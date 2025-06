Stewart Copeland en Huesca: "Soy un artista, hago lo que me da la gana"

El afamado baterista del icónico grupo The Police, Stewart Copeland ha presentado este sábado la primera proyección pública de 'Copeland' en el marco de la 53º edición del Festival Internacional de Cine de Huesca; un repaso a toda su trayectoria musical dirigida por el aragonés Pablo Aragüés. «Es un verdadero honor ver todos mis logros compilados en una sola película y me parece muy interesante; yo en realidad no soy nadie y cuando alguien me preguntan que cuál es mi legado, es algo que a mí me da miedo, porque no es mi intención dejar un legado en realidad, el plan que yo tengo es estar siempre aquí, seguir estando presente y mientras haya variedad de ópera, de rock, incluso jugar al polo, es lo que me importa porque estar aquí y presente es mi misión en la vida»; ha afirmado el propio protagonista de la cinta, acompañado del director de la misma, el aragonés Pablo Aragüés y del productor ejecutivo del filme, Tarquin Gotch.

Stewart Copeland, cuya carrera incluye la venta de más de 60 millones de discos en todo el mundo y cinco premios Grammy, ha asegurado que cuando termina un álbum, nunca lo vuelve a escuchar, «pues no me importa tanto el resultado como el viaje que voy recorriendo a lo largo del camino y una vez que termino algo, paso a otra cosa y empiezo a hacer algo nuevo».

De artista a artesano

Esta leyenda de la música ha trabajado con grandes nombres del séptimo arte como Francis Ford Coppola, Oliver Stone y Ken Loach, y en este sentido explicaba su paso por la creación de bandas sonoras. «Se trata de cosas muy diferentes, cuando tocas en una banda eres un artista pero cuando creas una banda sonora, asumes el papel de ser un artesano, porque estás trabajando para el director que es el artista, al final de todo, la música está al servicio de la película, tiene que tener una misión específica para trasladar un mensaje y generar emociones en el espectador», ha explicado y subrayado que aprendió muchísimo más como compositor de cine que como artista.

«Cuando hice la primera película con Ford Coppola, él me dijo que se necesitarían instrumentos de cuerda, y en un inicio dije: ¡Claro, qué emoción! Pero al poco tiempo me enfrenté al hecho de cómo hacerlo; fue cuando descubrí también mi faceta de compositor y cuando pude incluir una orquesta y si el cineasta no me hubiera llevado por el mundo de las cuerdas, nunca lo hubiera explorado, entonces me siento muy afortunado y tengo muy buenos recuerdos de ese proceso y ahora ¡sí que soy un artista, hago lo que me da la gana y he aprendido muchísimo!», ha exclamado.

El álbum 'Wild Concerto'

El músico, quien actualmente está trabajando en un libro, acaba de publicar el álbum 'Wild Concerto', que es una recopilación de sonidos de animales. «Hay sonidos de lobos, de hienas, de pájaros, es una recopilación realizada por Martyn Stewart, quien se recorrió el mundo entero grabando esos sonidos de especies, que estaban ya extinguidas o a punto de extinción; me trajo esos sonidos para poder darles voz, porque la idea era no tenerlos en una colección en un museo donde la gente fuera a escucharlos y ya está, sino que estuvieran puestos en un contexto musical donde la gente pudiera despertar ese interés por escucharlos y algunos de ellos por última vez, hicimos una combinación con ellos y una orquesta», señaló.

'Copeland' es un repaso a la aventura que ha sido la vida en la música de este talento a lo largo de sus cinco décadas de trayectoria, desde The Police a sus óperas y bandas sonoras de cine. Un concierto en Italia sirve como punto de partida para esta obra que sobrepasa los límites del autorretrato, es una conversación con el artista mismo. Stewart Copeland narra su vida en primera persona y expone los acontecimientos tal y como los vivió; buscando un símil musical.

Una vida dedicada a la música

El cineasta zaragozano Pablo Aragüés apuntó que decidió hacerla porque Stewart tiene una vida apasionante. «Él lleva toda su vida dedicada a la música, creándola de todas las maneras posibles y es algo que yo quería contar desde siempre, porque yo le he admirado mucho como músico y compositor desde que era un adolescente y tenía siempre ese sueño loco». «Hace un par de años surgió la posibilidad de hacerlo y la verdad es que mi idea acerca de este documental era que fuera un solo de batería cinematográfico y yo creo que eso es lo que a él le gustó y le convenció para que lo pudiéramos hacer», manifestó y resaltó que una de las cosas que le han motivado para hacer este filme es la pasión que Stewart le pone a las cosas, «es una persona que desborda pasión y sobre todo se nota que la música lo es todo para él, entonces para mí es un privilegio haber podido estar con él conociéndole a fondo y conociendo toda su carrera».