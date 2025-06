El campus de cine La Inmortal trae esta semana a Zaragoza a Rosa María Calaf, Álvaro Cervantes y Eduard Sola

La Inmortal, el campus de verano de cine y series organizado en Zaragoza por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), traerá esta semana a la Filmoteca de la capital aragones a grandes nombres de la industria. La quinta edición de la cita permitirá que estudiantes y profesionales del sector puedan asistir a encuentros y conferencias impartidos por la periodista Rosa María Calaf, el guionsita Eduard Sola o el crítico y escritor Bob Pop.

El campus, que se celebra desde este lunes y hasta el domingo, permitirá que estos grandes nombres, unidos a otros como los de Emma Vilarasau, Helena Sanchís o Álex Montoya, se den cita en la Filmoteca para compartir de primera mano su trayectoria y experiencia, y alguna que otra anécdota.

Como en años anteriores, La Inmortal acompañará esta semana de charlas y debates con una serie de proyecciones especiales con presencia de algunos de sus equipos artísticos. Así, la Filmoteca va a proyectar las siguientes películas: Sorda, Jone, a vecesSalve MaríaRuidoMuy lejosPara que no me olvides y But I’m a cheerleader. La programación se dirige no sólo a los inscritos en el campus y a los profesionales de la comunicación y el audiovisual sino también a los aficionados y usuarios de la Filmoteca, que podrán acceder si el aforo no está completo.

La cita se inaugurará este lunes a las 17.00 horas con la presencia de la presidenta de la AICE, María Guerra, la periodista Rosa María Calaf y el actor Álvaro Cervantes. Este último, protagonista de Sorda, participará a las 20.30 horas en una mesa redonda.

El campus celebrará el jueves una sesión especial con los adelantos de producciones de cineastas aragoneses.

Además, en esta quinta edición también participarán destacados periodistas especializados en la información sobre cine y series como la propia María Guerra (La Script), Elio Castro (Sucedió una noche), Juan Luis Álvarez (La Otra sala, Telemadrid), Marta Medina (El Confidencial), José M. Romero (El Cine en la SER) y María Aller (del podcast Ni tan malas).