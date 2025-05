Los discos de Javier Losilla: Pasen y encuentren una oportunidad más de triunfar en la vida

Ellos llaman a su sancocho colombiano retrofuturismo, pero creo que prefiero denomilarlo cumbia aleatoria. Teniendo en cuenta, eso sí, que las taxonomías suelen ser habitualmente imprecisas. ¿Pero quiénes son ellos? ¿A qué dedican el tiempo libre? Por separado responden por Eblis Alvarez (Meridian Brothers y Chúpame el dedo), Mario Galeano (Frente Cumbiero) y Pedro Ojeda (Romperayo); en conjunto son conocidos como Los Pirañas. Es decir, tres tipos devoradores de ritmos, amantes del minimalismo y la improvisación, de manera que, por si no los conocen, no esperen que Una oportunidad más de triunfar en la vida (Glitterbeat), su disco más reciente, sea un álbum tropical al uso. Sí, cumbia, champeta, salsa y músicas africanas como el highlife alimentan la voracidad sonora de estas pirañas del ritmo, pero la cosa está en que, sobre una base de batería y bajo, una guitarra pasada por ordenador va dibujando bucles que encajan como un guante y que no escapan de otra de las marcas de la casa: la psicodelia. Una oportunidad más de triunfar en la vida es un álbum planteado como una jam session, con la libertad que esa decisión supone. Súmenle a eso una sonoridad peculiar, búsquedas de lo que podríamos acotar como psicodelia inversa, bailes de zombies dislocados (los que propone la pieza Pateando culos) y desparrames congoleños en la línea callejera de Konono Nº 1, como Bájenle. Con cada disco, Los Pirañas aprietan un poco más el rico universo musical colombiano. No olvidan las raíces, pero carajo, afilan muy bien las puntas.

No vengo a descubrirles ahora a Bill Evans (sería un gesto de prepotencia impropio de un caballero como yo). Solo permítanme recordarles que el pianista (1924-1980) modificó la armonía, el fraseo y los conceptos rítmicos del jazz. Todo ello, con mucha sutileza. Y contarles también que su repertorio se nutrió principalmente de estándares. Dicho lo cual, no dejen de escuchar Bill Evans In Norway. The Kongsberg Concert (Elemental distrijazz), un cedé nunca antes editado, que recoge la actuación que Bill Evans, Eddie Gomez (contrabajo) y Marty Morell (batería) dieron en el noruego Kongsber Jazz Festival, en enero de 1970. Dejen que se les encojan las entretelas con What Are You Doing The Rest Of Your Life, de Michel Legrand, asómbrense con la oblicua interpretación de Autumn Leaves, de Mercer-Prevet), y con las revisiones de So What y Nardis, ambas de Miles Davis. En toda la grabación la magia de Evans se enreda de maravilla con el contrabajo rotundo de Eddie Gómez y la batería juguetona y precisa de Marty Morell. Nada más que añadir.

Bill Evans. / Servicio Especial

Hay alegría, optimismo, si lo prefieren, en Owls, omens and oracles (Concord / Music As Usual), la nueva entrega de la singular Valerie June. Con producción de M . Ward, que ha trabajado con Mavis Staples, los búhos, presagios y oráculos de Valerie predicen el rhythm & blues de Nueva Orleans, el gospel (con la participación de The Blind Boys Of Alabama), el folclore, el country... Nora Jones también hace su aportación a una apuesta que pasa sin problemas de una factura propia de los grupos femeninos de los años 50 y 60 (All I_Really Wanna Do) a una canción a capella. Los arreglos y la rompedora forma de decir y matizar y profundizar de Valerie redondean un álbum realmente brillante.

¿Necesitaba Fito Páez publicar un álbum de 25 canciones, bajo el formato de ópera rock, escrito desde 1988 hasta ahora y con el antecedente del spin off Circo Beat para reafirmar su talento? No lo creo. Pero eso es Novela(Sony), su reciente disco, atravesado por una especie de realismo mágico y musicalmente armado con todos los hallazgos que Fito ha ido asentando en su carrera. La ventaja es que, más allá de la historia, cuyo hilo conductor narra Lorena Vega, las canciones funcionan como capítulos independientes. Para elegir: ópera o suites.

Valery June. / Servicio Especial

Synthèse Quartet es una formación de cámara (de muchas cámaras) sostenida por cuatro saxofonistas: el zaragozano Javier Valero (saxo soprano), Ángela Romera (saxo alto) Ismael Arroyo, ahora sustituido por Aina Font (saxo tenor ) y Raúl Flox (saxo barítono). El combo tiene su base en Berlín y su música recorre géneros y escenarios. Ciudades, disco grabado antes de la partida de Ismael, es gozoso paradigma del trabajo del cuarteto, quien recientemente actuó en la Filarmónica de Berlín y tiene previstos algunos conciertos en España este verano. Ciudades es una obra hermosa, escrita por Guillermo Lago, heterónimo del músico holandés Willem van Merwijk, y se estructura en torno a seis metrópolis: Córdoba, Montevideo, Colonia, Tokio, Sarajevo y Addis Abeba. Seis recorridos por ciudades bien visibles (al contrario que las invisibles, de Italo Calvino), repletas de sutilezas locales y que Synthèse Quartet transita por ellas extrayendo ambientes, detalles, colores y sonidos. La tímbrica, la dinámica, los diálogos y la versatilidad instrumental del grupo dibujan un soundscape excelente. De los detalles andalucíes a la impronta de Johann Sebastian Bach, pasando por el tango desestructurado, el frenesí, el dolor y la voluptuosidad del jazz etíope. Un percorso brillante para una obra igualmente sensacional.

Siete canciones (menos mal que no son 20) conforman el disco homónimo y de estreno (Everlasting / Popstock!) del venezolano cryymm (así, con minúscula). Ruidismo, punk, psicodelia destartalada, retazos de rock y de salsa setenteros se enredan en piezas que siguen patrones muy alejados de lo convencional. cryymm es como una planta de reciclaje en la que entran residuos de varias épocas y sale un artefacto musical revoltoso y perturbador. Al lío.