Juako Malavirgen celebra sus 20 años de humor en el Teatro del Mercado de Zaragoza: "Siempre fui el 'payasete' de la clase"

Asegura Juako Malavirgen que si se dedica a esto de las risas y el humor es en parte gracias a una frase de su abuelo: «Me acuerdo que siempre decía, ‘si este crío no vale para estudiar, le meteremos a payaso’. Años después le empecé a dar vueltas a esa frase y dije, ¿por qué no?». Su abuelo no lo decía por decir, sino con conocimiento de causa. Porque el pequeño Joaquín, durante sus veranos en el pueblo, llegaba a reunir a «unas 100 personas» en torno a él mientras contaba chistes de Eugenio. «Yo era tan pequeño que no los entendía, pero me los aprendía de memoria y me podía pegar una hora contándolos. Siempre fui el 'payasete' de la clase. También me acuerdo que imitaba a los profesores y les hacía reír hasta a ellos», confiesa el cómico zaragozano a este diario.

Así lleva más de dos décadas, arrancando risas y sonrisas a miles de espectadores. La primera vez que se subió a un escenario fue en octubre de 2004 y desde entonces ha ofrecido «unas 1.700 actuaciones». 20 años de andadura que esta semana va a celebrar en el Teatro del Mercado. Lo hará con su nuevo espectáculo: '20 años sin cortarme un pelo', que podrá verse el viernes y el sábado a las 20.00 horas y el domingo a las 19.00 horas (las entradas ya están a la venta en la web del Mercado).

Como buen «urbanita de pueblo», su nuevo 'show' unirá a través de canciones y monólogos lo mejor de ambos mundos: el restaurante y el teleclub, el festival indie y la verbena. Y todo con sus recuerdos de infancia de fondo. «Lo que hacemos es mezclar la música con los monólogos y también proyectamos vídeos y metemos algo de improvisación», ha explicado Juako Malavirgen (Zaragoza, 1978) en la presentación celebrada este martes en el Teatro Principal.

El título de su nuevo espectáculo resume lo que lleva haciendo en los últimos 20 años. De forma literal, además. Porque el aragonés lleva dos décadas sin ir a la peluquería y porque siempre le ha costado morderse la lengua. «Nunca me he cortado un pelo, pero a la vez siempre he apostado por un humor blanco para toda la familia», ha indicado.

Su nuevo 'show' es un claro ejemplo de ello, como ha apuntado el director y productor de la obra, su amigo y también cómico zaragozano, Diego Peña. «Es muy disfrutable en familia y los niños pueden venir sin problema porque se habla de temas de toda la vida», ha comentado Peña, que ha apuntado que Malavirgen es «uno de los cómicos más en forma en estos momentos en Aragón».

Su faceta de cantautor

La música volverá a estar presente en su nuevo espectáculo, algo recurrente en toda su trayectoria. De hecho, Juako empezó allá por 2004 como cantautor satírico. «Siempre fui muy fan de La Mandrágora y Les Luthiers, y un día empecé a hacer canciones de humor y vi que tenían buena aceptación», ha explicado el cómico, que poco a poco fue volcándose en los monólogos.

En 2006 entró a formar parte de Monólogos por la Beneficencia, el colectivo de humoristas (fundado entre otros por Peña) que entre 2005 y 2009 causaron furor en la capital aragonesa actuando en diferentes bares como El Espejo o el Juan Sebastián Bar. «Para mí fue una escuela increíble. Recuerdo que había días que actuábamos en 20 locales diferentes», rememora Malavirgen, que después ya hizo pareja humorística con el propio Diego Peña.

En este sentido, ambos destacan que la escena zaragozana ha cambiado en todo este tiempo y que ya no hay tantos bares que programen monólogos, pero también porque han llegado a los teatros. «Si en esos años nos llegan a decir que íbamos a ver teatros llenos para ver monólogos no lo hubiéramos creído. Por aquél entonces era algo más marginal», ha reconocido Malavirgen.

El cómico y cantautor, que ha participado en varios programas de Aragón TV, ha hecho reír en salas de toda España (hace unos años actuaba cada mes en Madrid y Barcelona) y, como ya predijo su abuelo de La Masadera (una pequeña pedanía de Sariñena), «el chico» ha podido ganarse la vida con esto de la risas. «Si me lo llegan a decir cuando empecé hubiera flipado, pero ha habido que echarle ganas. Como decía Julián Hernández, de Siniestro Total, nos hemos metido en esto para no trabajar, pero para conseguirlo hay que currar mucho», ha subrayado Malavirgen, que ha anunciado en la presentación que está escribiendo un libro, un «anecdotario con las cosas que no han cabido en el 'show'».