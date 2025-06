Farruquito revoluciona la plaza del Pilar de Zaragoza con su duende flamenco

Farruquito ha traído su duendo flamenco a Zaragoza y lo ha puesto a bailar en la plaza del Pilar. El sevillano está siendo el gran protagonista del espectáculo gratuito que se está celebrando este sábado en la capital aragonesa con motivo del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica.

La actuación, impulsada por el área de Políticas Sociales del consistorio zaragozano, ha encandilado a los muchos asistentes que se han congregado en el escenario instalado junto a la Fuente de Goya pese al intenso calor que ha golpeado a la plaza del Pilar durante toda la tarde. Y eso que pasadas las 20.00 horas, cuando ha comenzado la actuación, el cierzo ha aliviado a los espectadores.

"La verdad es que está muy bien que programen estas actuaciones gratuitas y que piensen también en los gustos del pueblo gitano", ha subrayado Jesús López Pisa, un joven zaragozano de 24 años que había acudido junto a su familia y sus amigos a disfrutar del talento del bailaor sevillano.

Juan Manuel Fernández Montoya, conocido como Farruquito, ha estado acompañado de su hijo, el cantaor Juan El Moreno y de su madre, la bailaora La Farruca. Así, el espectáculo ha dado la oportunidad de ver sobre un mismo escenario a tres generaciones de baile de la admirada saga Farruco, que ha estado flanqueada por un elenco de artistas y músicos de primer nivel como Manuel de la Nina, Mari Vizarraga y Pepe de Pura o El Ñoño y Ane Carrasco.

"Cuando nos dijeron que venía no nos lo pensamos, porque no todos los días se puede ver a un bailaor tan bueno. El flamenco me gusta mucho y no me lo quería perder", ha apuntado María Jesús, una joven que había acudido junto a sus tíos y sus primos.

Tras la actuación de Farruquito, está previsto que la plaza del Pilar acoja el concierto del barcelonés Big Lois, que va a aterrizar con su gira Flow Gigante Tour 2.0. A buen seguro, el artista revolucionará al público con su flamenco urbano, una propuesta que mezcla este género con la energía del reguetón y los sabores de la salsa.

Ambas actuaciones, tanto la de Farruquito como la de Big Lois, forman pate de la programación especial de actividades organizada este año por la Casa de las Culturas y las entidades gitanas con motivo del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la península y en la que ha colaborado el consistorio zaragozano.