circunstancias. Puedes ser muy parecido a alguien, pero si sus circunstancias son diferentes, vais a ir forzosamente por dos caminos diferentes.

¿En qué medida vuelca sus miedos o pensamientos en esta novela?

La gente nunca me cree, pero para mí estas dos novelas son las más autobiográficas, en las que más me reflejo en algunos personajes, en algunas sensaciones, a pesar de que las circunstancias son muy diferentes a las mías. Pero una cosa muy lógica para mí es esa cualidad que tiene Alice de vivir entre dos países, entre dos identidades. Ahora llevo prácticamente diez años viviendo en Francia. Y , además, vuelco muchos pensamientos míos en el posicionamiento de los personajes. No sé cómo decirlo, pero realmente son personajes femeninos fuertes y que se posicionan en un mundo en el que el arquetipo masculino es violento y desgarrador y ese posicionamiento es político.

Diría que ‘Fiebre’ es claramente una novela de personajes, ¿lo cree así?

Creo que si el personaje es bueno, puedes leer cualquier libro y hay novelas que te sustentan por el personaje, porque hay un personaje bien escrito y te da igual lo que le pase, que tú vas a seguir leyéndolo. Y a mí pues me interesaba mucho construir personajes fuertes.

¿Continuará la saga de Alice Leclerc?

Mi sueño siempre ha sido escribir sagas, a cualquier novelista le apetece escribir una novela serial porque ta da la posibilidad de explayarte y desarrollar un personaje. Me gusta mucho la idea de coger un personaje e ir moviéndolo.