Amaia, Rozalén y Nathy Peluso arrasan en unos Premios de La Academia de La Música que 'olvidan' a Carolina Durante

El Palacio Municipal de Ifema acogió la noche de este miércoles la segunda edición de los Premios de la Academia de la Música, que aspiran a ser Los Goya de la música y dieron un salto respecto a su edición inaugural al emitirse en La 2 y contar tanto con la presencia de Ernest Urtasun como con la de la mayoría de premiados, a excepción de Dani Fernández, de viaje por trabajo.

El grupo Alcalá Norte fue el encargado de abrir la gala con su hit La vida cañón. Además, los músicos de Ciudad Lineal dieron lugar a uno de los momentos más divertidos de la noche tras recibir el premio por Mejor Nuevo Artista, pues bromearon sobre que "nuevos, nuevos" no son al llevar creando música "desde 2019", aunque no había sido hasta la publicación de su primer disco, llamado como la propia banda, cuando la gente les había "hecho caso".

La emisión llegó después de que la mayoría de los 43 galardones se entregasen antes, en la pregala. Los maestros de ceremonia fueron Rodrigo Cuevas y María Peláe y, como ocurre en muchas entregas de premios, estos no llegaron a conectar con el público pese a interactuar con él mediante gags y algún comentario de relleno para disimular imprecisiones técnicas.

Sole Giménez pide protección para los artistas ante la IA

La Presidenta de la Academia de la Música de España, Sole Giménez, aprovechó su discurso para poner en valor "el patrimonio musical español", pedir una "legislación de la propiedad intelectual y de la imagen" ante la Inteligencia Artificial, un "estatuto del artista" que "entienda las particularidades de la profesión".

La cantante también recordó que la música es mucho más que los artistas sobre el escenario y mencionó las labores poco visibles y reconocidas dentro de la industria, algo que reiteró el dúo Estopa al recoger su premio por su Gira 25 Aniversario.

Pepe de Lucía protagonizó uno de los momentos más lacrimógenos de la noche al emocionarse mientras recordaba a su hermano, Paco de Lucía: "Gracias a quienes hacéis crecer la música como un árbol. Echo mucho de menos a alguien que tenía que estar aquí, a mi hermano Paco, que le debo esto", dijo, al recoger el premio Mejor Álbum de Flamenco por Pepito y Paquito.

Las artistas más premiadas en una gala en la que arrasó el talento femenino fueron Amaia y Nathy Peluso, con cuatro premios para cada una por sus trabajos. Amaia se llevó los premios a Mejor canción del año, Mejor canción pop y Mejor arreglo por su actuación en vivo en el programa La revuelta. "Esta canción salió desde un lugar muy íntimo y me emociona que haya llegado a tanta gente", comentó.

Por su lado, Nathy Peluso dio las "gracias a la música" al hacer pleno con sus cuatro nominaciones como reina del ámbito urbano.

Valeria Castro, La Plazuela y Leiva, que dedicó sus galardones a su madre hospitalizada, se hicieron con tres. Por el contrario, Carolina Durante, pese a haber sido de los grandes protagonistas de la música española en el último año y a estar nominados en dos de las categorías importantes; se fueron de vacío.

Rozalén, Mejor Artista del Año: "Detrás de este disco hay mucho dolor"

Para finalizar la gala, Miguel Ríos fue uno de los asistentes más explícitos al condenar el genocidio de Gaza justo antes de entregar el premio estrella de la noche, el de Mejor Artista del Año, a Rozalén, que tardó unos minutos en poder hablar por la emoción. Cuando lo logró, empezó haciendo mención a su síndrome de la impostora.

"De repente creo que esto se lo merece otra gente. Pero estoy aquí, no sé por qué cuesta tanto reconocer el trabajo que una tiene detrás. Se quiere que hagamos red de apoyo, que nos sostengamos, y eso hacemos aquí. Ha habido mucho dolor detrás de este disco y me alegro de que me cuidéis así", expresó.

Además, esta ofreció una de las actuaciones más especiales de la noche al versionar Agua, de Jarabe de Palo, junto a Valeria Castro, que aprovechó sus apariciones en el escenario para celebrar "el talento de Canarias". Esta, que partía como la más nominada, se llevó las estatuillas por Mejor canción de BSO, Mejor canción de Cantautor y Mejor canción Electrónica.

Por su parte, Amaia y Silvia Pérez Cruz recordaron a Federico García Lorca al cantar su Zorongo gitano; mientras que el toque castizo lo puso Recycled J con Kilometrozero, una canción repleta de referencias a la capital como San Isidro Labrador, La Almudena o el reloj de la Puerta del Sol.

Ganadores de los II Premios de la Academia de la Música de España

1.ARTISTA DEL AÑO

Amaia

Carolina Durante

Dani Fernández

Rozalén: ganadora

Zahara

2.ÁLBUM DEL AÑO

Alcalá Norte // ARTISTA: Alcalá Norte

Bolsa Amarilla Y Piedra Potente // ARTISTA: Derby Motoreta’s Burrito Kachimba

Elige Tu Propia Aventura // ARTISTA: Carolina Durante

La Jauría // ARTISTA: Dani Fernández: ganador

Nueva Sinfonía Sobre el Caos // ARTISTA: León Benavente

3.CANCIÓN DEL AÑO

El Último Día De Nuestras Vidas // ARTISTA: Dani Martín

La soledad // ARTISTA: Valeria Castro

La Vida Cañón // ARTISTA: Alcalá Norte

Tengo Un Pensamiento // ARTISTA: Amaia: ganadora

Yo solo quería escribir una canción de amor // ARTISTA: Zahara

4.MEJOR NUEVO/A ARTISTA

Alcalá Norte: ganadores

Ángeles Toledano

Barry B

Marta Santos

Shego

5.COMPOSITOR/A DEL AÑO

Amaia: ganadora

Carolina Durante

Dani Fernández

Valeria Castro

Zahara

6. MEJOR INGENIERÍA DE GRABACIÓN PARA ÁLBUM O CANCIÓN

Carles Campi Campón, Ulises Hadjis, Daniel Carvalho y Fred Kevorkian // ÁLBUM / CANCIÓN: La soledad // ARTISTA: Valeria Castro

José María Rosillo / Ángel Medina / Santos Berrocal // ÁLBUM / CANCIÓN: Cuento de hadas en Madrid // ARTISTA: Iván Ferreiro

José Nortes, Pablo Pulido // ÁLBUM / CANCIÓN: Hasta el final (feat. Leiva) // ARTISTA: Coque Malla y Leiva: ganadores

Martí Perarnau IV y Zahara // ÁLBUM / CANCIÓN: Yo solo quería escribir una canción de amor // ARTISTA: Zahara

Paco Salazar, Dave Kutch, Felipe Guevara, Pablo Pulido, Francisco Meneses // ÁLBUM: La Jauría// ARTISTA: Dani Fernández

7.PRODUCTOR/A DEL AÑO

Ale Acosta // ÁLBUM: El Porvenir / ARTISTA: Ale Costa

Alex Moreno, Pablo Fergus, Juan Aguirre y Eva Amaral // CANCIÓN: Ahí Estás // ARTISTA: Amaral

Carles Campi Campón // CANCIÓN: La Soledad // ARTISTA: Valeria Castro

Carlos Raya // CANCIÓN: La Torre Picasso / ARTISTA: Arde Bogotá: ganador

Paco Salazar // ÁLBUM: La Jauría / ARTISTA: Dani Fernández

Martí Perarnau IV // ÁLBUM: Nueva Sinfonía Sobre El Caos // ARTISTA: León Benavente

8. MEJOR ÁLBUM DE POP

Entre cuatro paredes y una verdad // ARTISTA: Marlena

Estopía // ARTISTA: Estopa: ganadores

Extasis // ARTISTA: Edurne

Génesis // ARTISTA: Ruslana

Insomnio // ARTISTA: Abraham Mateo

9. MEJOR ÁLBUM DE POP TRADICIONAL

David Bisbal // Todo Es Posible En Navidad

Nia // PaloSanto

Raphael // Ayer... Aún

Rosario // Universo De Ley

Rozalén // El Abrazo: ganadora

10. MEJOR CANCIÓN DE POP:

Ahí Estás // ARTISTA: Amaral

En Los Espejos // ARTISTA: Samuraï

Loca x ti // ARTISTA: Kuve

Palmeras En El Jardín // ARTISTA: Alejandro Sanz

Tengo Un Pensamiento // ARTISTA: Amaia: ganadora

11.MEJOR FUSIÓN INTERPRETACIÓN URBANA (CANCIÓN):

Al Límite // ARTISTA: Ale Acosta y Juancho Marqués

Colocón // ARTISTA: Dollar Selmouni y Lucas Otero

Canto al Cansancio // ARTISTA: Bewis De La Rosa y Karmento

Llorando En El Lambo // ARTISTA: Lerica, Mar de Lucas y Daviles de Novelda

TODO ROTO // ARTISTA: Nathy Peluso y CA7RIEL & Paco Amoroso: ganadores

12. MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA:

Costuras Del Karma // ARTISTA: Elane

GRASA // ARTISTA: Nathy Peluso: ganadora

La Favorita // ARTISTA: Lablackie

P.E.K.E. (Poca Estatura Korazón Enorme) // ARTISTA: Ill Pekeño

PRELUDIO // ARTISTA: Recycled J

13. MEJOR CANCIÓN DE RAP/ HIP HOP:

APRENDER A AMAR/ / ARTISTA: Nathy Peluso: ganadora

Buscavidas (feat. A.Dense) // ARTISTA: Ill Pekeño, Ergo Pro, Dollar Selmouni

Chevy Red // ARTISTA: Toteking & HOKE

James Harden // ARTISTA: Cyril Kamer y Slayter

Lo Que Sea // ARTISTA: Sara Socas

14. MEJOR CANCIÓN URBANA

Kilometrocero // ARTISTA: Recycled J

Manhattan // ARTISTA: Nathy Peluso & Duki: ganadores

mil yardas // ARTISTA: ANADIE, El Virtual, Kfé y Bass.Seismic

Noti // ARTISTA: LaBlackie

Qué te debo // ARTISTA: Lia Kali y Toni Anzis

15. MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA

Aquí y Ahora // ARTISTA: Delaporte: ganadores

Barullo // ARTISTA: Baiuca

La Caleta // ARTISTA: La Plazuela, David de Jacoba y Texture

El Porvenir // ARTISTA: Ale Acosta

Vapor y Cielo // ARTISTA: Blackpanda

16. MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA ELECTRÓNICA

Barullo // ARTISTA: Baiuca y Felisa Segade

La Ceniza (Ft. Valeria Castro) // ARTISTA: Ale Acosta feat. Valeria Castro: ganadores

Mama Calling // ARTISTA: Buika & Kiko Navarro

Mercurio // ARTISTA: Blackpanda

Rumba De Los Bajos // ARTISTA: La Plazuela, David de Jacoba y Texture

17. MEJOR ÁLBUM DE ROCK

¡Ahora! // ARTISTA: Biznaga: ganadores

Blissphony // ARTISTA: Stoned At Pompeii

Cantares De Arcilla // ARTISTA: Kike M

Bolsa Amarilla Y Piedra Potente // ARTISTA: Derby Motoreta’s Burrito Kachimba

Progresa Adecuadamente // ARTISTA: Gilipojazz

18. MEJOR CANCIÓN DE ROCK

El Entusiasmo // ARTISTA: Biznaga

El Dios De América // ARTISTA: KING SAPO

Franz Ferdinand // ARTISTA: Gilipojazz

Gigante // ARTISTA: Leiva: ganador

La Cara De La Muerte // ARTISTA: Kike M

19. MEJOR ÁLBUM DE POP/ROCK

Bonita Resaca // ARTISTA: 84

Contenido Sensible // ARTISTA: Malva

Ignis // ARTISTA: Vega

Tanto por hacer // ARTISTA: Cariño

Un lugar perfecto // ARTISTA: Depedro: ganador

20. MEJOR CANCIÓN DE POP/ROCK

El Hombre Del Tiempo // ARTISTA: La La Love You: ganadores

La Gloria // ARTISTA: Depedro

La Herida // ARTISTA: Alberto & García con Kevin Johansen

La Orilla //ARTISTA: Viva Suecia

Leaks And Creaks // ARTISTA: Break The Senses

Puentes // ARTISTA: Vetusta Morla

21. MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

La Caleta // ARTISTA: La Plazuela, David de Jacoba y Texture: ganadores

La Llave De Ágora // ARTISTA: Ágora Flamenco, Manuel Ángel Rojas Llano y Antonio Ortiz Vílchez

Sangre Sucia // ARTISTA: Ángeles Toledano

Sinfonía // ARTISTA: Jon Plágaro

Sinvergüenza // ARTISTA: Muerdo

22. MEJOR CANCIÓN ALTERNATIVA

Alma Vieja // ARTISTA: Emilia y Pablo

Negro Infinito Feat. Ángela Molina // ARTISTA: Maria Arnal

Rumba De Los Bajos // ARTISTA: La Plazuela : ganadores

La Plazuela SABROSURA // ARTISTA: Los Vinagres

Sinvergüenza // ARTISTA: Muerdo, Eliades Ochoa

23. MEJOR ÁLBUM DE FLAMENCO

40 años de Flamenco. En Directo // ARTISTA: Carmen Linares

Callejón Del Arte // ARTISTA: David de Arahal

Concierto nº 1 Guitarra Flamenca: La Perla // ARTISTA: Rycardo Moreno

Pepito y Paquito // ARTISTA: Paco de Lucía y Pepe de Lucía: ganadores

Recordando a Marchena // ARTISTA: Sandra Carrasco y David de Arahal

24. MEJOR TEMA DE FLAMENCO

De tanto rezarle al santo // ARTISTA: Lela Soto, Rubén Martínez

La Casada Infiel // ARTISTA: Antonio El Turry, Juan Carlos Garvayo

Pasodoble a José Tomas // ARTISTA: Vicente Amigo: ganador

Te Llevaste Mis Tormentos (Partía De Verdiales, Conciliación) // ARTISTA: María Terremoto

Yo Voy A Perder El Sentío // ARTISTA: Israel Fernández, Antonio El Relojero

25. MEJOR ÁLBUM DE CANTAUTOR/A

El Abrazo // ARTISTA: Rozalén: ganadora

Encore // ARTISTA: Carmen Boza

Lentamente // ARTISTA: Sílvia Pérez Cruz y Juan Falú

Parceiros, Vol. 2 // ARTISTA: Pedro Guerra

Peregrino // ARTISTA: Carlos Ares

26. MEJOR CANCIÓN DE CANTAUTOR/A

La soledad // ARTISTA: Valeria Castro : ganadora

Valeria Castro Madrid, Madrid // ARTISTA: Calequi Y Las Panteras

Peregrino // ARTISTA: Carlos Ares

Sapiens // ARTISTA: Pedro Pastor y Los Locos Descalzos

Silencio // ARTISTA: Ombligo & Alejandro y María Laura

27. MEJOR ÁLBUM FOLCLÓRICO

Basal // ARTISTA: A Pedreira

Cuero // ARTISTA: Guada

La Serrana // ARTISTA: Karmento : ganadora

Karmento Naranjas Al Mar // ARTISTA: Faneka

Nèctar // ARTISTA: Balkan Paradise Orchestra

28. MEJOR ÁLBUM DE JAZZ

Del alma // ARTISTA: Chicuelo y Marco Mezquida

La salut i la bellesa // ARTISTA: Magalí Datzira

Nómadas // ARTISTA: Lucía Rey

Spain Forever Again // ARTISTA: Michel Camilo & Tomatito: ganadores

Timelapse // ARTISTA: David Pastor

29. MEJOR ÁLBUM DE BSO, SERIE, PUBLICIDAD

El Caso Asunta // ARTISTA: Adrian Foulkes y Federico Jusid

El 47 // ARTISTA: Arnau Bataller

La habitación de al lado // ARTISTA: Alberto Iglesias : ganador

Alberto Iglesias Polvo Serán // ARTISTA: Maria Arnal

Salve María // ARTISTA: Zeltia Montes

30. MEJOR CANCIÓN/TEMA DE BSO, SERIE, PUBLICIDAD

El borde del mundo // ARTISTA: Valeria Castro // PELÍCULA: El 47 : ganadora

Invisible // ARTISTA: Siloé // SERIE: Invisible

Negro Infinito (Feat. Ángela Molina) // ARTISTA: Maria Arnal // PELÍCULA: Polvo serán

Sensible // ARTISTA: Vicente Alamo // PELÍCULA: Desde Nueva York

Un Premio // ARTISTA: Zeltia Montes // PELÍCULA: Salve María

31. MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL

Dreams & Daggers // ARTISTA: Nectar Project Music

Progresa Adecuadamente // ARTISTA: Gilipojazz

Sisters of the Moon // ARTISTA: Susana Gómez Vázquez

Spain Forever Again // ARTISTA: Michel Camilo & Tomatito: ganadores

Symphonic Genesis // ARTISTA: Orquesta Sinfónica RTVE / Juan J. Colomer (Compositor) / Paco Moya (Productor)

32. MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA

Cello Concerto "Ekaitza" - Tres Sonetos De Michelangelo - Piano Concerto "Piscis" // ARTISTA: Gabriel Erkoreka

Le Divin Poème // ARTISTA: Josep Vicent / ADDA Simfònica / Fernando Arias

Lorquiana // ARTISTA: Ana Valderrama (Violín) / Federico García Lorca (Compositor) / Paco Moya (Productor): ganadores

Reflets // ARTISTA: Alba Ventura

Symphonic Genesis // ARTISTA: Orquesta Sinfónica RTVE/ Juan J. Colomer / IBS Classical / Paco Moya

XXIV Concurso Internacional De Piano De Ibiza // ARTISTA: Hehuan Yu - Primer Premio

33. MEJOR OBRA / COMPOSICIÓN CLÁSICA CONTEMPORÁNEA

Afilador // ARTISTA: Andrea Casarrubios

Llanto Por Ignacio Sánchez Mejías // ARTISTA: Tomás Marco

Torre De La Calahorra // ARTISTA: Pepe Sánchez & Gerardo Núñez: ganador

34. MEJOR ARREGLO

Alberto Martín Díaz // ÁLBUM: Lorquiana: Canciones Populares Españolas // ARTISTA: Ana Valderrama (Violín) - David Kadouch (Piano)

Fernando Velázquez // CANCIÓN: Todo Lo Que Amaste // ARTISTA: Rozalén Ft. Fernando Velázquez

Julio Jiménez Chaboli // CANCIÓN: Hoy Es Navidad // ARTISTA: Niña Pastori

María Toledo // ÁLBUM: Abuelo Bigote // ARTISTA: María Toledo

Víctor Martínez // ÁLBUM: Tengo Un Pensamiento (Live En La Revuelta) // ARTISTA: Amaia: ganador

35. MEJOR DISEÑO DE ÁLBUM

Álvaro P-FF ÁLBUM: Una Noche En El Botánico // ARTISTA: Rulo y La Contrabanda

Bego Martín // ÁLBUM: El Último Día De Nuestras Vidas // ARTISTA: Dani Martín: ganadora

Bandiz Studio // ÁLBUM: La Caleta // ARTISTA: La Plazuela

Emilio Lorente // ÁLBUM: Pepito Y Paquito // ARTISTA: Paco de Lucía y Pepe de Lucía

NOCTURNA // ÁLBUM: Inteligencia Natural // ARTISTA: David Otero

36. MEJOR VIDEOCLIP MUSICAL

COM ESTÀ EL PATI // ARTISTA: Oques Grasses

Este amor // ARTISTA: Elefantes

Experiencia Religiosa // ARTISTA: Albert Pla

Gigante // ARTISTA: Leiva: ganador

Salud y Dinero // ARTISTA: Dollar Selmouni

37. MEJOR VÍDEO MUSICAL VERSIÓN LARGA

Elefantes Y Amigos - Concierto Sonorama 2023 // ARTISTA: Elefantes

La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés // ARTISTA: Yerai Cortés: ganador

Llámame Pepa // ARTISTA: Marisol

Megamix Brutal

The Show // ARTISTA: OCO

38. MEJOR GIRA

Aunque Estemos Muertos Tour // ARTISTA: Coque Malla

Bellodrama Tour // ARTISTA: Ana Mena

Cowboys De La A3 - Fin De Gira 2024 // ARTISTA: Arde Bogotá

Gira 25 Aniversario Estopa // ARTISTA: Estopa : ganadores

Estopa La Romería // ARTISTA: Rodrigo Cuevas

Peregrino // ARTISTA: Carlos Ares

Pura Sangre // ARTISTA: Israel Fernández

39. MEJOR EVENTO MUSICAL DEL AÑO

Inverfest

La La Day

Música Desde El Corazón

Noches del Botánico : ganador

She Sounds

Sonorama Ribera

40. MEJOR CANCIÓN EN CATALÁN / VALENCIANO / ARANÉS

Actitud // ARTISTA: Buhos

Estaré Millor Demà // ARTISTA: Marlena & The Tyets // AUTORES: Ana Legazpi, Carolina Moyano, Xavier Coca, Oriol De Ramon, Florencio Ferrer, Santos Berrocal

La Marina Sta Morena // ARTISTA: Figa Flawas

Rumba Catalana // ARTISTA: Alfred García

Sort De Tu // ARTISTA: Oques Grasses: ganadores

41. MEJOR CANCIÓN EN EUSKERA

Ahizpa / Germana // ARTISTA: Judit Neddermann

Berandu // ARTISTA: Ezpalak

Etxe Bat // ARTISTA: Gorka Urbizu: ganador

Haginekaz // ARTISTA: Maren

Kantauri // ARTISTA: Süne

Nola Hartu Arnasa // ARTISTA: Janus Lester

42. MEJOR CANCIÓN EN GALLEGO / ASTURIANO / BABLE

A Nosa Verbena // ARTISTA: Ortiga

Catro Cousas // ARTISTA: Caamaño & Ameixeiras, Rodrigo Cuevas : ganadora

Rodrigo Cuevas Hi, My Love // ARTISTA: Sabela

Pedindo Perdón // ARTISTA: Tanxugueiras

Sísamo // ARTISTA: Baiuca

Tes Que Ser De Aquí (Meigas) // ARTISTA: Miriam Rodríguez

43. MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA PARA NIÑOS