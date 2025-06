Los Gandules se cuelan en 'La Revuelta' ante un desconcertado David Broncano

'La Revuelta', de David Broncano, tuvo el lunes un protagonista inesperado... sin que ni David Broncano ni Grison ni Ricardo Castiella se percataran de quién era. Santi Gandul, del dúo aragonés Los Gandules, acudió al plató como invitado y fue elegido por el público para ocupar uno de los puestos destacados, el bidé, junto al escenario.

Allí, en una conversación cómica con el propio Broncano, Santi Gandul explicó que habían ido antes del programa a "un chino de enfrente" a beber algo antes de entrar porque, explicó, "en el mail que mandáis decís que la gente con signos evidentes de ebriedad no podrá entrar. Entonces yo me he cogido un pedo y he dicho voy a disimular". Todo eso después de que broncano le 'acusara' de ir borracho y Santi Gandul contestara: "No es mentira que esté pedo".

Un mensaje a su madre

De hecho, Santi Gandul le pidó a Broncano que si las cámaras no le enfocaban, le gustaría "ir yendo al baño de vez en cuando durante el programa" antes de mandarle un mensaje a su madre en tono irónico: "Gracias por gastarte todo ese dinero en colegios privados. No sirvió de nada", aseguró entre los aplausos y las risas del público.

Si bien para Broncano pasó desapercibido quién era el miembro de Los Gandules, no ha sido así para sus seguidores que han copado el Instagram de 'La Revuelta' donde el programa ha compartido el vídeo del momento con peticiones de que lleven al dúo aragonés al programa. Está por ver si el programa de TVE asume el reto.