Manu Chao, Nathy Peluso y Elena Rose se apuntan a Pirineos Sur y cierran el cartel de este año

Manu Chao, Nathy Peluso y Elena Rose cierran el cartel de la XXXII edición de Pirineos Sur, una de las más potentes y variadas de los últimos años. Manu Chao regresará el miércoles 16 julio a Lanuza, después de su celebrada actuación de 2012. Fiel a su compromiso por apostar por aforos reducidos y evitar grandes formatos, será un show íntimo y muy especial. Además, a un precio reducido. El miércoles 23 será el turno de dos de las voces femeninas más importantes del pop latino actual: Nathy Peluso y Elena Rose.

Manu Chao sigue siendo una de las estrellas más esquivas y singulares. Puede ser visto tocando en la calle, en un bar local o en salas pequeñas y casi siempre lejos de grandes festivales. El pasado año lanzó el álbum 'Viva tú' y continúa escribiendo docenas de canciones, algunas lanzadas gratuitamente desde su web. Su nueva cita en Pirineos Sur será un concierto de cerca de dos horas, ultra acústico, en el que hará un repaso a su extensa carrera, con éxitos como 'King of the bongo', 'Mala vida', 'Me gustas tú' o 'Desaparecido'. La noche la abrirá uno de los Djs más reconocidos de Lanuza: Mr Pendejo, todo un experto en ritmos del mundo.

Nathy Peluso publicó el año pasado 'GRASA', un segundo trabajo que revela a una artista más madura y audaz, que afirma sus capacidades únicas como compositora e intérprete, navegando con fluidez entre el rap, las baladas y los géneros tropicales. Con estas canciones revela su lado más íntimo y personal en sus letras, sin miedo a hablar abiertamente sobre las crisis creativas que acompañan a la fama, el éxito y las presiones del estrellato moderno. Un éxito que ya le llegó con su debut, 'Calambre'. Fue ampliamente aclamado por la crítica y catapultó a la argentina a lo más alto, ganando el premio al Mejor Álbum Alternativo en los Latin Grammys de 2021. Además, demostró un explosivo directo en todos los festivales en los que actuó, como en Pirineos Sur en 2022.

Por su parte, Elena Rose es una de las figuras más prometedoras del pop latino. Ha sido ya diez veces nominada al Grammy y Latin Grammy y posee casi 10 millones de seguidores en Spotify, gracias a éxitos como 'Orión', 'Un beso menos' o 'Me lo merezco'. Comenzó componiendo para nombres de primer nivel, como Rauw Alejandro, Becky G, Jennifer López o Mike Towers, pero en 2020 arrancó su carrera en solitario para convertirse en una de las propuestas más interesantes del momento. De hecho, la energía arrolladora de esta cantautora venezolana le ha valido el título de Mejor Artista Pop y Compositora del Año en los Premios HEAT Latin Music Awards, celebrados hace apenas unos días en Colombia.

En total, el Festival Internacional de las Culturas albergará 26 conciertos en 13 fechas, entre el 10 y el 27 de julio en el Anfiteatro de Lanuza, además de las sesiones de dj para despedir cada noche. Este cierre confirma su perfil caleidoscópico en cuanto a géneros y públicos, con artistas nacionales e internacionales de primer nivel, como Michael Kiwanuka, Ben Harper, Zaz, Viva Suecia, Amaia o Ara Malikian. Además, con estas nuevas aportaciones, esta edición confirma su especial atención a Latinoamérica, desplegando toda su diversidad musical con una propuesta plural que recorrerá México, con los corridos de Los Tigres del Norte y las poderosas voces de Julieta Venegas y Natalia Lafourcade, Brasil con la bossa nova de Toquinho, pasando por la revolución venezolana de Elena Rose, la sensibilidad cubana de Camila Guevara, así como la rabia y la actitud desde Puerto Rico con Residente y Gale.

Para estos conciertos y el resto de programación la venta de entradas sigue disponible en la web del festival, salvo las jornadas del 19 y 20 de julio, que ya están agotadas.