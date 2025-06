Guardando las distancias: No hay mejores libros que los humanos

En un tiempo saturado de ruido, donde hablar se ha vuelto un acto reflejo y escuchar casi una anomalía, iniciativas como la Biblioteca Humana resultan tan necesarias como revolucionarias. Su planteamiento es simple pero radical: sustituir libros por personas. No porque se devalúe el papel impreso, sino porque hay historias que, para ser comprendidas de verdad, exigen presencia, cuerpo y voz. Historias que solo encuentran sentido si hay alguien dispuesto a escucharlas de forma activa, sin filtros, sin pantallas, sin algoritmos.

Hace unos años, el Patronato de Bibliotecas del Ayuntamiento de Zaragoza abrazó la propuesta y decidió implementar el programa de Biblioteca Humana en la ciudad. Una actividad nacida en Dinamarca basada en la idea de que no hay que juzgar el libro por la portada.

Y es que se construye sobre una convicción poderosa: que cada persona es un libro. Y que, frente a los prejuicios que nos atraviesan (muchas veces de forma inconsciente), solo hay una forma de desactivarlos: el contacto directo, la experiencia compartida, la palabra dicha y la escucha sin juicio.

Tiempos de sobreactuación

Lejos de las redes sociales donde todo se sobreactúa o se grita para ganar atención, este espacio apuesta por la intimidad como herramienta política. Porque no hay nada más subversivo, hoy, que sentarse cara a cara con alguien a quien no conoces y decirle: cuéntame tu historia. Y, todavía más difícil, decirle: te escucho.

La Feria del Libro de Zaragoza, que concluye este domingo, reservó este sábado un espacio junto al Kiosco de las letras para realizar tres sesiones de esta Biblioteca Humana. Sobrecogedor es el adjetivo que mejor define la escucha de historias imposibles, de superación y de personas que hicieron realidad eso que muchas veces solo leemos y oímos en las noticias.

Una voluntad activa

Escuchar no es un acto pasivo. Implica exponerse, dejar de tener razón, renunciar al esquema previo. Es abrir una grieta en el muro del estereotipo. Y narrar, desde la propia vivencia, también es un riesgo: el de no ser comprendido, el de quedar vulnerable. Pero ese riesgo compartido es lo que convierte a la Biblioteca Humana en un lugar auténtico, donde no se intercambian opiniones, sino trayectorias vitales.

En tiempos de desconfianza generalizada, de etiquetas rápidas, de identidades blindadas, que una persona migrante, una víctima de violencia machista, un expresidiario, una persona trans, un cuidador anónimo o un joven con trastorno mental puedan relatar su experiencia sin intermediarios ni edulcorantes no es solo un gesto simbólico. Es un pequeño acto de insurrección. Es decir: yo soy más que tu idea de mí.

Pausa frente al ruido

Hay quienes podrían tachar la propuesta de ingenua, o incluso de domesticada. Pero es justo lo contrario. Frente al ruido, la pausa. Frente al juicio, el relato. Frente a la simplificación, la complejidad de una vida. La Biblioteca Humana no busca solucionar el mundo, pero sí abrir grietas en el discurso monolítico. Y eso, a día de hoy, ya es mucho.

En un mundo que nos invita a gritar cada vez más fuerte, quizás lo verdaderamente transformador sea aprender a escuchar. Y Zaragoza gracias a la Biblioteca Humana busca tener una sociedad mejor merced a iniciativas como estas que deberían ser obligatorias para todos los que vivimos en el mundo. Porque, además, propuestas como estas son capaces de desnudar todos los argumentos de los intolerantes y de los que se llenan la boca de proclamar una sociedad única y una forma de vivir en un carril que ellos mismos quieren construir sin intromisión de nadie. Necesitamos más libros, también humanos, para construir un mundo mejor.