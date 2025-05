La Feria de Zaragoza se rinde al perreo con el reguetón de Myke Towers

Casi 16.000 almas, según la promotora, ha congregado este sábado en la Feria de Zaragoza el puertorriqueño Myke Towers. 16.000 fieles que han aguantado estoicos a que pasara la fuerte tromba de agua que ha caído sobre la capital aragonesa entre las 21.00 y las 22.00 horas. Por suerte, la lluvia ha cesado y el concierto ha podido comenzar sin problemas a la hora prevista (23.00). «A mí me da igual seguir chipiándome con tal de verle», ha asegurado desde el 'front stage' Vanesa Tamayo, una zaragozana de 15 años empapada pero con las ganas intactas por ver a su ídolo. Ha ayudado también la media de edad del público, la gran mayoría jóvenes de entre 18 y 30 años sin ningún miedo a «cuatro gotas».

El artista más escuchado en Spotify en España durante el año pasado ha demostrado su gran poder de convocatoria y la locura que genera entre sus seguidores. El cantante, referente del reguetón y el trap en todo el mundo, ha aparecido subido sobre una pantera hinchable y el griterío se ha escuchado hasta en Valdespartera. Las llamaradas que de vez en cuando brotaban del escenario incrementaban aún más la épica de un concierto que ha enloquecido a sus fans.

«Para mí es de los mejores cantantes de música urbana porque sus canciones invitan a bailar y a disfrutar pero algunas también tienen mucho mensaje», ha comentado desde el 'front stage' Josema, que había venido 'ex profeso' desde Tudela. «Llevamos aquí desde las doce porque queríamos coger buen sitio. A las seis ya han abierto y hemos podido pasar. Lo único malo ha sido el calor y luego la lluvia, pero cuando empiece el concierto se me olvidará rápido», ha añadido el joven navarro, que ha apuntado que ha habido gente que ha llegado a las siete de la mañana para coger buen sitio.

Un grupo de fans del puertorriqueño, este sábado en la Feria de Zaragoza. / miguel ángel gracia

En efecto, el tiempo no ha acompañado, porque durante la tarde el calor fue sofocante. En este sentido, varios asistentes se han quejado de que les habían quitado las botellas de agua al entrar. «Al menos eso lo podían dejar pasar porque luego un botellín cuesta cinco euros», ha lamentado Sonia, una zaragozana de 18 años.

Más allá de estas quejas (recurrentes siempre en estos grandes conciertos), toda la logística de la actuación se ha desarrollado sin aparentes problemas, con los buses que se habían habilitado desde el centro de la ciudad cargados de jóvenes. También se han visto madres y padres acompañando a sus hijos, chavales y chavalas de 12, 13 y 14 años que no querían perderse a su ídolo. «No me gusta mucho esta música, pero les hacía tanta ilusión que no nos ha quedado otra», ha indicado Mónica, que ha acudido con su hija Elena, de 15 años, y otras amigas.

Michael Anthony Torres Monge ha abierto el concierto a las 23.18 horas con 'Reverendo' y a partir de ahí ha comenzado a encadenar canciones sin descanso ni respiro alguno. 'Hits' que han hecho que la feria se rindiera de lo lindo al arte del perreo. Casi 45 temas ha interpretado en apenas una hora y tres cuartos en un 'setlist' con muchos de los temas reducidos a sus estribillos o a sus ganchos principales.

El puertorriqueño, este sábado en Zaragoza. / miguel ángel gracia

El concierto estaba enmarcado dentro de su gira europea, que en total va a visitar 13 ciudades y en la que está presentando su sexto álbum: 'La Pantera Negra'. 'Un tour' en el que está colgando el cartel de 'no hay billetes' en casi todas las paradas. No en vano, el puertorriqueño aterrizaba en Zaragoza tras agotar entradas en Madrid y Barcelona (con dos fechas consecutivas en ambas ciudades).

Sus grandes ‘hits’

Sus canciones más conocidas, con las que ha reventado la escena urbana mundial, han sido recibidas con una auténtica ovación en la feria. 'La curiosidad' (con 1.300 millones de reproducciones en Spotify), 'Playa del Inglés' (grabada con Quevedo), 'Pareja del año' (con Sebastián Yatra) y 'La falda' (esta última ha cerrado el concierto) han sido coreadas a pleno pulmón (además de bailadas). «Es una suerte enorme que haya venido a Zaragoza; tenía muchas ganas de verle en directo», ha asegurado Clara, una joven zaragozana de 20 años que había llegado a las cinco de la tarde para conseguir sitio en la primera fila.

El puertorriqueño tampoco ha hablado demasiado («¿Cómo están Zaragoza? Llueve o truene vamos a romperlo aquí esta noche», ha dicho al principio). Pero tampoco le ha hecho falta para enloquecer a sus fieles seguidores en una noche en la que la Feria de Zaragoza ha perreado de lo lindo. Por cierto, la actuación ha atraído a caras conocidas (se ha podido ver a varios jugadores del Real Zaragoza en el 'front stage' o al rapero zaragozano Sharif).