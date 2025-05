La decisión de Kase.O sobre su presencia en festivales con participación del fondo proisraelí

Desde hace varias semanas la polémica está servida desde que se conoció que varios de los festivales de música que se van a celebrar en España durante este próximo año cuentan entre sus inversores con un fondo marcadamente proisraelí, KKR, en Aragón, sin ir más lejos, el Monegros Desert Festival. Desde entonces, algunos artistas han anunciado su no participación en las citas como es el caso de los aragoneses Fokin Massive.

Kase.O celebra este verano sus 33 años de trayectoria musical con una serie de conciertos especiales en los que tiene previsto repasar toda su trayectoria. Es por eso que el MC aragonés se ha manifestado en redes sobre la situación y ha anunciado la decisión que ha tomado: "Como miles de personas en el mundo, vengo observando durante meses, con impotencia, las crueles imágenes de las masacres de niños y personas inocentes en Palestina y en concreto en la llamada Franja de Gaza (...) ésta guerra en concreto se me antoja más injusta por la desproporción de los ataques y la sensación de que ninguna organización mundial por la paz apoya realmente al pueblo palestino", comienza su comunicado.

"No supe cómo reaccionar"

Por eso, asegura, "cuando me enteré hace unos días de que algunos festivales en los que voy a actuar están financiados en parte por fondos que se relacionan de alguna manera con este genocidio, no supe cómo reaccionar" y explica que la situación es complicada porque, afirma, "no es tan sencillo legalmente rescindir un contrato “sin causa justificada” cuando eres cabeza de cartel y mucha gente, a la que estoy agradecido, ha confiado en tu trabajo y el sueldo de mucha gente depende de que desempeñes este trabajo" además de que, explica, "el hecho de no actuar no va a salvar ninguna vida ni va a evitar que sigan las masacres". Por eso, Kase.O afirma que "dentro de esta diatriba ética llevo algunas noches meditando cuál puede ser la solución mas justa que me permita hacer mi trabajo sin cargo de conciencia pudiendo disfrutar de él, tanto yo como mis seguidores".

Así, el rapero explica que (con el apoyo de Muna, su pareja) ha llegado a la conclusión de que la "solución más poética sería que una vez pagados todos los sueldos y gastos que conlleva una actuación de este nivel, pudiéramos donar una parte sustancias de las ganacias en dichos festivales a causas pro Palestina u otras causas (...) Al finalizar el año haremos pública la cantidad y las asociaciones a las que irán dirigidas las donaciones", asegura antes de afirmar: "Hago esto desde el amor y no desde el miedo a la crítica".

Kase.O concluye de esta forma: No soy mejor ni peor que nadie. No soy ejemplo de nada. Hago esto para poder subir al escenario con la cabeza alta y seguir con la cabeza alta cuando baje de él. Y también para que los seguidores (...) puedan disfrutar del buen ambiente y la buena música sin cargo de conciencia. Salud y Libertad".