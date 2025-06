Vanessa Montfort (presenta este martes 'La Toffana' en Zaragoza): "El feminicidio era legal en muchos casos en la Roma de los Papas del XVII"

¿Dónde está la frontera entre ser una heroína o una villana? Si existe la respuesta, Vanessa Montfort no la da... y eso que la protagonista de su última novela, 'La Toffana' (Espasa), Giulia Toffana, da para darle vueltas a la cuestión. La escritora catalana, que este martes visita la Feria del Libro de Zaragoza (estand de El Corte Inglés y Kiosco de las letras desde las 18.00 horas), ha rescatado la historia de la que para algunos es la primera asesina en serie de la historia en el siglo XVII y para otros una justiciera.

Giulia, tras la injusta muerte de su madre, pronunció en su Palermo natal un juramento: dedicaría su vida a ayudar a las jóvenes condenadas a casarse a los catorce con hombres que les triplican la edad y a parir un hijo tras otro hasta la extenuación: «Sucede en el siglo XVII, es una época muy lejana, pero por otro lado, los temas son muy cercanos, como puede ser el feminicidio. De hecho, es una época en la que el feminicido era legal en muchos casos. Se habían dictado leyes muy agresivas contra la mujer, que coincidía con una revolución científica, artística, médica... Es ahí –explica Montfort–es donde nace la asesina. Su madre había sido condenada por matar a su padre que la maltrataba y ella se queda sola con 13 años».

El veredicto... para los lectores

Desde ese momento, la protagonista, conocida como la Virgen Negra, lidera una red de mujeres que se rebelan y que llega a asesinar a más de 600 hombres. «Lo primero que le pregunto a los lectores es que cuál es su veredicto. Porque yo no lo he querido dar», asegura Montfort, que prosigue: «Creo que más o menos lo he conseguido, porque están todos encantados formando parte de ese jurado popular, yo les muestro los hechos y psicológicamente a los personajes. Es ahí donde empiezan los dilemas morales y éticos».

Es una historia real, novelada eso sí («no es un libro de texto, yo soy escritora, no historiadora», que sucedió en el siglo XVII, pero que tiene ecos en la actualidad como deja claro su autora: «Es una historia del pasado, pero que nos suena todos los días, ¿no? ¿Donde están las raíces de la violencia institucional contra las mujeres en occidente? Y están en estas leyes tremendas de la época de los Papas, en el retroceso que hubo en el siglo 17, donde bueno no solamente se permitió, sino que se daban por necesarios ciertos comportamientos hacia la mujer», concluye Monfort antes de responder a una pregunta complicada, ¿qué haría hoy en día Giulana Toffana? «No lo sé... Yo creo que ella ahora intentaría crear una asociación e ir por lo legal, ya que ahora sí hay herramientas, pero que lo combatiría y que pondría todo de su parte».