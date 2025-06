El Auditorio pone fin a su 30 aniversario con una experiencia única: "No todos los días se puede tocar el piano en la calle"

El Auditorio de Zaragoza ha vuelto a sacar la música a la calle para poner fin de forma definitiva a los actos de conmemoración de su 30 aniversario. El sábado fue el artista luxemburgués Francesco Tristano el que iluminó la noche zaragozana con un concierto y este domingo se ha celebrado una nueva edición de la iniciativa El artista eres tú. Piano en la calle. En esta ocasión, los instrumentos se han instalado en la Sala Hipóstila del Auditorio y en el porche de su fachada principal para que los amantes del piano pudieran disfrutar de una experiencia única: tocar su instrumento preferido en plena calle. La actividad ha reunido a muchos jóvenes músicos que han deleitado con su talento a todos los presentes.

«Es una iniciativa chulísima. Ojalá se hiciera más veces porque no todos los días se puede tocar en la calle y hace mucha ilusión poder compartir tu pasión con la gente. Me acuerdo que en 2021 también sacaron pianos a las calles de Zaragoza y participé, aunque entonces era un chaval», ha indicado Diego Huerta, un joven zaragozano de 18 años que ha tocado varias veces ante las peticiones del público de que repitiera. El músico, que es el teclista de una orquesta y da clases particulares de piano tras haber pasado por el conservatorio, ha interpretado piezas clásicas pero también modernas como Great Balls Of Fire de Jerry Lee Lewis o Hit The Road Jack de Ray Charles. Cuando ha acabado, varios asistentes han ido a saludarlo para darle la enhorabuena.

Lo mismo le ha ocurrido a Miguel Lorán, un joven pianista de 14 años que ya protagonizó un reportaje en este diario por su precocidad (a los doce publicó un disco de jazz con composiciones propias). Este domingo ha interpretado varias de sus piezas emocionando a los allí presentes. «Sé que también se hizo el mes pasado en la plaza Santa Engracia pero no pude ir, así que esta vez no he querido faltar. Es muy chulo poder tocar en la calle», ha reconocido Lorán.

El talento de muchos de los que se han atrevido a ponerse delante del piano ha sorprendido a los espectadores que habían acudido ex profeso, pero también a otros que ni sabían que se celebraba esta actividad. Ha sido el caso de Asunción Jimeno, una zaragozana que había acudido al Auditorio a comprar el abono de la temporada de grandes conciertos y se ha encontrado con la música en la calle: «Me estoy quedando alucinada de lo bien que tocan. Yo había visto este tipo de actividades en Alemania, pero aquí nunca y la verdad es que me parece precioso».

Gabi Fraile y Javi Bierge, este domingo después de su actuación. / ep

El artista eres tú ha reunido este domingo a pequeños grandes pianistas, como Malena –una zaragozana de diez años que ha participado junto a su hermana (aún más pequeña)– y también a jóvenes promesas como Gabi Fraile y Javi Bierge. Estos dos chavales de 16 años se conocieron este curso en el instituto Virgen del Pilar y decidieron formar un dúo de violín y piano que ya empieza a dar sus frutos. «Nos apetecía venir porque es una buena oportunidad de tocar ante la gente. La actividad está muy bien; es una forma de sacar la música a la calle porque, además, no todo el mundo puede ir al Auditorio», ha indicado Bierge.

Ese era precisamente uno de los objetivos que se perseguía con esta iniciativa, que la música saltara los muros del Auditorio. La actividad, en la que también han participado pianistas profesionales que han amenizado los momentos de descanso y han animado al público a unirse a la interpretación, formaba parte del ciclo El Auditorio en la calle, impulsado por el ayuntamiento para celebrar las tres décadas del equipamiento municipal. El mes pasado, y dentro de este mismo proyecto, los alumnos del conservatorio ya tomaron las plazas de la ciudad y unos días después los pianos también salieron a las calles para que los tocaran todos los que quisieran.

La jornada de este domingo, en la que también se han realizado visitas guiadas al Auditorio, ha puesto el broche a los actos conmemorativos por el 30 aniversario del espacio, epicentro y referencia de la música clásica en la comunidad.