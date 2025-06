Crítica de Javier Losilla de 'Metamorfosis', de Grupo Enigma: Incertidumbres, orgías y un fandango

¿Responde el título 'Metaformosis' al contenido del programa ofrecido el lunes por Grupo Enigma, con el que cerró su temporada número 30? La verdad es que no. Si es se trata de una referencia a Kafka (las nuevas traducciones de su famoso libro ya usan el término transformación), no veo la conexión; si es una referencia a 'Metamorphose', una de las piezas interpretadas, se me escapa su uso como globalidad. Pero vaya, títulos a la mar, como los pelillos, ya que lo interesante es destacar cómo Asier Puga, director musical y artístico de Enigma, elige las composiciones para armar los conciertos, y también las habitualmente brillantes ejecuciones de la formación. El lunes, Enigma despedía el curso, y lo hizo estupendamente con un repertorio configurado por el 'Quinteto Nº4 ‘Fandango’ 448: IV. Grave Assai' (1798), de Luigi Boccherini; 'Fast Darkness I' (2020), de Chaya Czernowin, y el estreno en España de la ya citada 'Metamorphose' (1958), de Bernd Alois Zimmermann.

Puede que ustedes se pregunten el porqué de incluir a Boccherini, con su estilo galante y clasicista en un concierto de música contemporánea. No es la primera vez que Enigma hace esas mezclas. El año pasado, sin ir más lejos, interpretó piezas de Manuel Rodrigues Coelho (1555-1663) y de Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) el quinto dentro de un programa de músicas actuales unidas por el concepto de Barroco defendido por Severo Sarduy: una actitud general y una cualidad formal de los objetos que lo expresan. Boccherini no solo potenció el papel del violonchelo; también conformó la música de cámara y las texturas sonoras, elementos que más tarde formaron parte del ADN de la música contemporánea.

Situado en el tiempo presente

Aclarado el asunto, hay que anotar que Enigma abordó el 'Fandango' con sobriedad, atemperando algunos de sus elementos folclóricos, acortando notas y ofreciendo, en general y situando a la pieza en el tiempo presente. De Chaya Czernowin (1957), Enigma ofreció en 2023, en una velada magnífica, el estreno español de su extraordinaria obra 'The Fabrication Of Light'. El lunes, volviendo a las andadas claroscuras de Chaya, Asier Puga y los músicos que dirige abordaron 'Fast Darkness I'. Puedo ver tus ojos girados desde el interior de tu cuerpo, composición para clarinete bajo (Emilio Ferrando) y ensemble. Se trata de una pieza inquietante y perturbadora que gira alrededor de la incertidumbre. Los soplos de los vientos crean una atmósfera cerrada, atravesada por los rupturistas y punzantes y ruidosos glissandos de las cuerdas, y el clarinete bajo va marcando los momentos de tensión. No es el miedo, sino el desasosiego quien se abre paso entre la oscuridad que avanza deprisa como la niebla. Aplaudidos los músicos con garbo por los espectadores, el solista creyó necesario, junto con el clarinetista del ensamble, ofrecer el innecesario bis 'Carmelo', de tintes argentinos.

Y completando la trilogía, una singular composición firmada en 1958 por Bern Alois Zimmerman (1918-1970), quien desarrollo la composición como collage y bebió de sus contemporáneos. No es difícil precisar la influencia de Stravinski en una apuesta que Zimmermann estructuró en seis ¿movimientos? El inicio recoge ecos del folclore; 'Invención' transita por el jazz modal; 'Romanza' y 'Canon' muestran cierto clasicismo; 'Habanera' es espectacular orgía sonora, y 'Burlesque' despide un sinuoso erotismo de cabaret. Mucho ingenio y una continua transformación conceptual y musical.

En una ciudad que se emborracha de flores, primaveras, garnacha y, parece, que ahora también de tartas, la existencia del Grupo Enigma y sus temporadas de conciertos ponen en Zaragoza el auténtico sello de una ciudad del siglo XXI.