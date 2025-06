David DeMaría, Paul Alone y Barei actúan en Zaragoza... y gratis

Paul Alone, David DeMaría, Barei, Álvaro García, Candela Gómez, Sonia Gómez, Hilario y Ezio Oliva se darán cita este martes (21.30 horas, entrada gratuita) en un concierto en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza en el recinto de la Expo. Una cita auspiciada por Cadena Dial para "celebrar el inicio del verano de la mano de la mejor música en español".

David DeMaría llega a Zaragoza para repasar grandes éxitos de su carrera como 'Precisamente ahora', 'Barcos de papel' o 'Cada vez que estoy sin ti'. El cantautor pamplonés Paul Alone será otro de los grandes protagonistas del concierto. Sobre el escenario interpretará su último single 'Me caes fatal' y hits como 'Tanto, tanto, tanto' o 'No valgo pa ciudad'.

El resto del cartel

Siete años después de lanzar su último álbum, Barei estará en Zaragoza para presentar 'Trece', su nuevo disco que incluye temas como 'Ya no va conmigo' o 'Desordenada'. El cartel del concierto, que contará con Cristina Dalmau como maestra de ceremonias, lo completan Álvaro García, Candela Gómez, Sonia Gómez, Hilario y Ezio Oliva, que interpretarán éxitos como 'Persona Vitamina', 'Soy tu problema', 'No es q no te quiera', 'Bajo la luna' o 'Siempre has sido tú', entre otros.

Tras su paso por Zaragoza, las siguientes paradas de 'Cadena Dial, La Gira de Verano' serán Calafell (Tarragona), Salou (Tarragona), Paterna (Valencia), Cartagena, Almería, Motril (Granada), Chiclana (Cádiz) y Cáceres.