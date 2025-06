Gerard Oms: "Estoy feliz de volver al festival de Huesca, un lugar que para mí significa inicio y oportunidad"

El cineasta, formado principalmente como ‘acting coach’, Gerard Oms presentó este miércoles en 53º Festival Internacional de Cine de Huesca su ópera prima 'Muy lejos', además de participar como jurado en el concurso iberoamericano de este certamen. “Huesca para mí significa inicio y oportunidad, yo estuve en este festival como cineasta con mi primer cortometraje con el que gané el Danzante Iberoamericano y para mí este lugar siempre será la primera vez y le tengo mucho cariño al festival”, señaló en un encuentro con el público.

Oms recordó que en ese entonces, no tuvo la oportunidad de estar en Huesca porque fue año pandémico, de restricciones, “pero se me quedó esta espinita clavada y la fortuna es que la vida me regala la oportunidad de volver, y volver con el largometraje, volver como jurado de esa sección que un día me miró con tanto amor y me dio un premio, así que yo me siento muy afortunado y agradecido de volver aquí”.

Oms, formado en el Institut del Teatre de Barcelona y en la Escuela Parnassos de Utrecht (Países Bajos), ha hablado de su paso hacia la dirección. “Es todo muy azaroso, yo llego a la dirección del cine desde un lugar como más rara avis porque yo no había pensado en ello, no estaba en mis planes ser director de cine y tampoco era un sueño realista para un chaval de una ciudad del extrarradio de Barcelona, de clase trabajadora; uno no sueña con director de cine, pero la vida a veces tiene preparadas sorpresas y esta fue una de ellas”.

Ha señalado que es un actor frustrado, ya que quiso trabajar como tal pero la oportunidad no se dio y después de estar insistiendo durante un tiempo, combinando los trabajos actorales que aparecían con otro tipo de actividades, “descubrí que había algo en mí más interesante preparando a los actores que no yo siendo intérprete, empecé a tirar del hilo, y pude ver que tras esa frustración, ese dolor de dejar esa idea romántica de ser actor, se escondía un tesoro y supe leer, dejarme llevar por la intuición y leer que ahí había una oportunidad”.

Gerard Oms empezó a trabajar como como ‘acting coach’, primero con niños y con niñas, pero luego llegaron actores como Milena Simith y Mario Casas con la película 'No matarás' “con quien llegó la suerte, cruzarme con él cambió mi vida, él depositó una confianza en mí, primero como su coach y después me regaló el verme como un cineasta, algo que yo no había visto”.

Ha relatado que una noche de rodaje, Mario Casas le lanzó la propuesta, tras haberlo observado varios días, de que había una mirada de director en él. “Yo no había pensado en eso, había sido muy cinéfilo, pero me parecían sueños muy inalcanzables a priori y fue tal su corazonada que me prometió encajar como actor en aquello que yo hiciera; me puse a desarrollar este largometraje Muy lejos y cinco años más tarde él cumplió su promesa”.

'Muy lejos', que se estrena en Aragón en el marco de la 53ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca, en el Teatro Olimpia, ganó en la pasada edición de Málaga la Biznaga de Plata Premio del Jurado de la Crítica y Mario Casas la Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Masculina, ex aequo con Álvaro Cervantes por 'Sorda'.

En Muy lejos, una historia muy personal del propio director, Sergio viaja a Utrecht con su familia para asistir a un partido de fútbol. Antes de coger el vuelo de regreso a Barcelona, sufre un ataque de pánico y decide quedarse en Holanda e incapaz de dar una explicación lógica a los suyos, corta el contacto con su pasado por lo que partir de ese momento, tendrá que sobrevivir sin dinero, sin casa y sin hablar el idioma.

Para Gerard Oms, su ópera prima es un alegato a la bondad, “a mirarse con amor, con cariño en el otro y sobre todo en el diferente, que es ahí donde uno se cura de los prejuicios”, además de que pone un foco importante en la familia, tanto la que es de sangre, como la que uno hace suya en algún momento importante de la vida.