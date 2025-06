Darío Grandinetti (actor), en Zaragoza: "Cuando estoy sobre el escenario, me siento como en el salón de casa"

Zaragoza acostumbra a recibir con honores a los grandes artistas. La obra 'La música', que aterriza en el Teatro Principal este jueves, ofrece al público zaragozano la oportunidad de disfrutar en directo del talento de dos extraordinarios actores: Ana Duato y Darío Grandinetti. Este último actuará en la capital aragonesa por primera vez en su carrera.

Apenas unas horas y un paseo le han servido al actor argentino para darse cuenta de la pasión de Zaragoza por el mundo del espectáculo. «Una ciudad que tiene este fantástico monumento es previsible que tenga un público que va al teatro», determina Grandinetti a este diario sobre el coliseo zaragozano. El intérprete afirma «tener muchas ganas» de actuar sobre las tablas del Principal y de descubrir «un público nuevo».

Grandinetti admite que nunca soñó con tener una vida dedicada a la interpretación. «Fue una vocación que descubrí en la adolescencia, pero nunca pensé que sería actor», expresa. A estas alturas, dice, no cree que abandone el mundo de la actuación nunca. «No me queda más remedio que seguir en este sector, no se me da bien hacer otra cosa», bromea.

El actor argentino es un habitual de la gran pantalla. Ha trabajado con Almodóvar en 'Hable con ella' y 'Julieta' y con Aitor Echevarría en 'Desmontando un elefante', mientras en televisión destaca su trabajo en la serie 'Hierro'. Tras casi 50 años de carrera, no puede evitar echar la mirada hacia atrás. «Me ha ido mucho mejor de lo que podría haberme imaginado. No diría que estoy orgulloso, pero sí conforme», indica.

Grandinetti vuelve al teatro tras una década alejado de los escenarios, el género que lo vio debutar en 1976. «Cuando estoy sobre el escenario de un teatro, me siento muy cómodo, como si estuviera en el salón de casa», señala. Valora todos los lugares en los que ha trabajado, pero declara que «el teatro tiene un elemento irremplazable: el contacto directo con el público».

El intéprete comenzó en el mundo de la actuación siendo solo un adolescente. «A mi yo del pasado le diría que tuviera paciencia, que estudie y que sea curioso. La curiosidad es clave para este oficio», concluye Grandinetti.