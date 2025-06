Los mosaicos romanos de La Malena en Azuara cubiertos de barro: "Si el agua no los ha movido físicamente, se salvarán"

Que después de la tempestad llega la calma es una frase hecha que, de momento, no se puede aplicar a las zonas afectadas por las inundaciones del fin de semana ni tampoco al yacimiento de La Malena, en el término municipal de Azuara, que no se ha salvado de la riada de agua y barro y que ha llenado de incertidumbre a los expertos. No hay que olvidar que se trata de una villa con valiosos mosaicos, entre ellos, el de 'Bodas de Cadmo y Harmonía', recientemente restaurado, y que único en España, su imagen ha dado la vuelta al mundo.

La estancia 26 con el mosaico 'Bodas de Cadmo y Harmonía' cubierto por el barro. / GOBIERNO DE ARAGÓN

"Si bien las obras de cubrimiento de la estancias que ya estaban hechas, más allá de algún cristal roto y de manchas de barro, el problema principal es que ahora mismo el yacimiento está cubierto por una lámina de barro. Entró una corriente de agua de un metro y veinte centímetros", explica el arquitecto Javier Ibargüen Soler, autor de los proyectos de rehabilitación del yacimiento. "Ha entrado dentro del yacimiento y ahora mismo el mosaico principal está cubierto de barro, pero también el resto que ya los habíamos destapado para iniciar su restauración en la nueva fase prevista", explica Ibargüen, que expresa claramente cómo se ha llegado a este punto: "El agua ha arrastrado troncos, muretes, tenía una fuerza tremenda, si hubiera habido coches se los hubiera llevado por delante".

¿Y el mosaico principal?

Así las cosas, la pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo es si corre peligro de que 'Bodas de Cadmo y Harmonía' haya sido gravemente afectado: "Hasta que no se limpie no lo vamos a saber, pero si no se han movido físicamente y es posible porque, en principio, a las estancias el agua ha entrado ya sin empuje, se podría salvar, pero hay que esperar".

La fuerza del temporal ha castigado a La Malena. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El trabajo para la limpieza no va a ser sencillo ya que "no se pueden meter máquinas, hay que hacerlo todo manualmente y va a llevar semanas realizarlo todo y poder devolver la situación a un estado anterior. Lo que urge ahora es quitar el barro de los mosaicos antes de que se seque", explica el arquitecto, que, desvela que con la riada el "vallado perimetral también ha volado, muretes que estaban hechos y preparados para la siguiente han desaparecido...". Todo por una situación imprevisible ya que Ibarguen afirma que el plan director de intervención en el yacimiento incluía un estudio de inundabilidad: "Ni en la peor previsión en 500 años se auguraba una situación como la vivida".

Así las cosas, y aunque lo primordial es ver ahora cómo queda el yacimiento tras la retirada del barrio y la limpieza, parece claro que la quinta fase del plan director que se iba a realizar este año con fondos europeos va a tener que replantearse: "Desde el Gobierno de Aragón sé que van a hablar con el ministerio para ver si se puede adaptar a las necesidades actuales dada la situación porque esta riada ha deshecho cosas que ya estaban avanzadas en fases anteriores", concluye Javier Ibargüen.