'La patrulla baturra': el cómic que convierte a Goya, María Moliner, Ramón y Cajal, Agustina de Aragón y Alfonso I en superhéroes

Los grandes personajes de Aragón tienen una misión que cumplir. María Moliner, Ramón y Cajal, Goya, Agustina de Aragón y Alfonso I unen sus fuerzas en el último cómic de Javi Blanco para derrotar a un ser maligno liberado tras siglos encerrado. El guionista e ilustrador zaragozano ha creado 'La patrulla baturra', el primer grupo de superhéroes aragoneses que será protagonista de un relato con acción y humor en cada una de sus viñetas.

"Esta es una historia de aventuras en la que, partiendo de una leyenda ficticia de Trasmoz, un grupo de chavales obtiene los poderes de grandes hérores y personajes históricos de Aragón", detalla Blanco a este diario. Tras tres cómics centrados en un público adulto, al autor le motivaba la idea de centrarse en un sector más infantil a partir de una historia con puro sabor aragonés.

'La patrulla baturra' está basada en la clásica patrulla X de Claremont, seguida por mayores y pequeños. Blanco considera que la aparición de figuras como María Moliner, Ramón y Cajal, Goya, Agustina de Aragón y Alfonso I convierten al cómic en "apetecible para todo tipo de públicos". "Pensé mucho en cómo podía convertir a los personajes históricos en superhéroes. Fui investigando las características de cada uno y les acabé dando un superpoder diferente. El objetivo era crear una historia en la que los héroes, en vez de estar en Estados Unidos, están en Aragón", indica.

Viñeta de 'La patrulla baturra'. / Servicio Especial

Blanco es tanto el guionista como el ilustrador del cómic. Para un proyecto tan especial como este, el proceso creativo de las viñetas ha sido, dice él mismo, "cuidadoso y muy elaborado". "En casi todos los cómics que he hecho he ido variando el estilo gráfico. En esta ocasión me apetecía jugar con el blanco y el negro y darle una estética similar al manga", señala.

Precisamente este género del cómic ha entrado con fuerza en Zaragoza y Aragón en los últimos tiempos. Esta nueva ola de producción de manga instalada en la capital aragonesa fue un buen motivo para Blanco decidiera unirse a dicha tendencia. "Permite una mayor libertad creativa en comparación con otros géneros. Teniendo en cuenta mi idea para la historia, con presencia de superhéroes y mucha acción, el manga tiene un estilo muy dinámico para representarlo, por lo que me encajaba a la perfección", explica.

Viñeta de 'La patrulla baturra'. / Servicio Especial

De la música al mundo editorial

Tras más de 20 años dedicado artísticamente a la música con sus grupos BombaGum y Los Twangs y cientos de conciertos a sus espaldas, en 2019 Javi Blanco debuta en el mundo editorial con el fanzine 'Xanzork, el Eliminador'. Desde entonces, combina todas sus facetas artísticas: la música, la literatura y la ilustración. "El cómic siempre ha estado ahí incluso antes que la música, pero en la adolescencia le dediqué más tiempo a la guitarra. En los últimos años tuve el gusanillo de volver a dibujar y con la ayuda de las nuevas tecnologías ya voy por mi cuarta obra", expresa.

'La patrulla baturra' está funcionando de forma fantástica en las librerías. "En la última Feria del Libro se me acercaron varios chavales a preguntarme cuándo va a salir el número dos", bromea el autor. Blanco confirma que su vocación es continuar la saga aunque, como la escritura de cómics es simplemente puro entretenimiento para él, todavía no sabe de qué manera continuará el relato. Muchos lectores ya tienen ganas de conocer cuál sera la siguiente aventura de los súpers María Moliner, Ramón y Cajal, Goya, Agustina de Aragón y Alfonso I.