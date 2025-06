Harinera ZGZ abre sus puertas este verano con una programación cultural, inclusiva y variada

Harinera ZGZ continuará su actividad en verano con una cuidada programación estival que se prolongará a lo largo de los meses de junio, julio y agosto; y donde se desarrollarán ciclos propios y actividades junto a entidades colaboradoras, todas gratuitas y abiertas a la participación de la ciudadanía. De esta manera se sigue trabajando, también en verano, siguiendo los ejes fundamentales de Harinera: la intergeneracionalidad y la accesibilidad cultural para las personas con y sin diversidad.

Se han programado siete ciclos que reúnen más de una treintena de actividades desde fiesta de bienvenida al verano, cine, música, actividades infantiles, teatro e improvisación o talleres de fotografía y cerámica, entre otras opciones, que pretenden ser una alternativa cultural y de ocio para aquellas personas que se quedan este verano en la ciudad.

El sábado 21 de junio, el jardín de Sergio Algora será toda una fiesta diversa al aire libre con 'Ritmo en el Jardín'. Durante toda la mañana habrá talleres de ilustración colaborativa, batucada inclusiva con ADISLAF y sesión DJ con Barbara Gartland. Se trata de una propuesta pensada especialmente para las entidades sociales que han formado parte del año en Harinera ZGZ, pero abierta a toda la ciudadanía.

El 3 de julio comenzará 'Verano de cuentos, risas y leyendas', un ciclo de narración oral, e improvisación que invita a público a ser parte de cada historia. Teatro Indigesto realizará su taller 'Jugando a improvisar' y un espectáculo participativo.

Otras actividades

El 17 de julio continúa el ciclo con el espectáculo para adultos 'Espejos' de Cristina Verbena y el 7 de agosto con 'Canto y cuento' de Kike Lera. El ciclo concluye el 21 de agosto con 'El Cuentatrillo' de Maricuela. Dirigido a la infancia, el ciclo 'Pequeñas miradas, grandes mundos' ofrece cuentacuentos que abren ventanas a otras culturas y realidades.

El viernes 4 de julio, Daniel Tejero presenta 'La leyenda de Aisha', para ahondar sobre la tolerancia, la igualdad y la generosidad; y el 25 de julio, Lü de Lürdes lleva al espacio 'Diversidad de cuentos con respeto', una sesión cercana y participativa para trabajar la pluralidad y el respeto mutuo.

También habrá tiempo para crear, mirar y tocar a través de los talleres artísticos que propone el ciclo 'Verano con sentido', que incluye propuestas de Issa Lozano (Colectivo Barroko) y Arantxa Alcubierre tan diversas como: 'Bebederos para plantas' (22 de julio), 'Fotografía, pausa y mirada' (24 de julio), 'Iniciación al modelado' (5 de agosto), 'Decora tu imán cerámico' (26 de agosto) y el taller de fotografía 'Una historia que contar' (28 de agosto). Cada miércoles de junio y julio, el ciclo 'Historias diversas' presentará proyecciones que exploran y reflexionan sobre la diversidad: películas que hablan de cuerpos que no encajan, infancias libres, aulas que no se rinden y sueños que se defienden bailando.

Se proyectarán los cortometrajes 'En mi piel' y 'Malou' (25 de junio), 'Especiales' de Francia (2 de julio), 'Tomboy' (9 de julio), 'Uno para todos' (16 de julio) y 'Superbailarina' (23 de julio).

Los miércoles de agosto Harinera se convertirá en un oasis de humor para todas las generaciones con el ciclo 'Cine a la sombra. Charlot: El alma muda del siglo XX', un homenaje al cine mudo de Chaplin con una selección de joyas del cine: 'The Kid' (6 de agosto), 'The Pawnshop', 'The Rink' y 'Behind the Screen' (13 de agosto), 'The Vagabond', 'Easy Street' y 'A Dog's Life' (20 de agosto) y 'The Tramp', 'The Cure' y 'The Immigrant' (27 de agosto).