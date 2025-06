La crítica de Javier Losilla del concierto de Steve Smyth: La catarsis de un músico incendiario

El blues atraviesa las canciones de Steve Smyth como una cuchilla de carnicero, como esa bala de diamante de la que el coronel Kurtz le hablaba a un perplejo capitán Willard en la película Apocalypse Now, de Coppola. El blues. "Perfecto, genuino, completo, cristalino, puro", por seguir con la perorata de Kurtz. Y ese rayo que no cesa en las piezas de Steve las ilumina hacia las glorias del góspel, las tradiciones del folk, el ronroneo de las baladas y la fuerza incendiaria del rock. Todo a un tiempo, sin compartimentos estancos, pues este australiano con aspecto de surfista desaliñado no baja la guardia ni cuando las olas muestran una engañosa suavidad.

Steve Smyth es una voz torrencial, transformadora, que esculpe cada sílaba, cada nota, con el golpe certero de un marmolista y la belleza de un escultor barroco. Da lo mismo que ejerza de bluesman o de rockerman desbocado, que de crooner prodigioso: la clave no está en el tempo, ni en la dinámica, ni en el estilo, pues se sitúa en la alma de la interpretación. De ahí que no importe si aborda una de sus piezas o una versión de Rihana. Composiciones con solera y otras más recientes conformaron un concierto catártico en el que Smyth contó con los excelentes músicos Quico Tretze (bajo) y Oriol Planelles (batería), que ejercieron de mucho más que de meros acompañantes. Hace años que seguimos la trayectoria de Smyth y sus visitas a La Lata de Bombillas, pues el idilio entre el artista y la sala es un vínculo hermosamente sólido. Y cada actuación es una epifanía; la revelación continuada de un artista brutal. La del sábado cumplió con creces esa singularidad.

Smyth es un creador único. Sí, pueden descifrase en sus canciones y en el manejo de su voz influencias de aquí y de allá, pero es un músico sin parangón. Crudo y directo, pero también profundo y detallista, es un irreductible animal de escenario. Sobre él desata todo su poderío y despliega su encanto musical. Su talento debería situarlo en los primeros puestos de las listas de esos músicos que, como Walt Whitman, contienen multitudes. Pero no. Su caso, es similar al de Elliott Murphy, otro outsider extraordinario. Tengo escrito que Steve Smyth es un bicho raro en un negocio de caraduras. Honesto con su trabajo y con el público, sus canciones nos redimen del gran pecado original de gran parte del negocio del rock: la estupidez y la avaricia. Me reafirmo en lo dicho.