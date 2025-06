La editorial que vende un libro cada dos minutos celebra sus 20 años en Zaragoza: "Todos acabamos muy hartos del ruido que genera lo digital"

El 23 de mayo de 2005 llegaban a las librerías los dos primeros 'hijos' de Libros del Asteroide, 'En busca del barón Corvo' y 'A la caza del amor'. Dos décadas después, la editorial vende un libro cada dos minutos y es un faro dentro de la edición independiente en España. Su fundador y actual director, Luis Solano, ha visitado este miércoles la librería Cálamo de Zaragoza para celebrar la efeméride.

«La prescripción es fundamental hoy en día porque tenemos tantos 'inputs', tantas cosas que nos llegan cada día... Es fundamental tener a alguien que nos ayude a cribar para ver qué merece la pena que le prestemos atención», explica el propio Solano. Y ese hueco es el que ha conseguido ocupar Libros del Asteroide que, aun así, desde el principio ha tenido clara la idea de «publicar poco y bien», insiste su fundador: «Sacamos menos de 25 títulos al año, para una editorial de nuestro tamaño y nuestra trayectoria, es muy poco. Pero ese es básicamente el secreto del éxito, divulgar muy poco, pero de calidad», afirma Solano, que desgrana también la clave del diseño de sus portadas que se han hecho un hueco destacado: «Es algo fundamental para hacer que los lectores se identifiquen con la editorial. Los que lean un libro y les guste, pueden ir luego a la librería y reconozcan otro libro de la editorial del libro que les ha gustado. Eso es fundamental».

La realidad del instinto

Con respecto a la situación del sector y al discurso de que ha salido reforzado de la pandemia, Luis Solano tiene una idea más analítica sobre la cuestión: «Esos días acabamos todos muy hartos del ruido que genera lo digital, las redes sociales, las pantallas, etcétera. Entonces, lo que provocó esa sobreabundancia de estímulos digitales fue que la gente valorara de la lectura el recogimiento que ofrece, un tipo de ocio que tiene que ver más con un momento para uno mismo y con la desconexión y eso es imbatible. Por todo eso es por lo que el sector aguanta relativamente bien pese a que los índices de lectura están estabilizados desde hace años», afirma.

Luis Solano, que desvela que lee unos 150 libros al año más los que no lee enteros, tiene claro que el instinto se trabaja: «Es verdad que las decisiones editoriales son instintivas en el sentido de que se toman un poco con la tripa. Pero cuando llevas muchos años este no sale de la nada, lo has ido retroalimentando de todas las lecturas que tienes, de lo que sabes, de cómo sabes que ha recibido otra gente esas lecturas respecto a cómo la has recibido tú,...», asevera, y va un paso más allá: «Lo que creo es que los libros buenos se ven de muy lejos. Cuando lo lees lo tienes clarísimo enseguida y los lectores también. Lo que pasa es que hay muchos libros, digamos, normales, en los que no hay como tanta diferencia, claro».