Josemi Sagaste, el saxofonista aragonés que lleva 20 años girando con Joaquín Sabina

José Miguel Pérez Sagaste no tendría más de 15 años cuando vio actuar a Joaquín Sabina en la plaza de toros de Ejea de los Caballeros. No era el primer concierto al que acudía porque él ya estudiaba saxofón en el conservatorio de Zaragoza, pero se quedó tan impactado que en ese momento le dijo a su madre que algún día tocaría con él. Dos décadas después, el músico de Bardenas pudo cumplir su sueño (y su promesa) al subirse a un escenario junto al cantautor de Úbeda. Y así lleva 20 años, siendo uno de lo fieles escuderos de Sabina sobre las tablas. Este jueves y este sábado le volverá a acompañar en el pabellón Príncipe Felipe dentro de su gira de despedida de los escenarios.

«Yo empecé a colaborar con él en 2002, grabando en el estudio, y luego ya a girar a partir de 2006. Y hasta hoy. Al principio alucinaba con estar en su banda, aunque luego ya te metes en toda la vorágine y no eres tan consciente. Está siendo en esta última gira cuando más me estoy dando cuenta de dónde he estado. Te paras a pensar y te preguntas: ‘¿volveré a tocar en el Madison Square Garden de Nueva York, el Royal Albert Hall de Londres, el Olympia de París o el estadio del Boca Juniors en Argentina?’», comenta Sagaste.

El saxofonista aragonés ya tiene experiencia en esto de participar en grandes giras de despedida (también estuvo en las de Serrat y José Luis Perales), pero reconoce que las emociones se están acumulando sobremanera en este Hola y adiós de Sabina. «Da pena pensar que se está acabando. Tras tantos años acompañando a primeros espadas de los escenarios sientes una especie de vacío, pero la vida del músico de sesión es así. Se vive en el abismo y nunca sabes con qué otros artistas vas a poder trabajar en un futuro», sostiene el de Bardenas, que a lo largo de su carrera ha girado con grandes como Celia Cruz, Paquito D’Rivera, Sergio Dalma, Vanesa Martín, Pablo López o el propio Serrat.

Josemi Sagaste, en plena acción con su saxo y su falda escocesa. / Servicio Especial

Por si algún fan de Sabina pudiera albergar una pequeña esperanza, Sagaste se muestra tajante al asegurar que sí, que esta será la última gira del jienense. «Lamentablemente, creo que no hay marcha atrás».

Según cuenta, la emoción también está acompañando al cantautor de Úbeda en todo este tour. «Está mucho más tranquilo que en giras anteriores, pero al mismo tiempo más emocionado. Creo que lo está saboreando más, como con menos presión y nervios de estar a la altura», comenta Sagaste, que empezó a trabajar con Sabina por esos avatares del destino difíciles de controlar. «Fue eso de estar en el momento justo en el sitio adecuado. Antonio García de Diego ( mano derecha de Sabina) me vio tocar y me contactó. Yo tenía veintitantos y fue algo increíble, pero lo que más ilusión me ha hecho ha sido poder mantenerme en todas las giras posteriores», destaca el saxofonista, que en este último tour con Sabina también toca la flauta, el clarinete, el acordeón, los teclados y los bongos.

Desde los seis años

Sagaste empezó con el saxo a los seis años, en la Escuela de Música de Ejea de los Caballeros. A los 13 ya tocaba en la Charanga Cinco Villas y poco a poco se fue dando cuenta de que el instrumento que había elegido tenía muchas posibilidades más allá de las paredes del conservatorio. «Estudié saxofón clásico, pero siempre me había picado la curiosidad de escuchar a los grandes del jazz, como John Coltrane o Charlie Parker, y además me gustaba mucho el mundo del rock». La revelación definitiva llegó cuando asistió al concierto de Mark Knopfler en La Romareda: «Flipé con su saxofonista y ya confirmé que yo quería hacer eso». Lo conseguiría un tiempo después y nada más y nada menos que con uno de los grupos más queridos en la comunidad: Ixo Rai!.

«Tocar con ellos fue clave para mi vida profesional. Cuando entré ya eran muy conocidos en Aragón y grababan los discos junto a algunos músicos de Madrid, lo que me permitió tener más contacto con la capital. Así empezó todo, conociendo a gente que luego te presenta a otra. Y todo sin redes», comenta entre risas el saxofonista cincovillés, que recuerda que su incorporación a Ixo Rai! fue también gracias a esos giros inesperados del destino.

«Un día me encontré a Juanito Fernández (el que fuera batería y percusionista de la banda) comprando en un supermercado de Ejea y tuve un atrevimiento que ahora ni me plantearía. Lo vi de lejos, pedí un papel y un boli para apuntar mi número y me presenté a Juanito, que en esa época vivía en Ejea. Le dije que era saxofonista y que si algún día necesitaban a uno me podían avisar. Al poco tiempo me llamaron y ya entré en el grupo», rememora Sagaste, que en el verano de 2022 participó en la gira de reencuentro de Ixo Rai!, con parada también en el Príncipe Felipe.

El músico de Bardenas, a ocho kilómetros de Ejea, regresará este jueves al pabellón municipal en un concierto que sin duda será especial para él. «Tocar cerca de casa siempre es emocionante. Y sé que Joaquín también quiere mucho a Aragón», comenta Sagaste, que no descarta en un futuro impulsar un proyecto propio en solitario: «Ahora me costaría, porque tienes que cambiar todo el concepto y tu forma de vida. Pero es una posibilidad que está ahí».