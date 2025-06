Rigoberta Bandini revoluciona Zaragoza resucitada en Jesucrista Superstar

Rigoberta Bandini irrumpió en el panorama musical en el Benidorm Fest de hace tres años con su 'Ay, mamá'. No consiguió llegar a Eurovisión, pero comprendió que su forma de hacer música, de interpretar las canciones y, sobre todo, su puesta en escena, con reminiscencias por momentos a los grandes festivales de la canción, habían calado en el público. Buena prueba de ello ha sido el concierto de este viernes en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza donde ha congregado a alrededor de 3.500 personas en la gira de presentación de su segundo disco, 'Jesucrista Superstar'.

Paula Ribó (el nombre real de Rigoberta Bandini) ha presentado un 'show' en mayúsculas en el que se ha paseado a su antojo derrochando sus cualidades de actriz e incitando continuamente al baile, de hecho, la pista del pabellón, por momentos, parecía una rave. Y con un potente coro de bailarinas y una banda elevada a los lados del escenario, ha facturado un concierto, ante todo, rotundo.

Una pista de baile

Sin escapatoria posible para el público, Rigoberta Bandini ha encadenado para empezar el concierto tres canciones de su nuevo álbum, 'JAJAJA', 'CXT (Club Xavalas Tristes)' y 'Simpática pero problemática'. Jesucrista Superstar ya estaba en casa tres años después de su estratosférico concierto en el mismo lugar. A esas piezas le han seguido 'Vuelaaaaaa', 'Enamorados' y 'Brindis' antes de que el pabellón viviera el primer éxtasis colectivo con 'In Spain We Call It Soledad', 'Miami Beach' y 'A ver qué pasa'.

Para entonces, el concierto estaba ya lanzado y Rigoberta Bandini, con alguna que otra referencia al calor, ya estaba muy cómoda sobre el escenario (con sus constantes cambios de vestuario y de escenografía) y con su banda dándole oxígeno con versiones electrónicas de La oreja de Van Gogh, entre otras, seguía dando su mejor versión ante una gente cada vez más entregada.

'Pamela Anderson' y la versión de 'El amor', de Massiel, han dado paso a uno de los momentos más locos del concierto con 'Amore amore amore' y las bailarinas del cuerpo de baile entregando chupitos de pacharán entre las primeras filas y ya en el tramo final han sonado canciones como 'Perra', 'Los milagros nunca ocurren al salir del after', 'Así bailaba' y 'Too many drugs' y, por supuesto, 'Ay, mamá' (ya todo un himno para siglos y siglos) y 'Busco un centro de gravedad permanente'.

Para todas las edades

Rigoberta Bandini no ha llenado el Príncipe Felipe (de hecho, se ha quedado bastante lejos) pero la de esta noche ha sido la de un concierto de reivindicación, de seguir un camino marcado desde su irrupción en la música y, sobre todo, de disfrute... y para todas las edades. De hecho, entre el público se podía encontrar desde madres con hijas que asistían por primera vez a un concierto hasta grupos de jóvenes, de mujeres de mediana edad y, sí, también de gente mayor.

Que la Bandini no consiguiera ir a Eurovisión quizá no fue más que la apertura hacia un mundo de reivindicación de la independencia musical... De hecho, se podría decir incluso que cualquiera de los conciertos de esta gira (visto el de Zaragoza) son un auténtico festival de la canción coronado por el buen hacer de Rigoberta Bandini... y a ver qué pasa.