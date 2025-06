Las lluvias y las altas temperaturas le quitan brillo a la Feria del Libro de Zaragoza

Tan bien iba la tarde del domingo y tan animada estaba la jornada que la organización ha decidido que los estands que así lo quisieran cerraran una hora más tarde de lo previsto (a las 21.00 horas en lugar de a las 20.00 horas) para compensar en cierta manera las jornadas de entre semana mermadas por la lluvia. Y es que la Feria del Libro de Zaragoza ha cerrado este domingo sus puertas con un día multitudinario que ha paliado en cierta medida el descenso de ventas con respecto al año pasado precisamente a causa de las altas temperaturas del primer fin de semana y de los días de tormentas posteriores. El balance final en cualquier caso es que el índice de ventas ha sido «algo inferior» al del año pasado.

Algo que ha hecho que se hayan bajado las persianas una sensación agridulce porque es cierto que la asistencia en el Parque Grande José Antonio Labordeta ha sido multitudinaria, pero ha estado lastrada por la climatología que provocó que algunos días las ventas fueran muy escasas. Así lo calibraban esta mañana buena parte de los estands que bien es cierto, sí reconocían que este último fin de semana han crecido las ventas y eso ha hecho que la feria se haya cerrado con buen sabor de boca. Bien es cierto que en términos cuantitativos es complicado hacer una valoración porque la realidad es que no a todos los estands les ha ido del mismo modo la semana.

La realidad es que se venía de un Día del Libro excepcional en todos los sentidos y el sector esperaba refrendarlo con una Feria del Libro que estuviera a la altura pero las inclemencias meteorológicas (aunque algunos recordaban que peor hubiera sido afrontar este calo en la plaza del Pilar, anterior ubicación) han impedido alcanzar las cifras de años anteriores. Tampoco hay que olvidar que este año había competencia de ocio con la celebración de la Feria de la Garnacha en Macanaz.

Premio a José Carlos Mainer

Lo que no está en discusión es el modelo de la Feria del Libro de Zaragoza (tampoco la ubicación en el Parque Grande), que este año ha crecido un poco más con el estreno del galardón de la cita que este domingo se le ha entregado al filólogo José Carlos Mainer en la carpa instalada junto a las estands.

«Lo que más halaga es encontrarse con que es un premio por una trayectoria. Y eso que he procurado ser y he sido una persona bastante tímida y quizá alguien piense que hasta huidizo. Lo ha sido más por timidez. Pero también he disfrutado mucho siendo leído y sabiendo que lo era por mis paisanos, por gente de Zaragoza, aunque eso no de ja de ser algo que te obliga a no decir que no en absoluto y a estar muy contento por un acto de esta naturaleza», ha señalado el zaragozano, que ha recibido el galardón del presidente de Copeli (Comisión Permanente del Libro), Rafael Yuste.

José Carlos Mainer con el I Premio Feria del Libro de Zaragoza junto al presidente de Copeli, Rafael Yuste. / JAIME GALINDO

Un acto celebrado en una última jornada en la que el buen tiempo (en este caso, el viento conseguía equilibrar el calor) ha hecho que, igual que sucediera el sábado, la feria estuviera muy concurrida.

En cuanto a las actividades de la carpa de la feria y el Kiosco de las Letras, han reunido a más de 1.500 personas en sus 35 actos organizados a lo largo de estos nueve días. El Kiosco de las letras ha reunido casi 900 personas, mientras que por la carpa de la Feria han pasado otros 650 participantes.

Sobre la mesa ya están los retos para las próximas ediciones de la Feria del Libro de Zaragoza con un deseo claro, «no tanto crecer en número como en atracción, conseguir hacer de la feria un evento cultural de primera magnitud», explica el presidente de Copeli, Rafael Yuste.