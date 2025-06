Bunbury pierde a uno de sus músicos en su nueva gira: Estos son los motivos

A escasos cinco días de que comience su gira en Querétaro (México) en la que Enrique Bunbury se volverá a reunir con El huracán ambulante, el aragonés acaba de anunciar que Rafa Domínguez, uno de los músicos más destacados y carismáticos de la banda, no podrá finalmente formar parte de la gira: "Por motivos de salud, Rafa Domínguez no podrá sumarse a esta gira. Tomando el mando de las guitarras, y apoyando al Huracán en este regreso a los escenarios nos acompañará nuestro querido Jordi Mena. Extrañaremos a Rafa! Y le deseamos una pronta recuperación", ha publicado el artista aragonés en sus redes sociales.

El anuncio provocó toda una serie de especulaciones y de mensajes de ánimo para Rafa Domínguez lo que ha hecho que él mismo haya aclarado en sus redes sociales el motivo de su obligada ausencia: "Me sometí a una operación que en principio iba a ser rápida y de pronta recuperación, pero una hemorragia interna postoperatoria me tuvo en el hospital y recuperándome mucho más tiempo del concebido originariamente, así que me perdí la mitad de los ensayos de la gira. Además también existía el temor de que algo pudiera pasar con el ajetreo de viajes, conciertos y demás a lo largo de la gira", explica uno de los músicos aragoneses más destacados.

Espera hasta el final

El propio Domínguez señala que Bunbury ha intentado hasta el final que ocupara su lugar en la formación: "Enrique esperó hasta el último momento posible, para tomar está decisión, con mucho penar, pero necesaria para el bien de todos. Espero que apoyéis a mí querido y admirado Jordi Mena, que ha tenido que aprenderse el repertorio a toda velocidad tratando encima de darle el espíritu del Huracán".

La gira de Enrique Bunbury, una de las más esperadas de su carrera, desembarcará en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el próximo 20 de septiembre con todas las entradas agotadas desde hace muchos meses.