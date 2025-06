La escuela del Teatro Arbolé pone punto final al año con su muestra de fin de curso

El Teatro Arbolé de Zaragoza celebrará los días 13, 14, 15 y 21 de junio las funciones de la 15 Muestra de Fin de Curso de los alumnos de su Escuela de Teatro. Un total de 94 jovencísimos actores, con edades comprendidas entre los 6 y los 19 años, saldrán a escena llenos de ilusión y con toda su creatividad para mostrar lo aprendido y ensayado durante el curso en los talleres de interpretación impartidos por Arbolé.

La muestra se abrirá el viernes 13 de junio, a las 19.30 horas , con la obra 'La nube', interpretado por los alumnos de 6 a 10 años, una divertida versión del cuento de Ivette Vian Altarriba con canciones de Natalia Gil Rodríguez y la adaptación y dirección de Yanet Carrasco. A la casa de Marcolina, vienen todos los amigos del barrio, porque a Marcolina la quieren todos. Un día le regalan un dibujo, nada más y nada menos que el dibujo de una nube y esta se posa en la cabeza de Marcolina. ¿Qué hacer para que la caprichosa nube no empape a Marcolina.

A continuación se representará 'Blancanieves y los seis enanitos', un espectáculo protagonizado por los alumnos de 11 a 15 años, con el texto original de Jesús Campos y la adaptación y dirección de Nuria Herreros. Otra revisión del cuento de Blancanieves, donde los enanos esta vez son seis y no se sabe si son enanos o gigantes, aparece un hada para intentar “echar una varita” a la chiquilla, el espejo es un veleta que dice lo que quieres oír, la reina madrastra tienta con una “apple” especial, los guardias no saben si seguir el reglamento y no aparece ningún príncipe, tan sólo un viajero lector de cuentos.

El sábado 14 de junio, a las 12 horas, se pondrá en escena la obra 'Un castillo… ¿embrujado?', por alumnos de 6 a 15 años, una adaptación de Nuria Herreros del texto original de Vicente Cañón. Unos piratas “muy malos” quieren apropiarse del castillo de las princesas Casandra, Camila, Catalina y Carlota, y robar el tesoro que creen que allí se esconde. Gracias a unos niños del pueblo, y a los fantasmas que viven también en el castillo, este robo no se llevará a cabo. Los piratas aprenderán que cuando haces el bien, la vida te premia con cosas buenas y… con divertidas coreografías.

A continuación se representará 'Rebeldes del swing', una adaptación de Yanet Carrasco de la célebre obra de Jonathan Marc Feldman e interpretada por los alumnos de 11 a 15 años, Hamburgo (Alemania) 1939. Un grupo de amigos amantes de la música swing, comparten bailes, discos y pasiones. Irrumpe en sus vidas el régimen nazi y esto traerá consigo el quebrantamiento de la amistad, la afiliación forzosa a las juventudes hitlerianas y por encima de todo, la traición.

El sábado 14 de junio, a las 19.30 horas, se podrá ver la obra 'Las sin sombrero' por alumnos de 15 a 18 años, un texto original de Esther Pérez y Tatiana Soler, adaptado y dirigido por ambas. Esta obra documental narra la vida, experiencias y aventuras de las “Sin sombrero”, un grupo de mujeres españolas, principalmente artistas e intelectuales, que destacaron en el ámbito cultural y literario durante la década de 1920, período de la Generación del 27. Un conjunto de monólogos y escenas dan vida a estas mujeres revolucionarias que la historia silenció en el pasado.

El domingo 15 de junio, a las 12 horas, se pondrá en escena 'Mi madre... ¡qué cabezas!' por alumnos de 11 a 15 años, una adaptación de Nuria Herreros del texto original de Vicente Cañón. Esta es la historia de una familia ―como muchas otras de nuestro país― que se pasa todo el día delante del televisor, del ordenador, del teléfono móvil y del resto de aparatos electrónicos; desayunan, comen, cenan… ante sus pantallas. Todos menos Greta, la hija pequeña, que prefiere encerrarse en su dormitorio a leer o pintar. Un buen día, los «electroadictos» al levantarse, tenían la cabeza cuadrada. ¿Podrá la pequeña Greta explicar a todos, que ella sabe cómo curar a su familia y vecinos?

El domingo, 15 de junio, las 19.30 horas, se representará la obra 'Alicia en el país de las maravillas', por alumnos de 6 a 10 años, un juego teatral, que recrea el famoso cuento de Lewis Carroll bajo la dirección de Yanet Carrasco y con música de Daniel Valdivia y Sergio Relancio. Alicia es una niña inquieta. Le gustan los libros con dibujos, los cuentos, las rondas, en fin…. Todo lo que sea jugar. Un día se queda dormida en el jardín. En sueños, descubre un mundo muy extraño, de personajes inverosímiles e incontables travesuras.

A continuación se pondrá en escena 'Los tres mosqueteros buscando a Dartañán', por alumnos de 15 a 18 años. Una adaptación de la novela de Alejandro Dumas por Javier Veiga, Chani Martín y Javi Coll. La dirigen Tatiana Soler y Esther Pérez. Dartañán ha encargado una misión a los tres mosqueteros: encontrar los trozos del pergamino sagrado y entregárselo al Rey. Los tres mosqueteros emprenden así un viaje en el que se enfrentarán a Camemberg y Roquefort, los secuaces del Cardenal Richelieu, con quienes comparten el mismo objetivo.

Cerrará esta muestra el sábado 21 de junio, a las 19.30 horas, la obra 'Bodas de Sangre', programada también dentro de la V Muestra de Teatro Amateur que celebra Arbolé. Tatiana Soler y Esther Pérez dirigen y han adaptado el gran texto de Federico García Lorca para alumnos de 15 a 19 años. Narra la historia de una pareja que se enfrenta a una tragedia después de que la novia escape con su antiguo amor, Leonardo, el mismo día de su boda. La aparición de Leonardo, que es además enemigo de la familia del novio, finaliza con un acto de venganza entre ambos hombres y sus familias, desencadenando un desenlace trágico.