Los paisajes de la comarca de Cariñena llegan a los cines de la mano del discípulo de Bigas Luna

Los paisajes de la comarca del Campo de Cariñena brillarán con todo su esplendor en varios cines españoles (y por supuesto en los de Zaragoza) gracias a Cariñena, vino del mar, la película que el director aragonés Javier Calvo Torrecilla ha realizado inspirándose en la novela autobiográfica y homónima del periodista y escritor Antón Castro. Asegura Calvo que ese mar de viñedos y esos cielos abiertos le enamoraron en el proceso de localización y que ahora esos paisajes se han convertido en un personaje más de la película. «El 70% del metraje está rodado en exteriores, con más de 30 localizaciones diferentes», destaca el realizador.

La película se convierte así en una gran ventana por la que admirar el territorio aragonés, donde brillan con fuerza los paisajes próximos a Aguarón, Paniza, Cosuenda, Longares, Almonacid o Cariñena, así como los turolenses de Báguena o Castejón de Tornos. «En la película también hay mucho de reivindicar el medio rural, de dejar claro que hay vida y mundo más allá de Madrid y Barcelona», apunta el zaragozano.

Y es que en el filme, que ha contado con el «indispensable apoyo» de la Denominación de Origen Cariñena, Calvo sigue la estela que ya prendió en Sin cobertura, el programa documental de Aragón TV en el que exploró el problema de la despoblación en la comunidad. Y ahí se encuentra también la semilla de esta película, porque cuando Calvo presentó el proyecto a la televisión autonómica ya pensó en Antón Castro como presentador. «Nos conocíamos un poco de antes, pero durante la grabación de la serie nuestra amistad se estrechó mucho. Un día, allá por 2019, me dejó su novela. Recuerdo que me la leí del tirón y en cuanto la acabé le llamé para decirle que ahí había una película», rememora.

Diego Garisa e Itziar Miranda, en un fotograma del filme. / ep

El largometraje cuenta la historia de Antón, un joven de 19 años aspirante a escritor que se ve obligado a abandonar su Galicia natal huyendo del servicio militar obligatorio y de un padre que ya había trazado su destino. La búsqueda de trabajo lo lleva a Cariñena, donde conoce a Miguel, un joven sin rumbo, tan extrovertido y mentiroso como entrañable. Entre barracones, viñedos y risas, Antón encuentra también el amor fugaz de Cris, una joven idealista y la amistad de Palmira e Isidro, dos figuras que le ayudan a crecer y comprender el mundo al que se enfrenta.

Como apunta el propio Calvo, Cariñena, vino del mar es una road movie de iniciación a la vida adulta que transcurre en los años de la transición y en una Zaragoza con un fuerte movimiento de objeción de conciencia. «Que se recree toda esa época es un valor añadido, pero lo importante es la historia vital que cuenta la película», subraya Calvo, que reconoce que también hay mucho de él en el filme: «Todos los proyectos en los que trabajo los tengo que sentir como propios. Me ha pasado en toda mi trayectoria y en este aún más. Además, mi juventud tiene bastantes similitudes con la de Antón. Yo también fui un joven muy tímido que se refugiaba en el cine y la literatura... Todo eso está en la película y se lo intenté trasladar a los actores».

Cariñena, vino del mar está protagonizada por Diego Garisa, Alejandro Bordanove e Itziar Miranda, aunque el elenco es muy amplio con una treintena de actores con frase (y casi 200 figurantes). «Podemos sacar pecho de que es una película cien por cien aragonesa, tanto en el equipo técnico como en el artístico. De hecho, solo Alejandro Bordanove no es de aquí. Yo quería reivindicar que se puede hacer cine desde aquí y con proyección nacional», subraya Calvo, que destaca el gran momento del cine hecho por creadores aragoneses.

Discípulo de Bigas Luna

Cariñena, vino del mar, impulsada por su propia productora (Varykino Films), es el primer largometraje de ficción de Javier Calvo. Pero el zaragozano no es para nada un recién llegado. Su primer corto (Bocetos) ganó premios internacionales, ha realizado programas y documentales para TVE (Entre2aguas, Capacitados o Camino a la inmortalidad) o un documental del grupo Marlango (Automatic Imperfection). Su trayectoria estuvo marcada por Bigas Luna. Calvo fue su alumno en aquellos talleres que el director de Jamón, jamón impartió hace más de dos décadas en Zaragoza y en los que también participaron, entre otros, Paula Ortiz o Pilar Palomero.

De alguna forma, el director catalán lo acogió como su discípulo y estuvieron más de una década trabajando mano a mano en Barcelona: «Él fue clave en mi carrera porque me dio la confianza que necesitaba. Cuando acabamos esos talleres me dijo: ‘Tu no estás para hacer cortos, estás para hacer películas’, y eso me dio mucha fuerza para dedicarme a esto».

La vida le encaminó después hacia otros proyectos hasta que en 2017 quiso «volver a ser ese chico que quería contar historias». Así surgió por ejemplo el documental Años de luz (2024) y ahora esta Cariñena, vino del mar, su película más personal hasta la fecha.

Sorteo de entradas

La película se estrenará este viernes en los Cines Palafox y EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, de la mano del proyecto ‘Cariñena, Ciudad Europea del Vino 2025’, sortea 100 entradas dobles para asistir a las primeras sesiones de los días 21, 22 y 23 de junio. Para participar en el sorteo tan solo hay que completar un formulario que se puede encontrar en la web de este diario.

El filme ha vivido este martes una noche muy especial, ya que se ha preestrenado en los Palafox en el marco de la celebración del primer Encuentro Nacional de Festivales de Cine que se celebra hasta este miércoles en Zaragoza. Este jueves, también en los Palafox, tendrá lugar el preestreno oficial ante cerca de 1.000 espectadores con un coloquio posterior. La película se quedará durante varias semanas en la cartelara zaragozana y posteriormente llegará a cines de Madrid, Barcelona o San Sebastián, entre otras ciudades.